Petrotel Lukoil a intrat în insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea companiei care operează rafinăria de la Ploiești

Petrotel Lukoil S.A., operatorul rafinăriei de la Ploiești, a intrat oficial în procedura generală de insolvență. Tribunalul Prahova a admis miercuri cererea companiei și a desemnat un administrator judiciar provizoriu.

Tribunalul Prahova a admis cererea formulată de Petrotel Lukoil S.A. și a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței, în baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Compania operează rafinăria Petrotel de la Ploiești.

Prin hotărârea pronunțată miercuri, instanța a desemnat Dascăl Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar provizoriu. Acesta va exercita atribuțiile prevăzute de legislația insolvenței, iar onorariul stabilit de instanță este de 3.500 de lei.

Deschiderea procedurii urmează să fie notificată companiei, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului. Informațiile vor fi publicate și în Buletinul Procedurilor de Insolvență, precum și într-un ziar de largă circulație, transmite Mediafax.

Tribunalul Prahova a stabilit și calendarul primelor etape ale procedurii. Creditorii care vor să solicite admiterea creanțelor asupra averii Petrotel Lukoil au termen până la 9 septembrie 2026 pentru înregistrarea cererilor.

Până la 29 septembrie, administratorul judiciar provizoriu trebuie să verifice creanțele și să întocmească tabelul preliminar. Documentul va fi ulterior afișat și comunicat celor interesați.

Tabelul definitiv al creanțelor ar urma să fie întocmit până la 23 octombrie 2026.

Prima adunare a creditorilor a fost stabilită pentru 3 octombrie. Ora și locul desfășurării acesteia vor fi comunicate de administratorul judiciar provizoriu.

Un alt termen important stabilit de instanță este 4 septembrie 2026. Până atunci, administratorul judiciar trebuie să întocmească un raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență.

Raportul va trebui să indice, dacă este cazul, și persoanele cărora le-ar putea fi imputată situația în care a ajuns societatea.

Instanța a dispus, de asemenea, suspendarea acțiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru recuperarea creanțelor împotriva Petrotel Lukoil sau a bunurilor sale, în condițiile prevăzute de legislația insolvenței.

În același dosar, Tribunalul Prahova a calificat cererea formulată de creditoarea Litasco S.A. drept declarație de creanță.

Hotărârea privind deschiderea procedurii poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare.

Decizia instanței vine după ce oficialii Petrotel Lukoil confirmaseră că societatea se îndreaptă către această procedură.

Potrivit informațiilor prezentate marți de Mediafax, conducerea rafinăriei de la Ploiești considera insolvența drept o măsură prin care societatea poate fi protejată și poate obține răgazul necesar pentru relansarea activității.

Intrarea în procedura generală a insolvenței deschide acum etapa în care vor fi stabilite creanțele asupra companiei și analizate cauzele situației financiare în care aceasta se află. Administratorul judiciar va avea un rol central în aceste demersuri, primele termene importante fiind stabilite pentru lunile septembrie și octombrie.