De ce nu se oprește  Mark Zuckerberg: răspunsul surprinzător al fondatorului Meta

Mark Zuckerberg afirmă că nu se vede renunțând la activitate, chiar dacă dispune de resurse financiare care i-ar permite să nu mai lucreze. Fondatorul și directorul executiv al Meta spune că motivația sa principală rămâne construirea de noi proiecte, nu retragerea într-un stil de viață lipsit de obligații.

Declarația a fost făcută într-un interviu transmis în direct pentru publicația multimedia Complex. Noah Callahan-Bever, directorul de conținut al Complex, l-a întrebat pe Zuckerberg de ce continuă să fie implicat în proiecte majore după mai bine de două decenii petrecute la conducerea uneia dintre cele mai importante companii tehnologice din lume.

În introducerea întrebării, acesta a menționat că Zuckerberg are ceea ce mulți ar considera „bani infiniți”, precum și o proprietate extinsă în Hawaii, având libertatea de a alege orice direcție dorește. „Nu cred că mă voi opri vreodată”, a răspuns Zuckerberg.

Atitudinea exprimată de Zuckerberg reflectă modul în care acesta descrie parcursul său profesional încă de la lansarea Facebook, în 2004, pe vremea când era student la Universitatea Harvard.

În timp ce unii antreprenori urmăresc o ieșire din compania construită de ei, Zuckerberg spune că procesul de creare a unor produse și tehnologii noi este ceea ce îl menține implicat.

El a precizat că inclusiv soția sa, Priscilla Chan, l-a întrebat de ce continuă să lucreze la proiecte de amploare, deși ar putea să se retragă. „Nu știu ce aș face”, a spus Zuckerberg. „Ar fi plictisitor.”

El a explicat că poate lua pauze pentru câteva zile, pentru a se relaxa sau pentru a juca jocuri video, însă ulterior revine la activități care presupun dezvoltarea unor idei noi. Potrivit acestuia, fie că este vorba despre rețele sociale, inteligență artificială, ochelari inteligenți sau alte inițiative personale, găsește permanent proiecte asupra cărora să lucreze.

Această abordare este legată și de direcția actuală a companiei Meta, care alocă resurse importante dezvoltării inteligenței artificiale. Zuckerberg a prezentat viziunea companiei privind „superinteligența personală”, un concept prin care asistenții bazați pe inteligență artificială ar putea deveni parte integrată a vieții cotidiene.

El consideră că dispozitive precum ochelarii inteligenți ar putea reprezenta o etapă importantă în evoluția tehnologiei, oferind o alternativă la utilizarea permanentă a telefoanelor.

„Când interacționezi cu telefonul tău, interacționezi cumva cu acest mic dreptunghi”, a declarat el pentru Complex. „Te îndepărtează de lumea din jurul tău”.

Activitățile lui Zuckerberg nu se limitează la proiectele dezvoltate prin Meta. Alături de soția sa, acesta deține proprietăți extinse în Hawaii, unde achizițiile realizate de cuplu au atras atenția datorită dimensiunii terenurilor și a planurilor de dezvoltare asociate acestora.

Suprafața acumulată de proprietăți este estimată la peste 2.300 de acri, iar investițiile realizate au fost evaluate la peste 300 de milioane de dolari. Domeniul a generat și discuții legate de aspecte culturale și de relația cu comunitățile locale.

Chiar și în acest context, Zuckerberg spune că își menține ritmul de lucru. Una dintre preocupările sale actuale este dezvoltarea unei ferme orientate spre obținerea unei cărni de vită de calitate ridicată.

În timpul interviului, el a vorbit despre experimente legate de genetica bovinelor, cultivarea nucilor de macadamia și producerea berii utilizate în procesul de optimizare a programelor de hrănire pentru animale. „E ca și cum nu m-aș mai opri niciodată”, a spus el în timp ce descria proiectul. „Nu contează cât de important… este lucrul.”

Dezvoltarea sistemelor avansate de inteligență artificială presupune investiții semnificative în infrastructură, iar Meta continuă să aloce fonduri pentru modele, centre de calcul și echipamente necesare acestor tehnologii.

Zuckerberg a declarat că vede ochelarii inteligenți ca pe o posibilă nouă platformă de calcul, prin care oamenii ar putea utiliza tehnologia fără să fie concentrați permanent asupra ecranelor telefoanelor.

După mai bine de 20 de ani în industria tehnologică, el spune că interesul pentru proiecte noi a rămas neschimbat. „Înseamnă doar să găsești proiecte interesante de făcut cu oameni interesanți”, a concluzioant Zuckerberg.