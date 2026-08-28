USR vine cu o propunere neașteptată la Cotroceni. Ce rol ar urma să aibă PSD

USR intenționează să îi prezinte președintelui Nicușor Dan o variantă pentru formarea viitorului Executiv, înainte ca acesta să decidă asupra noului premier. Propunerea partidului pornește de la ideea unei guvernări succesive între formațiunile care au făcut parte din fosta coaliție, fără ca funcția de prim-ministru să fie schimbată odată cu trecerea de la o echipă politică la alta. Durata fiecărei etape ar urma să fie calculată în raport cu numărul de voturi obținut de partide în Parlament.

Potrivit variantei propuse de USR, PSD, care are 40% din voturi, ar urma să conducă singur Guvernul timp de aproximativ 10-11 luni. În restul perioadei, guvernarea ar reveni blocului format din PNL, USR și UDMR, care ar ocupa toate funcțiile ministeriale, fără participarea social-democraților. Astfel, această a doua perioadă ar avea o durată de aproximativ 15-16 luni.

Propunerea USR prevede ca PSD să intre la guvernare în a doua etapă a rotației. În această situație, social-democrații ar rămâne mai mult de un an în afara Executivului, timp în care PNL, USR și UDMR ar ocupa toate funcțiile guvernamentale. Ulterior, PSD ar urma să formeze singur un guvern monocolor, pentru o perioadă de 10-11 luni înaintea alegerilor parlamentare din 2028.

Planul USR presupune ca, în ambele perioade de guvernare, partidele să nu susțină moțiuni de cenzură. Formațiunea consideră că rotația ar trebui să se bazeze pe o garanție explicită privind respectarea momentului în care fiecare partid trebuie să părăsească Executivul.

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a explicat vineri, într-un interviu acordat publicației Adevărul, modul în care partidul său intenționează să prezinte această propunere la consultările cu președintele Nicușor Dan.

El a precizat că USR acceptă să participe la un guvern fără PSD, cu condiția ca social-democrații să preia ulterior guvernarea potrivit unei rotații stabilite. Întrebat cu ce plan va merge USR la discuțiile cu șeful statului, Radu Miruță a răspuns:

„Acceptăm să facem parte dintr-un guvern din care nu face parte PSD. Garantăm că ne ridicăm de pe scaun când vine tura PSD-ului să guverneze fără noi. Mai sunt trei ani până la alegeri și ar fi corect ca această perioadă să se împartă proporțional în funcție de câte voturi am luat. 40% din acest timp poate să guverneze PSD doar cu miniștrii săi, restul perioadei guvernează PNL, USR, UDMR doar cu miniștrii săi. Rotativă cu garanția că noi ne ridicăm singuri de pe scaun când sună ceasul. PSD nu se ridică, noi nu-i credem, de aceea spun că trebuie să înceapă echipa noastră prima oară. Asta e decizia certă a USR astăzi”, a explicat Radu Miruță.

Consultările politice pentru formarea viitorului Guvern sunt programate să înceapă la 1 septembrie. Înaintea desemnării unui nou premier, președintele Nicușor Dan urmează să discute cu partidele politice despre formula care ar putea asigura o majoritate parlamentară și susținerea necesară pentru învestirea Executivului.

Surse politice citate de stiripesurse, susțin că se conturează deja o variantă de compromis care ar putea permite formarea unui nou Guvern în luna septembrie. Discuțiile dintre partidele care au făcut parte din fosta coaliție urmează să stabilească inclusiv formula politică și modul în care ar putea fi împărțite perioadele de guvernare.

Potrivit informațiilor, așteptarea este ca președintele Nicușor Dan să anunțe un nou prim-ministru până la sfârșitul săptămânii viitoare. În acest scenariu, instalarea noului Executiv ar putea avea loc cât mai rapid, în a doua săptămână a lunii septembrie.

În acest moment, cele mai mari șanse pentru funcția de prim-ministru le-ar avea o persoană independentă, în timp ce portofoliile ministeriale ar urma să fie ocupate de reprezentanți ai partidelor politice. Formula este una dintre variantele aflate în discuție înaintea noii runde de consultări anunțate de șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi seara, la o conferință de presă susținută la Ambasada României la Chișinău, că va organiza la începutul lunii septembrie o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Șeful statului a precizat că discuțiile ar urma să aibă loc imediat după începerea lunii septembrie și că obiectivul este identificarea unei majorități care să poată susține un guvern stabil.