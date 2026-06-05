Trump pariază pe cărbune pentru reducerea costurilor energiei: investiție uriașă aprobată de SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un program de investiții de 700 de milioane de dolari destinat susținerii industriei cărbunelui, utilizând o lege care oferă șefului statului puteri extinse în situații considerate esențiale pentru securitatea națională.

Anunțul a fost făcut joi, la Casa Albă, unde Trump a prezentat măsurile drept o soluție pentru reducerea costurilor energiei și a presiunii asupra bugetelor americanilor.

„Așadar, astăzi luăm măsuri istorice pentru a reduce prețul energiei și costul vieții pentru toți americanii cu ajutorul puterii cărbunelui curat și frumos”, a declarat liderul american.

Inițiativa este prezentată într-un moment în care administrația de la Washington încearcă să limiteze efectele majorării prețurilor la energie generate de conflictul cu Iranul. Pentru implementarea programului, Trump a invocat Legea producției de apărare, un act normativ adoptat în perioada Războiului Rece, care permite intervenția federală pentru sprijinirea sectoarelor considerate strategice. Potrivit președintelui american, finanțarea totală de 700 de milioane de dolari va contribui la menținerea în funcțiune a 14 centrale electrice pe cărbune și a 42 de mine.

„Ca urmare a investiției de 700 de milioane de dolari pe care o anunț astăzi, vom proteja 14 centrale pe cărbune și 42 de mine de cărbune, un număr enorm, și vom construi două noi centrale pe cărbune și un nou terminal de export masiv”, a declarat Trump.

Din suma totală, 500 de milioane de dolari vor proveni din fonduri federale și vor fi direcționați către salvarea centralelor existente și dezvoltarea unui nou terminal de export pentru cărbune în California.

Alte 200 de milioane de dolari vor fi alocate de Departamentul Energiei pentru construirea unor noi centrale pe cărbune în Alaska și Virginia de Vest. Potrivit administrației americane, acestea vor fi primele unități noi de acest tip construite în Statele Unite după anul 2013.

Trump a susținut că viitorul terminal de export din Oakland, California, va genera peste 1.400 de locuri de muncă. În evaluarea prezentată de Casa Albă, întregul program ar urma să susțină aproximativ 14.000 de locuri de muncă.

Investițiile anunțate vor ajunge la centrale amplasate în Kentucky, Carolina de Nord, Indiana, Tennessee, Arkansas, Arizona, Oklahoma, Dakota de Nord, Wisconsin și Virginia de Vest.

În discursul său, președintele american a afirmat că economiile dezvoltate continuă să se bazeze pe cărbune pentru producerea energiei. Totodată, el a criticat ceea ce a numit „țări eșuate” pentru orientarea către surse regenerabile, inclusiv energia eoliană.

Trump a declarat că planul său de sprijinire a industriei cărbunelui ar putea reduce cu aproximativ 50 de miliarde de dolari costurile asociate producerii de energie nouă, cheltuieli care, în opinia sa, s-ar reflecta altfel în facturile consumatorilor.

Administrația americană leagă această strategie de evoluțiile recente de pe piețele energetice internaționale. Conflictul cu Iranul și blocarea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale, au contribuit la creșterea prețurilor la energie la nivel global.

Datele prezentate de autoritățile americane și de organizațiile din domeniu indică o majorare semnificativă a costurilor suportate de consumatori. Potrivit grupului auto AAA, prețul mediu al unui galon de benzină în Statele Unite a ajuns joi la 4,24 dolari.

Comparativ, în ziua în care Statele Unite și Israelul au lansat atacurile asupra Iranului, prețul mediu era de 2,98 dolari pe galon. În același timp, datele publicate de Bureau of Labor Statistics arată că prețurile totale la energie plătite de consumatori au crescut cu 17,9% în perioada de 12 luni încheiată în aprilie.

Uniunea Europeană își propune să ofere sprijin regiunilor dependente de cărbune pentru ca procesul de transformare a sectorului energetic să fie echitabil și să nu genereze decalaje economice sau sociale între state și comunități.

Deși cărbunele continuă să aibă un rol important în sistemul energetic european, trecerea către surse de energie mai puțin poluante și utilizarea unor tehnologii moderne, precum captarea și stocarea carbonului, sunt considerate esențiale pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE. Printre acestea se numără reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu cel puțin 55% până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050.

Pentru a limita impactul social și economic al acestei transformări, Comisia Europeană a lansat în 2017 Inițiativa pentru regiunile carbonifere aflate în tranziție (CRiT). Programul urmărește să sprijine zonele dependente de cărbune, turbă și șisturi bituminoase în adaptarea la o economie cu emisii reduse de carbon.

CRiT funcționează ca o platformă deschisă de cooperare, reunind autorități locale, regionale și naționale, reprezentanți ai mediului de afaceri, organizații sindicale, ONG-uri și instituții academice. Scopul este facilitarea schimbului de experiență și de bune practici între regiunile europene care trec prin procese similare de transformare economică.

Inițiativa promovează o abordare bazată pe nevoile și particularitățile fiecărei regiuni, oferind comunităților posibilitatea de a identifica soluții adaptate contextului local și oportunităților existente.

CRiT colaborează strâns cu Platforma pentru o Tranziție Justă și a lucrat anterior alături de Inițiativa pentru Regiunile Cărbunelui din Balcanii de Vest și Ucraina. Totodată, menține parteneriate cu instituții și proiecte regionale, naționale, europene și internaționale implicate în promovarea unei tranziții echitabile pentru zonele cu o dependență ridicată de industriile bazate pe combustibili fosili.

Prin activitatea sa, inițiativa oferă administrațiilor publice și altor actori interesați acces la asistență tehnică, programe de schimb de experiență, resurse de informare și evenimente tematice. De asemenea, sunt organizate grupuri de lucru specializate, dedicate principalelor provocări cu care se confruntă regiunile carbonifere din Europa în procesul de tranziție energetică.