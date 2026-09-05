Vladimir Putin a ordonat suspendarea atacurilor. Anunțul sosit de la Moscova: Se aplică începând de astăzi la miezul nopţii

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat forțelor sale să suspende timp de trei zile atacurile asupra Kievului, în perioada în care emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se află în vizită la Moscova și urmează să ajungă la Kiev. Măsura vine în contextul unei noi încercări a administrației americane de a debloca negocierile diplomatice privind războiul din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat pentru agenția rusă Interfax că Putin a dispus oprirea atacurilor asupra capitalei ucrainene pentru trei zile. Suspendarea urma să intre în vigoare de la miezul nopții, conform Euronews.

„Preşedintele rus şi comandantul suprem Putin a dat ordinul de a nu lansa atacuri asupra Kievului timp de trei zile, începând de astăzi la miezul nopţii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns sâmbătă la Moscova, unde au programate întâlniri cu oficiali ruși și ucraineni în acest weekend. Cei doi au fost trimiși de președintele american Donald Trump cu o propunere pentru încheierea războiului.

Trump a declarat vineri că Witkoff și Kushner au rolul de negociatori și că administrația americană încearcă să vadă dacă poate obține un acord. Președintele SUA a apreciat activitatea celor doi și a indicat că există șanse pentru realizarea unor progrese.

După vizita la Moscova, cei doi emisari americani urmează să plece duminică spre Kiev. Va fi prima lor deplasare în capitala Ucrainei de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie anul trecut.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat vizita planificată a lui Steve Witkoff și Jared Kushner în Ucraina, într-un mesaj publicat pe platforma X. El a transmis că Ucraina urmărește identificarea unor soluții reale pentru încheierea războiului și că va analiza propunerile aduse de cei doi emisari, precum și răspunsul primit de aceștia la Moscova.

Zelenski a precizat și că forțele ucrainene vor asigura funcționarea normală a spațiului aerian rusesc, astfel încât emisarii americani să poată călători în siguranță spre Moscova.

Precizarea vine după ce, marți, liderul ucrainean avertizase companiile aeriene și societățile de asigurări că spațiul aerian rus urma să fie practic închis din cauza amplorii operațiunilor ucrainene cu drone, care făceau zborurile nesigure.

Ulterior, Zelenski a anunțat că Ucraina va suspenda atacurile pe perioada deplasării lui Witkoff și Kushner și a cerut Moscovei să procedeze în același mod. Potrivit președintelui ucrainean, oprirea atacurilor este necesară pe durata desfășurării negocierilor și pentru gestionarea aspectelor logistice legate de vizita emisarilor americani.

Astfel, decizia Moscovei de a suspenda atacurile asupra Kievului vine după ce Ucraina anunțase la rândul său o pauză a loviturilor în perioada vizitei oficialilor americani.

Anunțul privind suspendarea atacurilor a fost făcut în timp ce loviturile rusești asupra orașului Kamianske, din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, au provocat patru victime în timpul nopții.

Potrivit autorităților locale, alte cinci persoane au fost rănite în atacurile care au lovit o instalație industrială. Oleksandr Hanzha, șeful administrației militare a regiunii Dnipropetrovsk, a confirmat bilanțul victimelor și al răniților.

Tot vineri, Volodimir Zelenski anunțase că o dronă rusească a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, din centrul Kievului. Președintele ucrainean a susținut că drona fusese direcționată direct către biroul șefului instituției.

În urma atacului, Zelenski a ordonat SBU să pregătească un răspuns considerat adecvat și concret și, dacă este posibil, să reproducă modul în care a fost executată lovitura.

Sâmbătă, președintele ucrainean a mai anunțat că Rusia a atacat în timpul nopții aeroporturile din Kiev și Boryspil. El a calificat aceste atacuri drept deliberate și le-a prezentat drept o reacție la întâlnirile planificate ale emisarilor americani.