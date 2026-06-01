Electrificarea devine prioritatea strategică a UE. Investițiile uriașe în rețele decid succesul tranziției energetice

Electrificarea economiei europene este considerată una dintre soluțiile-cheie pentru reducerea costurilor energetice, creșterea competitivității și atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene. Bruxelles-ul accelerează pregătirea unor măsuri dedicate modernizării infrastructurii energetice și extinderii utilizării electricității în transporturi, industrie și clădiri. În același timp, oficialii europeni avertizează că rețelele actuale și capacitățile de stocare nu sunt pregătite pentru amploarea transformărilor planificate. Un plan european dedicat electrificării urmează să fie prezentat în luna iulie.

Electrificarea a devenit una dintre direcțiile centrale ale politicilor energetice și industriale promovate de Uniunea Europeană, pe fondul presiunilor generate de costurile ridicate ale energiei și de dependența blocului comunitar de importurile de combustibili fosili.

Necesitatea accelerării acestei transformări a devenit și mai evidentă după tensiunile din Orientul Mijlociu și efectele conflictului dintre SUA și Iran asupra piețelor energetice. Creșterea prețurilor a readus în atenție vulnerabilitatea economiilor europene la șocurile externe și dificultățile persistente provocate de criza energetică declanșată de invazia Rusiei în Ucraina.

În paralel, companiile europene au cerut măsuri mai ferme din partea Bruxelles-ului pentru reducerea costurilor energiei electrice. Reprezentanții mediului de afaceri atrag atenția că prețurile din Europa rămân semnificativ mai mari decât în Statele Unite și China, afectând competitivitatea industriei.

Organizațiile de business avertizează că menținerea unor costuri energetice ridicate reduce investițiile, afectează capacitatea de dezvoltare a companiilor și poate duce, în anumite cazuri, la închiderea unor unități de producție.

În strategia Uniunii Europene, electrificarea presupune înlocuirea tehnologiilor bazate pe arderea combustibililor fosili cu echipamente și procese alimentate cu energie electrică.

Conceptul vizează construirea unei economii în care energia electrică produsă din surse regenerabile să alimenteze tot mai multe activități economice și sociale. În practică, acest lucru înseamnă extinderea utilizării vehiculelor electrice, înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu pompe de căldură și dezvoltarea unor soluții inteligente pentru creșterea eficienței energetice.

Planurile Bruxelles-ului includ și transformarea sectoarelor industriale cu consum mare de energie, precum producția de ciment, oțel sau produse chimice. Aceste domenii sunt responsabile pentru o parte importantă a emisiilor de gaze cu efect de seră și sunt considerate printre cele mai dificile de decarbonizat.

Oficialii europeni susțin că extinderea utilizării energiei electrice poate contribui simultan la reducerea emisiilor de carbon, diminuarea dependenței de combustibili importați și integrarea unor volume mai mari de energie regenerabilă în economie.

Trecerea de la combustibili fosili la electricitate este privită și ca o modalitate de reducere a dependenței energetice externe. Potrivit datelor europene, combustibilii fosili importați au reprezentat aproximativ 60% din totalul importurilor energetice ale Uniunii Europene anul trecut.

Pe măsură ce capacitățile eoliene și solare continuă să se extindă, energia electrică utilizată în economie devine tot mai puțin dependentă de sursele poluante. În aceste condiții, electrificarea este considerată una dintre cele mai eficiente căi pentru atingerea obiectivelor europene privind clima și securitatea energetică.

Deși Uniunea Europeană a înregistrat progrese importante în producția de energie regenerabilă, infrastructura energetică rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru implementarea pe scară largă a noii strategii.

Multe dintre rețelele electrice existente nu mai corespund cerințelor actuale și limitează capacitatea de transport a energiei produse din surse regenerabile către zonele unde aceasta este necesară. Din acest motiv, modernizarea infrastructurii este considerată esențială pentru reducerea blocajelor și optimizarea fluxurilor energetice.

Provocarea este însă una uriașă și din punct de vedere financiar. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, investițiile necesare în rețelele electrice ale blocului comunitar ar putea ajunge la aproximativ 1,2 trilioane de euro până în 2040.

În paralel, autoritățile europene consideră necesară dezvoltarea capacităților de stocare a energiei pentru a evita pierderea surplusului de electricitate produs în perioadele cu producție ridicată din surse regenerabile și pentru a asigura stabilitatea sistemului energetic.

Discuțiile politice privind viitorul infrastructurii energetice continuă însă la nivel european, iar procesul legislativ necesar pentru modernizarea rețelelor ridică semne de întrebare privind ritmul în care vor putea fi implementate noile măsuri.

Comisia Europeană a făcut deja primii pași pentru susținerea transformării sistemului energetic prin lansarea, în decembrie, a așa-numitului „Pachet al Rețelelor”.

Acesta include două propuneri legislative care urmăresc accelerarea modernizării infrastructurii energetice europene. Prima măsură are ca obiectiv simplificarea și grăbirea procesului de autorizare pentru noile proiecte, considerat unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea rețelelor.

A doua propunere vizează consolidarea coordonării pieței europene de energie electrică și utilizarea taxelor de rețea pentru susținerea investițiilor necesare extinderii și modernizării infrastructurii.

Un plan european dedicat electrificării este programat pentru 22 iulie, după două amânări succesive. Documentul ar urma să stabilească obiective concrete pentru statele membre și pentru sectorul industrial.

În același timp, executivul european continuă să susțină energia nucleară ca sursă cu emisii reduse de carbon, considerată importantă pentru alimentarea sistemului energetic european.

Strategia Comisiei include și electrificarea porturilor europene, alimentarea navelor de la rețeaua electrică de la țărm, dezvoltarea infrastructurii de încărcare pentru transportul greu și conectarea siturilor industriale din apropierea porturilor la noile capacități electrice.