Stimulentul financiar pentru nou-născuți scade, iar lista beneficiarilor a fost restrânsă

Stimulentul financiar acordat pentru nou-născuți în București va fi redus de la 2.500 de lei la 2.000 de lei, potrivit unei hotărâri aprobate vineri de Consiliul General al Municipiului București. Proiectul a fost adoptat cu 29 de voturi „pentru” și patru „împotrivă”.

Drepturile stabilite în baza HCGMB 209/2017, care au fost născute înainte de intrarea în vigoare a noii hotărâri, rămân valabile. Plata acestora va fi făcută potrivit prevederilor legale aflate în vigoare.

Banii necesari pentru acordarea stimulentului financiar vor proveni din bugetul local al Municipiului București. Sumele vor fi prevăzute prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), în limita creditelor bugetare aprobate anual pentru această destinație.

Potrivit noilor prevederi, acordarea stimulentului este destinată unor categorii specifice de mame, iar condițiile de eligibilitate stabilesc atât situația beneficiarilor, cât și locul în care trebuie să fie înregistrată nașterea.

Vor putea beneficia de suma acordată de municipalitate mamele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la oricare dintre componentele venitului minim de incluziune. Pe lista beneficiarilor se află și mamele cu dizabilități.

O altă categorie este reprezentată de mamele aflate temporar în situații critice de viață. Sunt incluse aici victimele calamităților, victimele violenței domestice, femeile care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și cele aflate în situații de risc stabilite prin anchetă socială.

Stimulentul va putea fi acordat și mamelor minore. Totodată, sunt eligibile mamele care nasc copii cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zone de conflict armat.

Ajutorul financiar se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut, pe baza unei cereri. Pentru acordarea acestuia, ambii părinți trebuie să aibă domiciliul pe raza municipiului București de cel puțin 12 luni neîntrerupt, la data depunerii solicitării.

O condiție suplimentară este ca nașterea să fie înregistrată într-o maternitate din Municipiul București. De asemenea, niciunul dintre părinți nu trebuie să aibă datorii restante și neeșalonate către bugetul local.

Cererea pentru acordarea stimulentului trebuie depusă de beneficiare la DGASMB. Aceasta trebuie să fie însoțită de documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Termenul pentru depunerea solicitării este de cel mult trei luni de la data nașterii copilului. Astfel, cererea și actele necesare trebuie transmise instituției în această perioadă pentru acordarea stimulentului.

Referatul de aprobare al proiectului justifică modificările prin situația financiară a sistemului de stimulente locale administrat de DGASMB. Potrivit documentului, acesta se află într-o „criză de sustenabilitate financiară”.

La data de 31 iulie, DGASMB înregistra întârzieri cumulate de peste 650 de milioane de lei la programele de stimulente locale. Referatul de aprobare precizează că situația financiară „ceea ce demonstrează că sistemul actual de beneficii locale a depășit capacitatea financiară reală” a bugetului municipal.

Documentul menționează și situația litigiilor privind plata stimulentelor financiare. Tribunalul București – Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal a pronunțat hotărâri referitoare la obligația DGASMB de a achita integral aceste stimulente.

Potrivit sursei citate, instanța a stabilit că lipsa fondurilor disponibile nu înlătură obligația instituției de a efectua plata. Tribunalul București – Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal „a pronunțat hotărâri prin care obligă DGASMB la plata integrală a stimulentelor, stabilind că lipsa fondurilor nu exonerează instituția de obligația de plată”, se precizează în referatul de aprobare.

Noile prevederi stabilesc astfel o valoare mai mică a stimulentului pentru nou-născuți și limitează acordarea acestuia la categoriile de beneficiari prevăzute în hotărârea adoptată de Consiliul General al Capitalei.