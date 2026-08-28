Numele care poate reapărea pentru Palatul Victoria. PSD ia în calcul o soluție susținută de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan urmează să cheme, săptămâna viitoare, formațiunile politice la consultări pentru o nouă desemnare a prim-ministrului. Sursele indică faptul că una dintre principalele variante aflate acum în discuție este revenirea lui Eugen Tomac în postura de candidat pentru funcția de premier, de această dată cu posibilitatea de a conduce un Executiv sprijinit de PSD.

Șeful statului a anunțat joi seară că întâlnirile cu partidele pentru desemnarea unui nou prim-ministru vor avea loc la 1 septembrie. Nicușor Dan a precizat că discuțiile cu reprezentanții formațiunilor politice ar putea fi purtate atât într-o formă oficială, cât și informală, fără să precizeze care este profilul candidatului pe care îl preferă pentru Palatul Victoria.

Președintele a transmis, totodată, că viitorul Executiv ar trebui să fie unul politic. În opinia exprimată de Nicușor Dan, este mai probabil ca funcțiile de ministru să fie ocupate de politicieni, nu de tehnocrați.

Explicațiile privind amânarea unei noi desemnări au fost oferite de președinte în timpul unei conferințe de presă desfășurate la Chișinău. Nicușor Dan a spus că, după cele două nominalizări anterioare, a constatat că nu exista o perspectivă reală pentru obținerea unei majorități în perioada vacanței parlamentare.

Potrivit informațiilor obținute de Adevărul, PSD intenționează să meargă la consultările de la Cotroceni cu Sorin Grindeanu drept propunere pentru funcția de prim-ministru. Social-democrații nu exclud însă o schimbare a opțiunii, partidul păstrând deschisă posibilitatea de a susține un alt nume pentru conducerea Guvernului.

„După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost învestit, al patrulea guvern n-a fost învestit în România”, a spus Nicușor Dan.

O altă variantă discutată în ultimele luni a fost Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor. În cazul său există însă un posibil impediment de natură politică. Chiar dacă Nazare nu mai este membru oficial al PNL, pentru susținerea candidaturii sale la funcția de premier ar putea fi necesar un vot formal al conducerii partidului.

O asemenea procedură este considerată puțin probabilă în actuala situație politică, după decizia PNL de a nu reface alianța cu PSD. În aceste condiții, social-democrații iau în calcul și o soluție care ar beneficia de susținerea președintelui Nicușor Dan: desemnarea europarlamentarului Eugen Tomac.

Tomac este consilier onorific al șefului statului și ar putea primi din nou misiunea de a încerca să formeze Guvernul. Potrivit variantei discutate, Executivul ar fi unul susținut de PSD, iar unul sau două portofolii, respectiv Externe și Apărare, ar urma să îi revină președintelui Nicușor Dan.

La prima desemnare, Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce a devenit evident că nu putea obține sprijinul parlamentar necesar pentru formarea Guvernului. Situația politică este însă diferită acum, iar surse politice susțin că europarlamentarul ar avea de această dată șanse mai mari să obțină susținerea pentru constituirea unui Executiv.

Un argument important pentru această variantă este reprezentat de distribuția mandatelor din Parlament. Printre formațiunile care ar putea contribui la învestirea unui guvern condus de Eugen Tomac s-ar putea afla și UDMR, ceea ce ar spori posibilitatea conturării unei majorități.

Vicepremierul interimar Tanczos Barna a sugerat, într-o intervenție la B1 TV, că UDMR ar putea vota pentru învestirea unui Guvern susținut de PSD. El nu a exclus nici posibilitatea ca formațiunea să intre în viitorul Executiv.

„Am spus de la bun început că la noi singura linie roșie este o excludere a unei colaborări cu AUR. Deci în orice variantă, nici un guvern minoritar care e susținut de AUR nu o să fie susținut de UDMR. În rest, încercăm și noi să fim un fel de catalizator, să încercăm să mediem, încercăm să venim cu variante alternative”, a declarat liderul UDMR.

Chiar și în această configurație, problema aritmeticii parlamentare rămâne. PSD are în prezent 127 de parlamentari, în timp ce UDMR are 31, iar grupul minorităților naționale numără 17 aleși.

La acest grup de susținere s-ar putea adăuga cei 18 parlamentari din grupul Uniți pentru România, controlat de Victor Ponta, precum și cei șapte aleși din grupul PACE. Un sprijin suplimentar ar putea proveni de la aproximativ 20 de parlamentari liberali din gruparea „puciștilor”.

Într-o asemenea configurație, susținerea cumulată ar ajunge la aproximativ 220 de parlamentari. Numărul ar fi cu 13 voturi mai mic decât pragul de 233 de voturi necesar pentru învestirea Guvernului.

Astfel, pentru formarea unei majorități parlamentare suficiente, voturile AUR, SOS și POT rămân decisive. Poziționarea acestor formațiuni va conta în continuare pentru obținerea numărului necesar de voturi în Parlament pentru învestirea unui nou Executiv.