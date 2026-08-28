Banca Transilvania schimbă regulile pentru românii din diaspora. Cum vor putea fi deschise conturile

Românii care locuiesc în străinătate au la dispoziție o nouă variantă pentru deschiderea unui cont la Banca Transilvania. Începând de vineri, 28 august, aceștia se pot identifica inclusiv cu pașaportul emis persoanelor cu domiciliul în străinătate, fără să mai fie necesară exclusiv cartea de identitate românească. Conturile pot fi deschise integral online, prin aplicația BT Pay.

Banca Transilvania extinde modalitățile prin care românii stabiliți în afara țării pot deveni clienți. Principala noutate este posibilitatea utilizării pașaportului emis pentru persoanele cu domiciliul în străinătate în procesul de identificare.

Până acum, deschiderea unui cont prin această procedură era posibilă doar prin identificarea cu o carte de identitate românească.

Prin noua facilitate, procesul poate fi realizat 100% online, prin BT Pay, fără ca solicitantul să fie nevoit să se afle în România. Pot fi deschise conturi în diferite valute.

Măsura este destinată românilor care au domiciliul în străinătate, dar care au nevoie de servicii bancare și în România.

Noii clienți primesc automat și gratuit abonamentul Diaspora, care include soluții pentru conturi și carduri, efectuarea plăților, schimburi valutare și retrageri de numerar de la bancomate din străinătate.

Banca urmărește astfel simplificarea accesului la servicii financiare pentru persoanele care trăiesc în afara țării, dar păstrează legături financiare cu România.

Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking în cadrul Băncii Transilvania, spune că aplicația BT Pay este folosită tot mai mult pentru accesarea serviciilor băncii de către românii din străinătate.

„Pentru românii din diaspora, România rămâne parte din viața de zi cu zi, de aceea ne uităm constant la ce putem face pentru ca accesul la serviciile BT să fie mai simplu și mai rapid. BT Pay a devenit pentru ei calea principală de acces la soluțiile băncii noastre. Prin facilitatea anunțată azi, le oferim o modalitate mai accesibilă de a deveni clienții noștri și de a gestiona, direct din aplicație, banii și proiectele pe care le au în țara în care locuiesc și în România”, afirmă Oana Ilaș.

Prin BT Pay, românii din diaspora își pot administra banii indiferent de țara în care se află și pot realiza operațiuni financiare legate de România.

Potrivit comunicatului transmis pe 28 august, aplicația este gândită inclusiv pentru menținerea legăturilor financiare cu familia și prietenii rămași în țară.

Noutatea esențială pentru românii din diaspora este, astfel, eliminarea necesității de a utiliza exclusiv cartea de identitate românească pentru deschiderea online a contului: persoanele cu domiciliul în străinătate pot folosi acum și pașaportul corespunzător acestui statut.