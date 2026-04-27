Reluarea activității la rafinăria Petrotel este condiționată de o serie de proceduri tehnice și administrative, iar Bogdan Ivan a explicat că documentația primită permite demararea etapelor finale. Potrivit acestuia, scrisoarea transmisă de autoritățile americane confirmă respectarea criteriilor necesare pentru funcționare.

„S-a primit o scrisoare care trebuia să fie conformă din punct de vedere al criteriilor şi (Petrotel-Lukoil) ar trebui să înceapă să opereze în baza acelei scrisori. (…) Din datele pe care le-am primit de la colegii mei, în mod normal, din momentul în care se ia decizia finală, dar după ce ai deja probele făcute, după ce ai semnate contractele pentru furnizarea de petrol compatibil cu instalaţiile din Petrotel, ar trebui să se producă primele molecule de combustibil”, a explicat, pentru Agerpres, fostul ministru al Energiei.

Fostul ministru al Energiei a precizat că reluarea producției depinde și de finalizarea testelor tehnice și de existența contractelor comerciale pentru materie primă. Procesul presupune verificarea instalațiilor și asigurarea fluxului logistic necesar pentru producția de combustibili.

În acest context, autoritățile au urmărit sincronizarea deciziilor administrative cu pregătirile tehnice, astfel încât reluarea operațiunilor să aibă loc fără blocaje în lanțul de aprovizionare.

Bogdan Ivan a subliniat în mod categoric că reluarea activității rafinăriei nu implică importuri de petrol din Federația Rusă. Oficialul a indicat că există deja furnizori compatibili cu cerințele tehnice ale rafinăriei Petrotel.

„E aceeaşi calitate care poate să vină din Kazahstan şi Azerbaidjan. 100% nu se va importa petrol din Federaţia Rusă. Există producători şi furnizori de petrol compatibil cu cel rafinabil la Petrotel, care vine din Kazahstan şi Azerbaidjan. E 100% lucrul ăsta. Nu ne-am pornit într-o direcţie fără să avem garanţie că avem şi petrol”, a precizat Bogdan Ivan.

Declarațiile vin în contextul în care autoritățile române au urmărit diversificarea surselor de aprovizionare, în concordanță cu reglementările internaționale privind sancțiunile. Alegerea unor furnizori din regiuni precum Kazahstan și Azerbaidjan reflectă o strategie de reducere a dependenței energetice.

Potrivit informațiilor disponibile, contractele pentru livrarea petrolului compatibil au fost deja semnate, iar acest aspect reprezintă o condiție esențială pentru reluarea producției în condiții normale.

Reluarea activității rafinăriei Petrotel este strâns legată de evoluțiile internaționale privind sancțiunile impuse companiei Lukoil. Bogdan Ivan anunțase anterior, în 14 aprilie, că a primit confirmare oficială din partea Guvernului Statelor Unite pentru o derogare care permite repornirea rafinăriei în termen de aproximativ 45 de zile.

În paralel, administrația americană a decis extinderea până la 29 octombrie a termenului-limită pentru ca Lukoil să își vândă rețeaua de benzinării din străinătate, conform informațiilor publicate de Trezoreria SUA și citate de Reuters.

Lukoil operează aproximativ 2.000 de benzinării la nivel global, inclusiv peste 300 în România și aproximativ 600 în Turcia. Compania este un actor important pe piața regională a carburanților, inclusiv în Republica Moldova și Bulgaria.

Introducerea Lukoil pe lista entităților sancționate de SUA, în octombrie 2025, a determinat interesul investitorilor pentru activele internaționale ale companiei, evaluate la circa 22 de miliarde de dolari. În același timp, Trezoreria SUA a emis licențe care permit anumite tranzacții, inclusiv pentru rafinăriile din Bulgaria.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a stabilit că fondurile obținute din eventualele vânzări de active trebuie plasate în conturi aflate sub jurisdicția SUA, urmând să fie blocate până la ridicarea sancțiunilor.

