Xi Jinping ar putea veni în SUA însoțit de o delegație importantă de oameni de afaceri. Beijingul urmărește consolidarea investițiilor și relațiilor comerciale cu Washingtonul

Președintele Chinei, Xi Jinping, pregătește o delegație numeroasă de oameni de afaceri care să îl însoțească în timpul vizitei sale la Washington, potrivit unor surse citate de Reuters. Prezența unui grup important de directori chinezi la summitul programat pentru 24 septembrie reprezintă o mișcare neobișnuită, având în vedere scepticismul Statelor Unite față de investițiile chineze și relațiile tensionate dintre Beijing și companiile private.

Xi Jinping călătorește rareori în străinătate alături de directori de companii. Mulți dintre oamenii de afaceri care ar putea face parte dintr-o astfel de delegație și-au pierdut influența după campaniile de reglementare lansate de Beijing începând din 2020 în sectoare precum tehnologia, educația și piața imobiliară.

Un oficial de la Casa Albă a transmis că administrația americană nu urmărește existența unei delegații chineze de directori. Casa Albă nu a explicat însă ce a însemnat exact această formulare.

Delegația de afaceri pregătită pentru summitul din 24 septembrie nu a fost relatată anterior. Reuters nu a putut stabili care directori chinezi ar urma să facă parte din grup, potrivit informațiilor citate de Yahoo! News.

Potrivit uneia dintre sursele familiarizate cu discuțiile, inițiativa urmărește, în parte, să transmită disponibilitatea Chinei de a susține investițiile și relațiile comerciale cu Statele Unite. În același timp, participarea unor directori chinezi ar putea oferi administrației de la Washington anumite rezultate economice care să fie prezentate înaintea alegerilor intermediare din SUA.

Companiile chineze s-au confruntat în ultimii ani cu un control tot mai strict asupra investițiilor și operațiunilor lor din Statele Unite.

Washingtonul a impus un tarif de 100% pentru automobilele electrice importate din China, a interzis importurile unor drone, routere și roboți străini și a forțat separarea operațiunilor TikTok din SUA de compania-mamă chineză. De asemenea, autoritățile americane au inclus mai multe companii chineze importante din sectorul tehnologic pe Entity List, unde se află firme și organizații considerate amenințări la adresa securității naționale, precum și pe o listă neagră a Pentagonului.

Xi Jinping a venit ultima dată în Statele Unite cu o delegație importantă de reprezentanți ai mediului de afaceri în 2015. Printre participanți s-au aflat fondatorul Alibaba, Jack Ma, fondatorul Tencent, Pony Ma, precum și reprezentanți ai unor bănci chineze și ai unor companii de stat.

În timpul acelei vizite, China a semnat un acord în valoare de 38 de miliarde de dolari pentru achiziția a 300 de aeronave Boeing. Xi Jinping s-a întâlnit, de asemenea, cu directori ai unor companii americane din domeniul tehnologiei, printre care Tim Cook de la Apple, Mark Zuckerberg de la Meta și fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

Situația diferă de această dată și prin prisma deplasărilor președintelui american Donald Trump în China. Trump a călătorit în această țară însoțit de delegații numeroase de directori americani, inclusiv în 2017 și în luna mai a acestui an, urmărind să obțină un acces mai mare pentru companiile americane pe piața chineză.

În luna mai, Trump a dus în China 18 directori americani, printre aceștia aflându-se Jensen Huang, directorul general al Nvidia, și Elon Musk, potrivit surselor citate de Reuters.

Scott Kennedy, expert în afaceri chineze la Center for Strategic and International Studies, consideră că Beijingul intenționează să acorde un rol mai bine definit oamenilor de afaceri care vor face parte din delegație și să îi implice mai activ în vizită.

Kennedy a evaluat participarea directorilor drept potențial foarte valoroasă și a comparat abordarea chineză cu modul în care a fost organizată delegația americană din luna mai. În opinia sa, grupul american a fost format într-un timp scurt, iar directorii au avut un rol mai degrabă discret decât unul de participanți importanți la discuții.

Departamentul Trezoreriei SUA nu a dorit să comenteze informațiile. Biroul Reprezentantului SUA pentru Comerț și Departamentul de Stat nu au răspuns solicitărilor Reuters. Nici Ministerul chinez al Comerțului nu a răspuns imediat cererilor de comentarii.

Ministerul chinez de Externe a transmis că Beijingul și Washingtonul mențin comunicarea în privința interacțiunilor planificate între liderii celor două țări în acest an, fără să ofere alte detalii.

Cele două țări au anunțat în luna mai mecanisme oficiale pentru gestionarea relațiilor comerciale și de investiții. Cu toate acestea, trei surse familiarizate cu situația au declarat pentru Reuters că Board of Investment este puțin probabil să producă rezultate importante în cadrul summitului, din cauza mediului dificil din Statele Unite pentru investițiile chineze.

Așteptările pentru summit rămân moderate, iar perspectivele unor progrese majore sunt limitate, potrivit surselor.

Beijingul și Washingtonul continuă să aibă opinii diferite și asupra produselor care ar trebui să fie încadrate în categoria bunurilor considerate nesensibile în cadrul Board of Trade. Aproximativ 10 categorii de produse nesensibile sunt analizate pentru includere, însă lista se poate modifica până în apropierea summitului.

Ajungerea la un acord privind Board of Trade reprezintă una dintre principalele priorități ale Statelor Unite pentru summit. O altă țintă importantă a Washingtonului este obținerea unor licențe suplimentare pentru exporturile de pământuri rare către companiile americane.

Un oficial american care nu a fost identificat a declarat că administrația continuă să facă presiuni asupra oficialilor chinezi pentru ca Beijingul să remedieze ceea ce Washingtonul consideră o lipsă de respectare a acordului anunțat la Busan în octombrie. În urma acelui acord a fost instituit un armistițiu comercial de un an, care a suspendat unele controale asupra exporturilor și tarife, pe lângă alte probleme bilaterale.

China a solicitat în continuare reducerea tarifelor. Ministerul chinez al Comerțului a transmis în luna iulie că cele două părți analizau reduceri reciproce ale tarifelor pentru produse în valoare de 30 de miliarde de dolari.

În luna februarie, Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele aplicate Chinei în baza International Emergency Economic Powers Act. Ulterior, Washingtonul a introdus însă un tarif global de 10% pentru importuri.

Reprezentantul SUA pentru Comerț, Jamieson Greer, a declarat joi că Statele Unite și China vor face în cadrul summitului unele anunțuri privind agricultura și barierele comerciale netarifare, fără să ofere detalii despre măsurile vizate.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, Jamieson Greer și vicepremierul chinez He Lifeng urmează să se întâlnească la începutul lunii septembrie pentru a discuta rezultatele concrete care ar putea fi obținute la summit, potrivit informațiilor transmise Reuters de patru surse.