Lovitură pentru piața dronelor: SUA introduc tarife de până la 100%. Ce se află în spatele deciziei

Noile tarife americane de până la 100% pentru drone și anumite componente ale acestora au intrat în vigoare joi, în contextul eforturilor Washingtonului de a diminua dependența de importurile provenite din China. Măsurile vizează o industrie dominată la nivel global de producătorii chinezi, între care se află compania DJI.

Președintele american Donald Trump a semnat ordinul prin care au fost stabilite noile taxe. Casa Albă a invocat „amenințarea la adresa securității naționale reprezentată de importurile de drone și componente ale acestora” pentru justificarea măsurilor comerciale.

Ordinul urmărește, totodată, stimularea dezvoltării unor lanțuri de aprovizionare interne pentru industria americană de drone. Washingtonul încearcă astfel să reducă expunerea la furnizorii străini într-un sector considerat tot mai important pentru securitate și infrastructură.

Importanța dronelor pentru operațiunile militare și pentru activitățile de supraveghere a crescut semnificativ în ultimii ani, iar războiul din Ucraina a evidențiat rolul acestora pe câmpul de luptă.

Oficialii americani susțin că dependența de dronele și componentele produse în China, în special de cele furnizate de liderul pieței DJI, poate expune infrastructura militară și critică a Statelor Unite la riscuri precum perturbările în aprovizionare, spionajul și dezavantajele operaționale.

Dronele care au o greutate la decolare de peste 25 de kilograme sunt supuse unei taxe de 100%. Același nivel de tarif se aplică și anumitor drone echipate cu sisteme de imagistică termică, precum și stațiilor de andocare.

Pentru dronele mai mici, tariful stabilit de autoritățile americane este de 25%. Diferențierea taxelor în funcție de caracteristicile și dimensiunea echipamentelor face ca impactul noilor măsuri să varieze în funcție de tipul de dronă importat.

Și unele componente destinate dronelor vor fi taxate, însă pentru anumite produse aplicarea tarifelor a fost amânată. Componentele considerate ca fiind „nu sunt deosebit de sensibile” vor intra sub incidența taxelor abia începând cu 9 februarie anul viitor.

Măsurile adoptate de Washington au atras reacția Beijingului imediat după anunțarea lor. China și-a exprimat opoziția față de tarifele planificate și a cerut Statelor Unite să renunțe la acestea.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului din China a avertizat că noile tarife pot avea efecte asupra pieței internaționale de drone. Potrivit oficialului, acestea vor „perturba lanțul global de aprovizionare cu drone și vor submina și mai mult un mediu de piață echitabil și competitiv”.

Reprezentantul Ministerului Comerțului a transmis, de asemenea, că Beijingul se opune ferm măsurii adoptate de Washington. Poziția Chinei vine în contextul unor tensiuni comerciale mai largi între cele două economii.

Sectorul dronelor este dominat în prezent de producătorii chinezi, iar DJI ocupă o poziție importantă pe piața internațională. Compania, fondată în 2006, a ajuns să controleze peste două treimi din piața globală de drone în ultimii ani, potrivit mai multor studii.

Poziția companiei pe piața mondială se confruntă însă cu restricții din partea autorităților americane. Din 2022, DJI se află pe o listă americană de companii chineze considerate legate de armata țării și este supusă unor restricții privind accesul la tehnologia americană. DJI a contestat includerea sa pe această listă și s-a opus măsurii adoptate de autoritățile americane.