Regiunile afectate de tranziția energetică ar putea primi sprijin și după 2027. Victor Negrescu: Am susținut câteva priorități importante pentru România
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România solicită menținerea sprijinului financiar european pentru regiunile afectate de tranziția energetică și după anul 2027. Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat sâmbătă că a participat, alături de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și de directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Stelian Bărăgan, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană (DG REGIO) din cadrul Comisiei Europene.
Regiunile afectate de tranziția energetică ar putea primi sprijin și după 2027
Una dintre principalele teme abordate în cadrul discuțiilor a fost continuarea Fondului pentru o Tranziție Justă după încheierea actualului exercițiu financiar european. Fondul este destinat regiunilor puternic afectate de trecerea către o economie cu emisii reduse de carbon și sprijină inclusiv zonele în care renunțarea treptată la cărbune generează schimbări economice și sociale importante.
Victor Negrescu a prezentat, împreună cu reprezentanții Craiovei și ai ADR Sud-Vest Oltenia, mai multe priorități considerate importante pentru România și în special pentru regiunea Sud-Vest Oltenia. Printre acestea se numără continuarea sprijinului european acordat regiunilor afectate de tranziția energetică.
„Am susținut împreună câteva priorități importante pentru România și pentru regiunea Sud-Vest Oltenia”, a transmis Victor Negrescu.
Actualul Fond pentru o Tranziție Justă este disponibil pentru perioada 2021-2027, iar România urmărește ca mecanismul de sprijin să fie continuat și după încheierea acestui interval.
O altă solicitare vizează acordarea unei flexibilități mai mari autorităților locale în ceea ce privește programarea fondurilor europene. Potrivit lui Victor Negrescu, acest lucru ar permite direcționarea banilor către proiectele considerate prioritare pentru fiecare comunitate, în funcție de problemele și necesitățile existente la nivel local.
Reprezentanții români au solicitat Comisiei Europene și finanțări pentru modernizarea orașelor și pentru refacerea zonelor urbane degradate
Reprezentanții români au solicitat Comisiei Europene și finanțări pentru modernizarea orașelor și pentru refacerea zonelor urbane degradate. Investițiile în aceste domenii sunt prezentate ca o altă prioritate în perspectiva viitorului buget european.
În cadrul întâlnirii a fost discutată și necesitatea identificării unor soluții de finanțare pentru protejarea localităților din România expuse riscului de inundații. Reprezentanții români urmăresc, de asemenea, creșterea capacității localităților de a face față fenomenelor extreme.
Negrescu susține că autoritățile locale trebuie să aibă un rol mai important în stabilirea modului în care vor fi distribuite fondurile europene în cadrul următorului buget multianual al Uniunii Europene.
În acest context, europarlamentarul consideră că viitorul buget european trebuie construit și prin consultarea autorităților locale. Primarii și comunitățile sunt cei care cunosc în mod direct problemele existente în teren, iar perspectiva acestora ar trebui să fie reflectată în modul în care vor fi concepute viitoarele fonduri europene.
„Viitorul buget european trebuie construit și împreună cu autoritățile locale. Primarii și comunitățile cunosc cel mai bine problemele din teren, iar vocea lor trebuie să se regăsească în modul în care sunt gândite viitoarele fonduri europene”, a transmis europarlamentarul.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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