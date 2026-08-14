Marcel Ciolacu, atac necruțător la adresa lui Bolojan: A „reformat” până a îngropat economia

Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu a reacționat la ultimele date referitoare la economia României și l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru evoluția indicatorilor economici. Ciolacu susține că, după schimbarea guvernării, România a trecut de la o perioadă cu rezultate economice favorabile la una marcată de scăderi, cu efecte pe care le consideră vizibile asupra pieței muncii, investițiilor și nivelului de trai.

Mesajul fostului premier a fost publicat vineri pe Facebook, după apariția datelor furnizate de Institutul Național de Statistică și Eurostat. Marcel Ciolacu a folosit cifrele prezentate în noile statistici pentru a critica măsurile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și pentru a susține că acestea au influențat negativ evoluția economiei.

În mesajul său, Marcel Ciolacu susține că economia României ar fi trecut, într-un interval de un an, de la una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană la una dintre cele mai importante scăderi.

„A aprins Institutul Național de Statistică lumina peste guvernarea demisului Bolojan, care de 101 zile se ține de scaun. Ce se vede? Criză economică severă. A „reformat” Bolojan până a îngropat economia. De la a doua cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul 2 din 2025 – așa cum am lăsat eu economia – la a doua cea mai mare cădere din UE în trimestrul 2 2026, așa cum arată azi datele Eurostat”, a scris Marcel Ciolacu pe contul său de socializare.

Fostul prim-ministru afirmă că, în perioada în care s-a aflat la conducerea Guvernului, România a înregistrat creșteri economice, iar investițiile publice și numărul locurilor de muncă au avut o evoluție pozitivă.

„Am lăsat creștere economică, venituri și putere de cumpărare, locuri de muncă stabile, investiții masive în infrastructură, demnitate pentru profesori, medici și militari și stimuli pentru economia privată. În perioada 2023-2025, economia României a crescut cu 100 miliarde euro, plus 36%. Au fost create în economie 50.200 de noi locuri de muncă stabile. Am lăsat România „un șantier”, cu investiții masive (de 73 miliarde lei și am ajuns în anul 2024 la 120 miliarde lei investiții publice). Am întors stimuli în economie de 3 ori mai mult decât guvernele anterioare. Peste 80% din împrumuturi s-au dus în investiții”, mai arată fostul premier.

Marcel Ciolacu susține că perioada de după preluarea conducerii Guvernului de către Ilie Bolojan a fost marcată de stagnare și scădere economică. În mesajul său, acesta leagă evoluția economiei și de situația de pe piața muncii, de investițiile străine și de activitatea companiilor mici și mijlocii.

„Bolojan a avut un mandat în care nu a știut ce înseamnă creșterea economică – două trimestre de stagnare, două trimestre de scădere economică. 63.000 de locuri de muncă au dispărut din economie. Industria și turismul sunt în faliment. Investițiile străine sunt mai mici cu 25%. 69 de IMM-uri dispar zilnic din economie. Zero stimuli pentru economie.”, mai punctează Ciolacu.

Fostul șef al Executivului își compară apoi rezultatele pe care le atribuie perioadei în care a fost premier cu situația actuală și enumeră mai multe măsuri despre care spune că au fost implementate de guvernele conduse de el.

„Am promovat politici pentru oameni. Am promis câștig net de peste 1000 euro, s-a ajuns la un câștig mediu „în mână” la 1055 euro. Am promis un salariu minim brut de 500 euro și s-a ajuns acolo. Pensia medie a crescut cu 40% până la 560 euro, iar puterea de cumpărare a pensiilor a crescut cu 33%. Am luptat cu specula și am redus inflația la jumătate (de la 10,3% la 4,9%), inclusiv prin plafonare la alimentele de bază și la facturile la utilități pentru populație și IMM-uri. Prin politicile implementate, am scos din starea de sărăcie extremă 1.328.000 de români.”, a mai scris Ciolacu.

Fostul premier afirmă că situația economică s-a deteriorat după schimbarea guvernării și acuză Executivul condus de Ilie Bolojan că a afectat veniturile reale ale populației. Marcel Ciolacu face referire, în acest context, la evoluția inflației, a salariilor, a pensiilor și a consumului.

„Ce lasă Bolojan în urmă? A dublat inflația, costul vieții a scăzut dramatic. A scăzut veniturile și puterea de cumpărare a românilor. Cea mai puternică cădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani. 12 luni de scădere consecutivă a puterii de cumpărare a salariilor. Cea mai mare scădere a puterii de cumpărare a pensiilor din ultimii 25 de ani. 11 luni de cădere consecutivă a consumului.”, a spus Marcel Ciolacu.

În ultima parte a mesajului, fostul lider PSD compară evoluția României cu cea a altor state din regiune, folosind datele Eurostat. Ciolacu susține că, în perioada în care s-a aflat la conducerea Guvernului, România și-ar fi îmbunătățit poziția raportată la economiile din Europa Centrală și de Est.