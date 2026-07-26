Premieră în spațiu: Astronomii au găsit ceva neașteptat pe o planetă asemănătoare Pământului

Astronomii au confirmat pentru prima dată existența unei atmosfere în jurul unei planete stâncoase aflate în zona locuibilă a unei stele din afara Sistemului Solar. Descoperirea reprezintă un moment important în studiul exoplanetelor și oferă noi indicii despre posibilitatea existenței unor lumi cu caracteristici apropiate de cele ale Pământului.

Cercetătorii au identificat o atmosferă în jurul planetei LHS 1140 b, o lume stâncoasă care orbitează o stea aflată la 48 de ani-lumină distanță de Pământ. Planeta se află în zona locuibilă a stelei sale, regiunea în care temperatura ar putea permite existența apei lichide, unul dintre elementele considerate necesare pentru apariția vieții.

Până acum, oamenii de știință au descoperit peste 6.000 de planete care orbitează stele îndepărtate. Totuși, identificarea unei atmosfere pe o planetă stâncoasă asemănătoare Pământului reprezintă o etapă diferită în cercetarea spațiului, deoarece atmosfera este un factor esențial pentru înțelegerea condițiilor de pe o astfel de lume, potrivit celor relatate de BBC.

Autorul principal al studiului, Dr. Collin Cherubim de la Universitatea Harvard, a descris rezultatul drept „o mare descoperire”. „Este prima dată când cineva a descoperit o atmosferă pe o planetă stâncoasă în zona locuibilă a unei alte stele.”

Gazul identificat până acum în atmosfera planetei este heliul. Cercetătorii precizează că acest gaz, singur, nu ar putea susține viața, însă existența lui indică prezența unei atmosfere și lasă deschisă posibilitatea ca alte gaze să se găsească în straturile inferioare ale acesteia.

LHS 1140 b orbitează o stea roșie, mai mică și mai rece decât Soarele. Cercetătorii analizează această planetă deoarece poziția sa față de stea o plasează într-o regiune considerată favorabilă pentru existența apei.

Pentru ca o planetă să poată susține viața, ea trebuie să se afle la o distanță potrivită de steaua sa. Dacă este prea aproape, temperaturile pot fi prea ridicate, iar dacă este prea departe, apa ar putea îngheța. Această regiune este denumită de planetologi „zona Goldilocks”, după personajul din basme care caută temperatura potrivită pentru terci.

Sute de planete au fost descoperite în zonele locuibile ale stelelor lor, însă doar câteva zeci sunt planete mici și stâncoase asemănătoare Pământului. Până la descoperirea atmosferei lui LHS 1140 b, niciuna dintre acestea nu fusese confirmată ca având atmosferă.

Dr. David Charbonneau, de la Universitatea Harvard, a subliniat importanța descoperirii unei atmosfere pe o planetă stâncoasă aflată în afara Sistemului Solar.

„Oamenii sunt în general interesați de marile întrebări: Suntem singuri? Există viață dincolo de Pământ sau dincolo de sistemul nostru solar? În acest scop, acest studiu dezvăluie prima atmosferă descoperită pe o planetă stâncoasă în zona locuibilă a unei stele din afara sistemului nostru solar”, a spus el.

LHS 1140 b nu este singura planetă analizată de cercetători în încercarea de a identifica posibile condiții favorabile vieții. O altă planetă studiată este K2-18b, o lume de tip sub-Neptun, despre care oamenii de știință au observat anterior semnale asociate cu sulfura de dimetil, un gaz legat de activitatea biologică marină de pe Pământ.

O reanaliză realizată de NASA în 2025 a arătat însă că semnalul observat în cazul K2-18b este prea slab pentru a fi confirmat și că gazul respectiv poate apărea și prin procese care nu implică activitate biologică.

Și sistemul TRAPPIST-1 continuă să fie urmărit de astronomi. Cele șapte planete stâncoase ale sale rămân obiecte importante de studiu, iar observațiile telescopului spațial James Webb au exclus o atmosferă asemănătoare celei terestre pentru TRAPPIST-1d. În cazul planetei TRAPPIST-1e, datele disponibile nu oferă încă un rezultat clar.