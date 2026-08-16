Radu Georgescu avertizează că România are cea mai mare scădere economică din UE în 2026. Consumul, producția și serviciile sunt în scădere

Economistul Radu Georgescu a analizat, într-un mesaj publicat pe Facebook, datele economice referitoare la România și a explicat de ce cifrele prezentate de el pot fi diferite de cele vehicute de alte persoane la televizor sau pe internet.

Georgescu le recomandă celor care întâlnesc opinii diferite despre situația economică să nu creadă automat nici informațiile prezentate de el, nici pe cele oferite de alte persoane. În opinia sa, este mai important ca fiecare să verifice datele și să își formeze singur o concluzie, pentru a reduce riscul de manipulare.

Economistul subliniază în mesajul publicat pe Facebook că rolul său este să explice principii economice complexe într-un limbaj accesibil, astfel încât oamenii să poată înțelege mai ușor informațiile economice. Decizia privind modul în care fiecare persoană folosește informațiile prezentate îi aparține în cele din urmă.

„Nu trebuie să mă crezi pe mine. Nici pe altcineva. Cel mai bine ar fi să gândești singur. În acest fel nu poți să fii manipulat. Eu te ajut să înțelegi principii economice complexe, explicându-le pe înțelesul tuturor. După aceea, ce faci tu cu informația depinde doar de tine. Primul pas. Când vezi că eu spun ceva diferit față de X-lescu, deschide pagina de internet a Eurostat. Eurostat este oficiul de statistică al Comisiei Europene. Aici sunt prezentate datele tuturor țărilor din UE”, a scris acesta pe Facebook.

Radu Georgescu propune ca, atunci când există diferențe între afirmațiile sale și cele ale altor persoane, cititorii să verifice direct datele publicate de Eurostat. Eurostat este oficiul de statistică al Comisiei Europene și publică date statistice pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit informațiilor prezentate de economist, datele Eurostat indică pentru România cea mai mare scădere economică din Uniunea Europeană în 2026.

Georgescu enumeră mai multe categorii în care România ar înregistra cele mai accentuate scăderi. Este vorba despre consum, producție și servicii. El menționează că datele respective sunt prezentate într-o imagine asociată mesajului său și îi îndeamnă pe cititori să observe dacă în aceste informații apare vreo valoare pozitivă.

„Eurostat spune că România are cea mai mare scădere economică din UE în 2026. Cea mai mare scădere a consumului in 2026 Cea mai mare scădere a producției. Cea mai mare scădere a serviciilor. Datele le ai în poză. Te rog să-mi spui dacă vezi vreo cifră cu plus. Eu nu am văzut”, a mai scris economistul.

Radu Georgescu prezintă și alte informații pe care le-a identificat în datele Eurostat și care nu au încăput în imaginea publicată. Potrivit acestuia, România are cea mai mare inflație din Europa. Totodată, țara are cel mai mare deficit de cont curent din Europa, iar acest deficit este în creștere.

Economistul menționează și existența celui mai mare deficit comercial din Europa, despre care afirmă că este, de asemenea, în creștere.

Un alt indicator prezentat de Georgescu se referă la costul creditării. Acesta arată că România plătește cele mai mari dobânzi la credite dintre țările europene.

În plus, economistul afirmă că România înregistrează cea mai mare scădere a investițiilor străine.

„Pentru că nu au încăput în poză, am și alte informații de la Eurostat, bonus: România are cea mai mare inflație din Europa. Cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa. Și acesta crește. Cel mai mare deficit comercial din Europa. Și acesta crește. România plătește cele mai mari dobânzi la credite dintre țările din Europa. Are cea mai mare scădere a investițiilor străine”, a mai scris Radu Georgescu.

Pe baza indicatorilor enumerați, Radu Georgescu pune sub semnul întrebării afirmațiile potrivit cărora România se află pe direcția economică bună.

„Poți să mă bați, dar nu înțeleg cum cineva poate să spună că România merge pe drumul cel bun. Să fie economie!”, a conchis acesta.

Mesajul poate fi vizualizat aici.