Scenariul despre care PSD nu vrea încă să vorbească. Ce a spus Mihai Tudose despre AUR

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose afirmă că social-democrații nu exclud o eventuală colaborare guvernamentală cu AUR, deși precizează că o astfel de formulă nu a fost discutată până în prezent. Declarația a fost făcută în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern.

Întrebat dacă PSD exclude posibilitatea unei colaborări cu partidul condus de George Simion, Mihai Tudose a precizat că AUR are reprezentare politică și că toate variantele rămân deschise.

„AUR reprezintă pe cineva, dar nu a fost o discuție despre această formulă de guvernare. N-a fost deocamdată, știți cum e în politică, niciodată să nu spui niciodată”, a declarat Mihai Tudose la Antena 3 CNN.

Poziția europarlamentarului PSD vine în perioada în care partidele politice caută o formulă pentru constituirea unei noi majorități parlamentare și pentru formarea unui nou Executiv. PSD susține că președintele Nicușor Dan ar trebui să desemneze premierul propus de social-democrați.

Mihai Tudose a respins ideea formării unui guvern tehnocrat și a susținut că, din punct de vedere matematic, există mai multe posibilități pentru constituirea unei majorități parlamentare. Social-democratul a legat această variantă de rolul alegerilor și de modul de funcționare a sistemului politic.

„Matematic, sunt toate variantele posibile; practic, dacă tot avem alegeri și punem tehnocrați, hai să închidem, să nu mai avem alegeri. Facem un referendum, stabilim foarte clar că forma de guvernare e exact ca în SUA, republică prezidențială și președintele conduce Guvernul și punem tehnocrați. Nu mai facem alegeri”, a mai spus Mihai Tudose.

În același timp, Tudose a lansat critici la adresa Guvernului interimar condus de Ilie Bolojan. Europarlamentarul PSD susține că principala problemă cu care se confruntă România în prezent este legată de respectarea prevederilor constituționale privind durata interimatului miniștrilor.

Social-democratul consideră că menținerea unor miniștri în funcții interimare peste perioada prevăzută de Constituție ridică probleme de legalitate. Tudose a susținut că această situație este mai importantă, în opinia sa, decât alte probleme cu care se confruntă în prezent țara.

„Că avem o criză energetică, cred că e cel mai mic rău pe care îl avem astăzi. Cred că cel mai mare rău, cea mai mare criză pe care o traversează România astăzi este criza creată de acest grup care vrea să conducă România, crede că conduce România împotriva legii. Ni se explică în fiecare zi, el e prins fără bilet în tren și dacă e el dat jos de acolo se oprește trenul. Avem un prim-ministru, un Guvern și miniștri care nu respectă Constituția. La articolul 107, alineatul 4 se prevede care e perioada de interimat a unui ministru, maxim 45 de zile”, a punctat Mihai Tudose.

Mihai Tudose a susținut că miniștrii aflați în interimat ar fi trebuit înlocuiți periodic, astfel încât să fie respectată limita de 45 de zile menționată de acesta. În opinia sa, schimbarea periodică a persoanelor care ocupă temporar portofoliile ar fi reprezentat o soluție pentru respectarea prevederilor constituționale invocate.

„E ca la abonament sau aveți un buletin. În buletin ai o dată de expirare. Carnetul de conducere… e valabil până la data de… E soluție legală. Soluția legală era ca miniștrii să fie rotiți. Nu poate să fie Bolojan mai mult de 45 de zile ministru interimar la Energie. N-avea decât să-l pună pe Miruță interimar la Energie și dânsul să se ducă la Transporturi pentru alt interimat de 45 de zile. Nu poți să ai interimat de ani de zile. Așa scrie Constituția. E de bun-simț”, a mai explicat Tudose.

Declarațiile europarlamentarului PSD vin pe fondul discuțiilor politice privind viitoarea formulă de guvernare, în condițiile în care partidele analizează variante pentru formarea unei majorități. Tudose nu a exclus o eventuală colaborare cu AUR, dar a precizat că o asemenea formulă nu a fost discutată până în acest moment.

În același timp, el a respins soluția unui guvern tehnocrat și a susținut că există mai multe variante pentru constituirea unei majorități politice. Criticile sale s-au concentrat și asupra situației miniștrilor interimari și asupra respectării termenului de 45 de zile pe care l-a invocat în raport cu prevederile Constituției.