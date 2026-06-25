Renault și mutarea surpriză din Franța: industria auto, într-un punct de cotitură

Renault Group intenționează să elimine aproximativ 800 de locuri de muncă din zona de inginerie din Franța până la finalul anului 2027, pe fondul presiunii tot mai mari exercitate de concurența din China. Măsura face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare internă, orientat spre eficientizarea structurii companiei.

Implementarea este estimată să înceapă din luna septembrie, după ce planul va primi aprobarea sindicatelor, așteptată în iulie. Decizia vizează în special activitățile de inginerie desfășurate pe teritoriul francez.

Producătorii auto din China și-au triplat cota de piață în Europa în ultimii doi ani, susținuți de tehnologii avansate și prețuri competitive. Philippe Brunet, director tehnic al Renault, a explicat într-o conferință telefonică faptul că această evoluție afectează mai mulți constructori tradiționali. „Toți ceilalți producători au de suferit, coreenii, japonezii din Europa sau alți europeni, inclusiv noi”, a adăugat el, potrivit Reuters.

În acest context, Renault operează cu o structură de aproximativ 5.500 de angajați în inginerie în Franța, ceea ce reprezintă jumătate din totalul global al companiei.

La mijlocul lunii aprilie, grupul auto a anunțat o reducere estimată între 15% și 20% a personalului din inginerie până la finalul lui 2027. Cele 800 de posturi vizate fac parte din acest program de ajustare a costurilor și a organizării interne.

Planul include, totodată, recalificarea a aproximativ 2.500 de angajați. În paralel, sunt prevăzute între 150 și 200 de noi angajări, direcționate în special către domenii precum electrificarea vehiculelor, software și inteligență artificială.

Conducerea Renault a anunțat și o revizuire a modului de organizare și a metodelor de lucru din zona de cercetare și dezvoltare. Obiectivul este reducerea complexității proceselor interne și accelerarea etapelor de proiectare.

Măsurile vizează o structură mai suplă, adaptată ritmului impus de concurența internațională. În același timp, compania urmărește reducerea duratei proiectelor auto și eficientizarea fluxurilor de lucru.

Philippe Brunet a subliniat diferențele de viteză dintre constructorii europeni și cei chinezi în dezvoltarea noilor modele. „Problema mea este viteza”, a spus acesta, referindu-se la ritmul actual al proiectelor din industrie. Renault își propune să reducă numărul etapelor dintr-un proiect de vehicul și să simplifice procesele decizionale.

De asemenea, compania urmărește diminuarea timpului petrecut în ședințe cu aproximativ 20%, ca parte a efortului de eficientizare internă. Ritmul de dezvoltare vizat de concurenții chinezi se situează în jurul a doi ani, în timp ce producătorii tradiționali operează, în general, cu cicluri de patru până la cinci ani.