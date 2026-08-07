Decizia care poate schimba planul energetic al României. PSD cere intervenția Bruxelles-ului pentru centralele pe cărbune
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea - Sorin Grindeanu la referendumul PSD
PSD afirmă că menținerea și repornirea centralelor pe cărbune reprezintă o măsură necesară în actuala situație energetică a României. Social-democrații susțin că legea promovată în Parlament pentru păstrarea acestor capacități de producție are la bază ceea ce partidul descrie drept „situația de forță majoră” în care s-ar afla țara.
Bruxelles-ul, chemat să intervină în criza energetică din România
Social-democrații au transmis că soluțiile propuse sunt legate de criza energetică și de necesitatea asigurării continuității alimentării cu energie electrică. PSD consideră că gestionarea acestei situații nu poate fi realizată eficient de un guvern demis, cu atribuții limitate.
„PSD precizează că legea pe care a promovat-o în Parlament privind menținerea și repornirea centralelor pe cărbune are la bază situația de forță majoră în care se află România! Este soluția obligatorie la criza energetică profundă, care nu poate fi gestionată eficient de un guvern demis, cu atribuții limitate.
Necesitatea unor astfel de reglementări a fost confirmată chiar în planul pentru situația de urgență energetică, anunțat recent de premierul demis Ilie Bolojan, care prevede utilizarea tuturor capacităților de producție de energie, din toate sursele – deci inclusiv din cărbune, precum și repornirea grupurilor aflate în rezervă – respectiv cele închise pentru îndeplinirea jalonului decarbonizării din PNRR”, transmite PSD.
PSD acuză guvernul demis de lipsă de consecvență în gestionarea situației energetice
Social-democrații critică poziția premierului demis Ilie Bolojan, despre care afirmă că ar aplica soluții promovate de PSD, dar în același timp ar critica partidul pentru efectele asupra obiectivelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
„În aceste condiții este incalificabilă duplicitatea prim-ministrului demis, care, în timp ce aplică soluțiile PSD, atacă PSD că ar pune în pericol bani europeni din cauza neîndeplinirii jalonului decarbonizării din PNRR! În fapt, PSD acționat și a reglementat soluții adecvate într-o situație energetică de forță majoră, în timp ce reprezentanții guvernului demis numărau centimetrii cotelor apelor Dunării”, se mai arată în comunicatul PSD.
PSD a solicitat Comisiei Europene activarea mecanismului de urgență
Partidul susține că a făcut demersuri și la nivel european pentru ca România să poată aplica măsuri temporare destinate securității energetice. Potrivit PSD, aceste acțiuni au avut ca obiectiv asigurarea energiei necesare populației și economiei.
„De asemenea, PSD a acționat în Parlamentul European și a solicitat Comisiei Europene activarea mecanismului de urgență pentru securitatea energetică a României, care să permită aplicarea unor soluții temporare pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a cetățenilor și a economiei naționale! Deci, în loc să critice PSD pentru astfel de inițiative, prim-ministrul demis avea datoria să pledeze în fața Comisiei Europene că țara noastră este într-o situație de forță majoră, care impune reevaluarea unor termene convenite în PNRR”, subliniază social-democrații.
Social-democrații spun că tranziția energetică trebuie să includă noi capacități de producție
PSD afirmă că România nu poate renunța la anumite capacități energetice fără ca acestea să fie înlocuite cu alte surse de producție. Formațiunea susține că obiectivele privind decarbonizarea prevăzute în PNRR presupun atât reducerea utilizării cărbunelui, cât și dezvoltarea unor alternative energetice.
„României nu i se poate cere să rămână în beznă pentru a accesa banii europeni! PSD subliniază că jalonul din PNRR privind decarbonizarea nu se referă doar la desființarea centralelor pe cărbune, ci și la ÎNLOCUIREA lor cu alte capacități din surse regenerabile.
Prin urmare, problema de fond, nu este menținerea centralelor pe cărbune, prin amendamentele PSD, ci faptul că Ministerul Energiei nu a pus nimic în locul lor, în cei 10 ani în care a fost condus de miniștri liberali”, a concluzionat PSD în comunicatul publicat pe site-ul oficial la partidului.
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