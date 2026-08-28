Insolvența Lukoil. Ministrul Economiei: Poate fi singura soluție. Angajații și activele sunt protejate o perioadă

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a vorbit despre intrarea în insolvență a Petrotel Lukoil, compania care opera rafinăria de la Ploiești. Oficialul consideră că procedura poate reprezenta, în anumite situații, singura soluție și poate asigura, cel puțin temporar, protecția angajaților și a activelor. Darău speră ca în perioada următoare să fie identificate soluții pentru evitarea unui scenariu negativ.

Situația Petrotel Lukoil este una importantă și strategică, în contextul rolului pe care rafinăria de la Ploiești îl avea în aprovizionarea pieței românești cu carburanți, a declarat vineri ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

Activitatea rafinăriei a fost oprită pe fondul sancțiunilor occidentale impuse Rusiei în contextul războiului din Ucraina.

Ministrul a explicat că intrarea în insolvență nu trebuie privită automat drept sfârșitul activității unei companii. Procedura poate conduce fie la redresare, fie la un scenariu negativ, în funcție de deciziile care vor fi luate ulterior.

„Şi eu cred că, în anumite situaţii, insolvenţa poate fi singura soluţie. Insolvenţa, până la urmă, înseamnă un fel de răscruce pe durata câtorva ani, care poate să ducă spre o restabilire sănătoasă a activităţii sau poate să ducă într-un scenariu negativ. De aici încolo depinde şi de administratorul judiciar şi de ce planuri vor face, dar cred că, pe termen scurt, mediu, într-adevăr, poate fi o asigurare, dacă vreţi, că şi cu activitatea oprită deocamdată, angajaţii, respectiv nişte active sunt protejate o perioadă. Vor trebui căutate soluţii. Ştiţi că acolo e un caz atipic, ştiţi cum s-a oprit activitatea, au existat nişte motive, nu ştiu exact de ce nu s-a reluat activitatea ulterior, dar sper ca, după o perioadă din această situaţie de insolvenţă, să se găsească soluţii, să nu se meargă pe scenariu negativ”, a declarat vineri, la Ploieşti, ministrul interimar al Economiei.

Irineu Darău a atras atenția și asupra limitelor pe care statul le are după deschiderea procedurii de insolvență.

Potrivit ministrului, experiența altor companii mari care au trecut prin asemenea proceduri arată că intrarea în insolvență modifică inclusiv posibilitățile de intervenție ale statului și ale acționarilor.

„Trebuie înţeles acest lucru, fiindcă am văzut de multe ori că la companii aflate în insolvenţă se doreşte ca statul să intervină sau să decidă ca şi cum ar fi managerul acelei companii, ceea ce nu este adevărat”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul a explicat că, odată începută procedura, un rol important revine administratorului judiciar și planurilor care vor fi stabilite pentru viitorul companiei.

Irineu Darău a respins și afirmațiile potrivit cărora Guvernul ar asista fără să intervină la situația rafinăriei Petrotel Lukoil.

El susține că procedura de insolvență asigură, cel puțin pe termen scurt și mediu, anumite garanții pentru salariați, active și creditori.

„Nu sunt de acord că asistăm pasiv. Asistăm pasiv la ce? S-a intrat în insolvenţă, ceea ce încă o dată, pe termen scurt-mediu, asigură nişte lucruri pentru angajaţi, pentru active şi chiar şi pentru creditori, dacă vreţi. Nu există o intervenţie în piaţa privată care să poată fi făcută într-un asemenea context. Cred că ceea ce preocupă Guvernul şi a preocupat, apropo de pasivitate versus activitate, a fost toată situaţia critică legată de carburanţi din acest an”, a afirmat Darău.

Situația companiei a intrat într-o nouă etapă în această săptămână.

Un complet de la Tribunalul Prahova a decis deschiderea procedurii insolvenței în cazul Petrotel Lukoil, compania care opera rafinăria de la Ploiești.

Procedura a fost deschisă la cererea debitorului.

În perioada următoare, una dintre principalele mize va fi identificarea unei soluții pentru companie și pentru activele rafinăriei. Ministrul Economiei speră ca insolvența să ofere timpul necesar găsirii unei variante care să evite scenariul negativ și să permită protejarea angajaților și a activelor.