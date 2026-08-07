Decizia care poate schimba planul energetic al României. PSD cere intervenția Bruxelles-ului pentru centralele pe cărbune

PSD afirmă că menținerea și repornirea centralelor pe cărbune reprezintă o măsură necesară în actuala situație energetică a României. Social-democrații susțin că legea promovată în Parlament pentru păstrarea acestor capacități de producție are la bază ceea ce partidul descrie drept „situația de forță majoră” în care s-ar afla țara.

Social-democrații au transmis că soluțiile propuse sunt legate de criza energetică și de necesitatea asigurării continuității alimentării cu energie electrică. PSD consideră că gestionarea acestei situații nu poate fi realizată eficient de un guvern demis, cu atribuții limitate.

„PSD precizează că legea pe care a promovat-o în Parlament privind menținerea și repornirea centralelor pe cărbune are la bază situația de forță majoră în care se află România! Este soluția obligatorie la criza energetică profundă, care nu poate fi gestionată eficient de un guvern demis, cu atribuții limitate. Necesitatea unor astfel de reglementări a fost confirmată chiar în planul pentru situația de urgență energetică, anunțat recent de premierul demis Ilie Bolojan, care prevede utilizarea tuturor capacităților de producție de energie, din toate sursele – deci inclusiv din cărbune, precum și repornirea grupurilor aflate în rezervă – respectiv cele închise pentru îndeplinirea jalonului decarbonizării din PNRR”, transmite PSD.

Social-democrații critică poziția premierului demis Ilie Bolojan, despre care afirmă că ar aplica soluții promovate de PSD, dar în același timp ar critica partidul pentru efectele asupra obiectivelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„În aceste condiții este incalificabilă duplicitatea prim-ministrului demis, care, în timp ce aplică soluțiile PSD, atacă PSD că ar pune în pericol bani europeni din cauza neîndeplinirii jalonului decarbonizării din PNRR! În fapt, PSD acționat și a reglementat soluții adecvate într-o situație energetică de forță majoră, în timp ce reprezentanții guvernului demis numărau centimetrii cotelor apelor Dunării”, se mai arată în comunicatul PSD.

Partidul susține că a făcut demersuri și la nivel european pentru ca România să poată aplica măsuri temporare destinate securității energetice. Potrivit PSD, aceste acțiuni au avut ca obiectiv asigurarea energiei necesare populației și economiei.

„De asemenea, PSD a acționat în Parlamentul European și a solicitat Comisiei Europene activarea mecanismului de urgență pentru securitatea energetică a României, care să permită aplicarea unor soluții temporare pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a cetățenilor și a economiei naționale! Deci, în loc să critice PSD pentru astfel de inițiative, prim-ministrul demis avea datoria să pledeze în fața Comisiei Europene că țara noastră este într-o situație de forță majoră, care impune reevaluarea unor termene convenite în PNRR”, subliniază social-democrații.

PSD afirmă că România nu poate renunța la anumite capacități energetice fără ca acestea să fie înlocuite cu alte surse de producție. Formațiunea susține că obiectivele privind decarbonizarea prevăzute în PNRR presupun atât reducerea utilizării cărbunelui, cât și dezvoltarea unor alternative energetice.