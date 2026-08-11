Ultimul grup al Termocentralei Turceni urmează să fie închis. Sindicaliștii avertizează: „Ar băga țara în haos”

Ultimul grup al Termocentralei Turceni ar urma să fie închis în mai puțin de trei săptămâni, conform calendarului convenit cu Comisia Europeană. Nelu Roșca, lider de sindicat la Turceni, avertizează că măsura va afecta întreg Complexul Energetic Oltenia și susține că efectele s-ar putea resimți în sistemul energetic național.

Închiderea ultimului grup al Termocentralei Turceni se apropie, iar reprezentanții angajaților avertizează asupra efectelor pe care decizia le-ar putea avea asupra Complexului Energetic Oltenia.

Potrivit liderului de sindicat Nelu Roșca, situația actuală este rezultatul deciziilor luate în ultimii ani de autorități în privința sectorului energetic și a producției pe bază de cărbune, transmite Gorjeanul.

Sindicalistul a lansat critici dure la adresa partidelor politice, pe care le acuză că au urmărit respectarea angajamentelor europene fără să țină suficient cont de consecințele asupra sistemului energetic și asupra populației. El susține, de asemenea, că numeroși politicieni ar avea interese în afacerile din energie.

„Văd o dezbatere politică între partidele astea nenorocite (…), de-a lungul timpului, i-a durut în fund de români și i-a interesat doar să pară disciplinați și corecți în fața stăpânilor europeni; iar pe lângă înțelegerile astea, să aibă partea lor din energie”, acuză Nelu Roșca.

Roșca consideră că actualele dispute politice reprezintă o încercare de a transfera responsabilitatea pentru situația în care a ajuns sectorul energetic. În opinia sa, România a trecut de la situația în care dispunea de un sistem energetic capabil să susțină inclusiv exporturile la una în care capacitățile de producție sunt tot mai limitate.

„Faptul că au ieșit să arunce cartoful fierbinte dintr-o parte în alta e pentru că așa au învățat de-a lungul timpului. Din păcate, lumea nu reacționează. Dintr-un sistem energetic bine pus la punct, exportam, am ajuns la lampa pe gaz, dar și gazul e scump. Ăștia sunt conducătorii noștri, nu vedeți că nu mai poate să guverneze altcineva, fără ăștia suntem morți?! Ei nu mai au nici un atribut, au depășit orice termene și au rămas să guverneze…”, afirmă reprezentantul angajaților de la Turceni.

Nelu Roșca susține că una dintre soluțiile pentru perioada următoare ar fi aprobarea funcționării a patru grupuri, trei plus unul, și operarea efectivă cu două plus unul.

Problema este însă și disponibilitatea cărbunelui. Potrivit sindicalistului, compania nu mai dispune de suficientă materie primă pentru funcționarea unui număr mai mare de grupuri, situație pe care o pune tot pe seama deciziilor adoptate în ultimii ani.

În zona Rovinari, Cariera Roșia ar mai putea asigura necesarul pentru funcționarea unui singur grup. Producția de cărbune mai este asigurată de carierele Roșia, Roșiuța și Jilț Nord.

Pentru alimentarea celui de-al doilea grup de la Rovinari este necesar inclusiv transportul rutier al cărbunelui, în condițiile în care, potrivit lui Roșca, lipsește o rampă de descărcare.

Sindicalistul consideră că menținerea în funcțiune a două grupuri la Rovinari și a unuia la Turceni ar permite companiei să își acopere cheltuielile curente, inclusiv salariile și contractele.

O altă problemă ridicată de liderul sindical este costul certificatelor de emisii. Acesta susține că o parte importantă din resursele companiei ajunge să fie folosită pentru achiziționarea acestor certificate.

Roșca critică mecanismul actual și afirmă că implicarea actorilor financiari în piața certificatelor a contribuit la creșterea prețurilor și la presiunea exercitată asupra producătorilor de energie pe bază de cărbune.

În acest context, reprezentantul angajaților de la Turceni avertizează că renunțarea și la ultimul grup al termocentralei ar putea avea efecte serioase.

El susține că deciziile din domeniul energetic au fost în repetate rânduri greșite sau influențate de interese de grup și avertizează că „închiderea grupului de la Turceni ar băga țara în haos”.

„Ce am spus și acum o săptămână și jumătate, să se aprobe cele patru grupuri, 3+1, și să funcționăm cu două 2+1, că mai mult de atât nu putem să funcționăm în următoarea perioadă pentru că nu avem materia primă s-o asigurăm pentru grupuri din cauza deciziilor care ne-au adus unde suntem acum; decizii luate de guvernanți, că de acolo pleacă totul. Pentru Rovinari, Roșia abia asigură să producă pentru un grup, restul … nu mai produce nimeni în zona Rovinariului. Cărbunele se produce de către Cariera Roșia, Roșiuța și Jilț Nord. De aia suntem nevoiți să facem transport auto de cărbune, din lipsa unei rampe de descărcare la Rovinari, și de aia facem transport auto, ca să asigurăm producția pentru cel de-al doilea grup de la Rovinari. Deci, două grupuri la Rovinari și unul la Turceni în funcțiune, putem să onorăm cheltuielile pe care le avem, cu salarii, contracte și așa mai departe. Ne ajută doar să mai adunăm și pentru certificate, că am ajuns în compania asta și în țara asta să lucrăm pentru certificate, care sunt o afacere pentru niște băieți deștepți, că dacă era destinată producătorilor, nu lăsau bancherii să achiziționeze și să dubleze prețurile și să ne țină cu apa la gură. În zona politică tot timpul s-au luat decizii proaste sau pe interese de grup. Închiderea grupului de la Turceni ar băga țara în haos”, a spus acesta.

Situația producției de cărbune s-a schimbat puternic odată cu reducerea activității Complexului Energetic Oltenia. Potrivit informațiilor prezentate de gorjeanul.ro, în prezent mai există cărbune pentru funcționarea a două grupuri energetice, la care se adaugă unul păstrat în rezervă.

În ultimii ani, mii de angajați au fost disponibilizați, iar aproape toate carierele miniere au fost închise.