Cardul, telefonul sau bancnotele? Diferența pe care cumpărătorii o simt abia după ce cheltuie

Plata cu telefonul sau cu cardul a devenit un gest obișnuit pentru tot mai mulți români, însă numerarul continuă să fie preferat de o parte importantă dintre cumpărători. Aproape jumătate dintre persoane folosesc telefonul la casă, în timp ce una din patru rămâne fidelă bancnotelor. Diferențele dintre cele două metode nu țin doar de obișnuință, ci și de modul în care oamenii își percep și își gestionează cheltuielile.

Cardul este prezent aproape peste tot, de la supermarketuri și magazine până la cafenele. Cu toate acestea, pentru numeroși consumatori, portofelul rămâne incomplet fără bani cash. „Să fiu sinceră, eu sunt cu cash-ul. Am şi salariul tot cash. Soţul e cel care e cu cardul, eu prefer cash-ul”, spune o persoană.

Banii s-au mutat în mare parte în telefon, însă numerarul continuă să circule. Peste 140 de miliarde de lei se află în continuare în circulație, suma fiind cu aproape 6% mai mare față de anul trecut. Pentru cei care preferă bancnotele, unul dintre avantajele principale este vizibilitatea imediată asupra banilor cheltuiți.

Plata în numerar este preferată mai ales de persoanele care vor să își urmărească mai atent bugetul și să limiteze cumpărăturile făcute din impuls. Banii aflați fizic în portofel oferă o imagine directă asupra sumei disponibile și asupra cheltuielilor deja făcute.

„Ai contact direct cu resursele tale şi poţi să vezi instant câţi bani ai în buzunar. Banii cash sunt o metodă de a-ţi organiza mai atent cheltuielile. Unde am observat că funcţionează mai bine cash-ul şi te ajută să te organizezi mai bine, hypermarketuri sau supermarketuri, când pleci la chestii de impuls în general când pleci să-ţi iei cosmetice, haine, inclusiv la restaurant”, a explicat Adrian Asolatanie, consultant economic, pentru Observator.

Preferința pentru numerar nu înseamnă însă că românii renunță la serviciile bancare digitale. Datele indică faptul că 51% dintre persoane folosesc frecvent serviciile bancare online, iar aproape jumătate plătesc cu telefonul atunci când fac cumpărături în magazine.

Cele două metode de plată coexistă, iar consumatorii aleg una sau alta în funcție de situație. Numerarul continuă să fie asociat cu un control mai vizibil asupra banilor, chiar și de către persoanele care utilizează în mod obișnuit tehnologia pentru operațiunile bancare.

„Mai degrabă ne diversificăm opţiunile. Nu înlocuim complet un instrument cu un altul. Ce vedem clar e că numerarul rămâne important chiar şi pentru oamenii care folosesc tehnologia. Cash-ul încă oferă acel sentiment de control, rămâne o plasă de siguranţă”, explică Irina Chiţu, expert bancar.

La polul opus se află persoanele care au renunțat aproape complet la folosirea bancnotelor. Pentru acestea, cardul sau telefonul sunt permanent la îndemână, iar plata poate fi făcută în câteva secunde. În plus, tranzacțiile pot fi urmărite ulterior în aplicația băncii.

Când vine vorba despre metoda de plată, unii cumpărători spun că aleg aproape de fiecare dată cardul. Principalul motiv este simplitatea, dar și faptul că banii cash pot fi mai ușor pierduți. Pentru unii cumpărători, comoditatea este principalul argument pentru plata electronică. Nu mai este nevoie să fie numărați banii, iar plata se face rapid, prin apropierea cardului, telefonului sau ceasului de terminal. „Prefer cardul. Pentru că este mult mai uşor de folosit”, spun alți oameni.

Rapiditatea tranzacției poate avea însă și o influență asupra felului în care este perceput momentul în care sunt cheltuiți banii. Atunci când plata se face aproape instantaneu, senzația de desprindere de bani poate fi diferită față de situația în care bancnotele sunt scoase efectiv din portofel.

„În orice achiziţie este un moment psihologic foarte important şi anume momentul plăţii. Cu cât ăsta e făcut mai simplu, de exemplu, plătesc cu ceasul, cu telefonul, cu cardul, nici măcar nu simt că plătesc”, menţionează Adrian Asoltanie, consultant financiar.

În România, suma de numerar aflată în afara băncilor a crescut cu aproape 6%. Evoluția arată că, în ciuda extinderii plăților cu cardul și a celor realizate prin telefon, banii cash continuă să aibă un rol important în comportamentul financiar al consumatorilor.

Preferința pentru numerar nu este specifică doar României. Și în țările vecine se observă o creștere a banilor disponibili imediat. În Bulgaria, această categorie a avansat cu peste 20% într-un singur an.

Cele două modalități de plată rămân astfel prezente simultan în comportamentul de consum. Pentru unii cumpărători, bancnotele oferă o imagine concretă asupra banilor disponibili și a sumelor cheltuite, în timp ce pentru alții plata electronică este preferată pentru rapiditate și accesibilitate. Alegerea dintre cash, card și telefon diferă de la o persoană la alta, iar datele indică folosirea în paralel a mai multor metode de plată.