Ai rămas fără card după ce ai folosit bancomatul. Ce trebuie să faci dacă nu îl mai primești înapoi
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Un bancomat poate reține cardul în timpul unei retrageri de numerar, iar situația trebuie gestionată fără a încerca forțarea aparatului. Dacă ATM-ul nu returnează cardul după finalizarea operațiunii, trebuie verificate mesajele afișate pe ecran și identificat aparatul. Banca emitentă trebuie contactată cât mai repede, iar în anumite situații este recomandată blocarea temporară sau definitivă a cardului.
Cardul a rămas în bancomat. Primii pași pe care trebuie să îi urmezi
Cardul reținut de bancomat nu trebuie scos prin forțarea mecanismului ATM-ului, deoarece această intervenție nu rezolvă problema și poate afecta aparatul. De asemenea, în fanta destinată cardului nu trebuie introduse obiecte pentru a încerca recuperarea acestuia. Prioritatea este securizarea cardului și anunțarea băncii într-un timp cât mai scurt.
Înainte de a pleca de lângă bancomat, este indicat să aștepți câteva secunde și să urmărești ecranul aparatului. Operațiunea poate avea nevoie de puțin timp pentru a se încheia, iar ATM-ul poate returna cardul cu o scurtă întârziere sau poate afișa instrucțiuni referitoare la situația apărută.
Dacă bancomatul nu mai eliberează cardul, trebuie păstrate informațiile care permit identificarea exactă a aparatului. Pot fi notate sau fotografiate denumirea băncii care deține ATM-ul, adresa ori locul exact unde este amplasat acesta și ora la care s-a produs incidentul. Aceste date pot fi necesare în discuția ulterioară cu banca.
ATM-ul este lângă o sucursală bancară. În ce condiții poate fi recuperat cardul
Prezența unei sucursale bancare lângă ATM poate permite solicitarea imediată a sprijinului unui angajat, dacă unitatea este deschisă în momentul incidentului. Personalul băncii poate oferi informații despre procedura care trebuie urmată și despre posibilitatea recuperării cardului.
Totuși, faptul că bancomatul se află lângă o sucursală nu înseamnă că acesta poate fi deschis imediat pentru restituirea cardului. Recuperarea depinde de procedurile instituției și de modul în care este administrat ATM-ul respectiv. Din acest motiv, cea mai sigură măsură rămâne contactarea băncii care a emis cardul.
Când este recomandată blocarea cardului reținut de bancomat
Blocarea cardului devine o măsură importantă atunci când acesta nu poate fi recuperat rapid și în condiții de siguranță. Numeroase bănci permit blocarea temporară direct din aplicația mobilă, astfel încât cardul să nu poată fi utilizat până la clarificarea situației.
Măsura trebuie tratată cu prioritate dacă există suspiciuni legate de bancomatul utilizat, dacă au fost observate componente sau elemente neobișnuite la aparat ori dacă titularul a părăsit deja locul incidentului fără să poată securiza cardul.
Istoricul tranzacțiilor trebuie verificat după incident
Verificarea operațiunilor înregistrate în cont reprezintă un pas necesar după ce cardul a fost reținut de ATM. Istoricul tranzacțiilor poate fi consultat în aplicația bancară pentru a identifica rapid eventuale operațiuni care nu au fost autorizate de titular.
Dacă sunt observate retrageri de numerar, plăți sau alte tranzacții nerecunoscute, banca trebuie contactată imediat. Operațiunile suspecte trebuie raportate instituției pentru ca aceasta să aplice procedurile prevăzute pentru astfel de situații.
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