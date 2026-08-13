Mesajul lui Alexandru Rogobete la 100 de zile de incertitudini cu Bolojan: N-ați făcut nicio reformă

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat la împlinirea a 100 de zile de guvernare Bolojan printr-un mesaj video publicat pe Facebook. În mesaj, acesta critică modul în care premierul interimar Ilie Bolojan conduce România și susține că perioada de până acum a fost marcată de incertitudine și crize.

Rogobete afirmă că România este condusă „prin frică, tăieri și amenințarea zilei de mâine”. Fostul ministru susține că românii au ajuns să fie obosiți după 100 de zile pe care le descrie drept o perioadă dominată de incertitudine și de măsuri pe care guvernul nu ar ști să le gestioneze.

„Sunt 100 de zile de când țineți România captivă. 100 de zile de incertitudine, de crize suprapuse pe care sunteți incapabili să le gestionați”, a declarat Rogobete.

Potrivit fostului ministru al Sănătății, autoritățile folosesc termenul de „reformă” pentru a descrie măsuri pe care, în opinia sa, nu reușesc să le gestioneze. Critica sa vizează atât deciziile guvernului, cât și efectele pe care acestea le-ar avea asupra populației.

Alexandru Rogobete susține că populația a ajuns să suporte tot mai greu mesajele privind necesitatea unor noi sacrificii. El afirmă că oamenilor li se cere constant să accepte noi costuri și să aștepte o perioadă mai bună, în timp ce problemele se succed.

„România nu poate fi guvernată la nesfârșit prin frică, tăieri și amenințarea zilei de mâine! Au trecut 100 de zile și oamenii au obosit! Au obosit să li se spună că trebuie să mai rabde puțin, să mai plătească puțin, să mai renunțe la ceva. Au obosit să trăiască de la o scumpire la alta, de la o criză la alta, iar după fiecare nouă greșeală a Guvernului Bolojan să fie tot ei chemați să facă sacrificii. Țara asta nu este o cifră într-un Excel și nici un experiment al unor reformiști închipuiți. Este casa a milioane de oameni care muncesc, cresc copii, își îngrijesc părinții, salvează vieți, educă generații, construiesc afaceri și țin România în picioare, a transmis Alexandru Rogobete.

Fostul ministru afirmă că efectele măsurilor luate de guvern sunt resimțite de oameni prin scumpiri și prin ceea ce descrie drept o succesiune de crize. Rogobete leagă aceste probleme de deciziile Guvernului Bolojan și susține că responsabilitatea pentru consecințele acestora nu ar trebui transferată către populație.

Mesajul lui Alexandru Rogobete continuă cu o critică directă la adresa modului în care guvernul își justifică deciziile. El susține că, atunci când apar dificultăți sau greșeli, autoritățile indică factori externi ori situații moștenite, fără să își asume responsabilitatea pentru propriile decizii.

Rogobete afirmă că termenul „reformă” este folosit în mod repetat pentru a explica măsurile guvernamentale și dificultățile apărute după adoptarea acestora. Fostul ministru susține că, în cazul în care rezultatele nu sunt cele așteptate, dificultatea procesului de reformare este invocată ca explicație.

„Când nu știți ce să faceți, îi spuneți REFORMĂ.

Când nu merge, spuneți că REFORMA e grea.

Când greșiți, spuneți că REFORMA doare. Iar când nu mai știți ce să spuneți și realitatea vă contrazice, începeți să căutați vinovați. Este de vină trecutul. Este de vină contextul. Este de vină opoziția. Este de vină oricine. Numai voi, niciodată. Numai ideile voastre, niciodată. Numai deciziile voastre, niciodată. Pentru orice merge prost în România aveți o explicație și un vinovat, dar niciodată responsabilitate și soluții!”, a mai trasmis fostul ministru.

Fostul ministru extinde criticile și asupra modului în care sunt prezentate public problemele cu care se confruntă România. El susține că explicațiile oferite de guvern identifică în repetate rânduri cauze externe, fără ca deciziile politice să fie asumate.

Rogobete contestă astfel bilanțul primelor 100 de zile de guvernare și susține că perioada nu a produs reformele despre care vorbește actuala putere. În mesajul său, acesta enumeră mai multe domenii pe care le consideră afectate de presiunile exercitate de măsurile guvernamentale.

În ultima parte a mesajului, Alexandru Rogobete prezintă ceea ce consideră că a rămas după primele 100 de zile de guvernare. El critică atât rezultatele politice, cât și efectele asupra unor sisteme publice și asupra economiei.

„După 100 de zile, adevărul trebuie spus răspicat: