Dan Andronic critică întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu: Vă dați seama câtă „integritate” încăpea în acel birou?

Jurnalistul Dan Andronic a publicat un editorial în care critică întâlnirea dintre Ilie Bolojan, premierul demis și președintele PNL, și Simina Tănăsescu, președintele Curții Constituționale, desfășurată în biroul de la Senat al președintelui interimar al Senatului, Mircea Abrudean.

Potrivit articolului publicat de Andronic pe EVZ, întâlnirea a avut loc în secret, înaintea unei decizii importante pe care Curtea Constituțională urma să o pronunțe în privința Legii Integrității. Jurnalistul subliniază că momentul întâlnirii este relevant deoarece Simina Tănăsescu este raportorul obiecțiilor privind această lege.

„“Sufrageria” lui Abrudean, locul în care am aflat cum (NU) se negociază „integritatea” la o cafea. Toată presa, sau aproape toată, a dat o știre greu de crezut. Venită pe surse. Ilie Bolojan, premierul demis și președintele PNL, a avut o întâlnire secretă cu Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, în biroul de la Senat al președintelui Mircea Abrudean. Ca între președinți. Fix înaintea deciziei CCR pe tema legii integrității, care îl poate trimite pe Dominic Fritz în istorie. Tăcerea a domnit câteva ore. Grea, apăsătoare, confirmând informația. Până când a venit reacția indignată a președintei CCR. Misterul întâlnirii de taină s-a risipit, lăsând în loc mireasma inconfundabilă, grea, a politicii de Dâmbovița, asezonată cu puțin cinism ardelenesc”, a scris Dan Andronic.

Informația despre întâlnirea dintre cei doi a apărut inițial pe surse și a fost preluată de cea mai mare parte a presei, potrivit jurnalistului. Andronic susține că, după o perioadă de tăcere, informația a fost urmată de o reacție indignată din partea președintelui CCR.

„Să refacem filmul, pentru că scenariul este absolut fabulos, demn de o comedie neagră despre statul de drept românesc. Locația: „Sufrageria” de la Senat al lui Mircea Abrudean (PNL), gazda perfectă, discretă, unsă cu toate alifiile aparatului guvernamental și de partid. Personajele prezente: Ilie Bolojan, reformatorul absolut, noul zeu al progresismului, omul căruia i se închină PNL-ul și Simina Tănăsescu, președinta și judecător al Curții Constituționale, somitate academică, reper de echidistanță. Elefantul din încăpere: Legea Integrității, care urmează să fie judecată la CCR, luni. Cireașa de pe tort: Simina Tănăsescu este exact raportorul obiecțiilor la această lege. Adică fix persoana care redactează documentul de bază, cea care dă tonul deciziei finale a Curții”, a notat jurnalistul.

Dan Andronic consideră că momentul întâlnirii ridică întrebări privind independența instituțiilor și separarea puterilor în stat. El pune în discuție motivul pentru care președintele CCR s-a întâlnit cu liderul politic al PNL exact înaintea unei decizii referitoare la o lege importantă pentru coaliția de guvernare.

Andronic critică în special faptul că nu au fost făcute publice detalii despre subiectele discutate. El consideră că întrebarea esențială este nu doar dacă au existat discuții despre activitatea CCR, ci și de ce a avut loc întâlnirea într-un asemenea moment.

„Să te întâlnești pe ascuns, într-o sufragerie politică, la Senat, pentru (NU) a discuta sau, mă rog, pentru a respira același aer cu șeful politic al momentului, exact înainte să dai o decizie pe legea… Integrității. Vă dați seama câtă „integritate” încăpea în acel birou? Probabil dădea pe dinafară pe sub ușa lui Abrudean. Cum s-a desfășurat oare această apoteoză a independenței justiției? Evident, oficialii ne vor jura cu mâna pe Constituție că a fost o simplă coincidență. Probabil doamna Tănăsescu se rătăcise pe holurile Senatului căutând o carte cu Baronul Münchhausen, Ilie Bolojan evalua becurile din biroul lui Abrudean să vadă dacă nu e face risipă, și, din pură întâmplare, s-au așezat la aceeași masă”, subliniază Dan Andronic.

Totodată, Andronic pune sub semnul întrebării poziția Siminei Tănăsescu. Jurnalistul amintește reacția acesteia, prin care a respins ideea că ar discuta probleme legate de viitoarele decizii ale CCR înainte ca acestea să fie pronunțate, însă observă că nu au fost oferite explicații privind subiectul întâlnirii.

„Ilie-Sărăcie este și Bolo-Combinatorul. Ilie Bolojan, politicianul anti-sistem, adeptul regulilor stricte și al transparenței, se dovedește a fi un politician de provincie, capabil să facă trafic de influență instituțională exact ca vechii baroni pe care îi înfierează. Să chemi sau să primești raportorul CCR la tine în bârlog, fix înainte de o decizie vitală pentru coaliția de guvernare, este definiția de manual a presiunii politice asupra justiției. Iar de partea cealaltă, Simina Tănăsescu ne demonstrează că hermeneutica juridică se face cel mai bine la „firul ierbii” politice. Indignarea cu care ne-a spus că nu discută probleme legate de deciziile CCR înainte de a fi date, m-a convins!”, a notat jurnalistul.

Dan Andronic folosește întâlnirea pentru a critica modul în care, în opinia sa, funcționează separarea puterilor în stat în România. El susține că, deși puterea judecătorească și puterea legislativă sau executivă ar trebui să fie strict separate, reprezentanții acestora ajung să se întâlnească în contexte informale.

În final, jurnalistul susține că indiferent dacă Legea Integrității urma să fie declarată constituțională sau neconstituțională, apariția unei astfel de întâlniri înaintea deciziei lasă impresia că problema nu s-ar fi rezumat exclusiv la deliberările de la Curtea Constituțională.

„Dar nu ne-a spus DESPRE CE au discutat. Și mai ales: DE CE au discutat? Separarea puterilor în stat funcționează impecabil în România: Puterea Judecătorească și Puterea Legislativă/Executivă sunt strict separate… până când se întâlnesc să bea o cafea în biroul Puterii. Așa se scrie independența justiției la București. Nu în sălile de judecată, nu prin argumente publice, ci prin discuții șoptite la Senat. Măcar acum știm un lucru cert: dacă Legea Integrității trece sau pică, decizia nu s-a luat la Curtea Constituțională, ci între un sfert de zahăr și o gură de espresso, în “sufrageria” de la Senat, sub privirea calină a lui Mircea Abrudean”, a conchis acesta.

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