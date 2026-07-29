România deschide un proiect în premieră cu o centrală electrică virtuală. Bateriile telecom capătă un nou rol

SURSA FOTO: Concept Capital realizat AI - Imaginea AI ilustrează o infrastructură telecom cu baterii de stocare, un turn de comunicații și elemente ale rețelei electrice

Prima centrală electrică virtuală bazată pe bateriile de backup din rețelele de telecomunicații va fi dezvoltată în România printr-un parteneriat între Huawei România, Bamboo Energy și Flexumers. Proiectul a fost anunțat miercuri și urmărește valorificarea bateriilor existente pentru participarea pe piețele de echilibrare a energiei electrice. Soluția va fi implementată inițial într-un număr limitat de locații telecom, urmând să fie extinsă la nivel național. Inițiativa promite atât noi surse de venit pentru operatori, cât și o contribuție la integrarea energiei regenerabile în sistemul energetic.

Prima centrală electrică virtuală destinată valorificării bateriilor de backup din infrastructura telecom va fi dezvoltată în România prin colaborarea dintre Huawei România, Bamboo Energy și Flexumers. Cele trei companii au anunțat lansarea unui proiect care urmărește utilizarea unor echipamente existente pentru furnizarea de servicii pe piețele de echilibrare și de sistem ale sectorului energetic.

Noua platformă va administra în timp real procesele de încărcare și descărcare a bateriilor, adaptând funcționarea acestora în funcție de cerințele pieței de energie. În prima etapă, soluția va integra un număr restrâns de baterii amplasate în locații telecom, iar după validarea rezultatelor, sistemul va fi extins la nivelul întregii rețele naționale.

Până în prezent, bateriile descentralizate utilizate în rețelele de telecomunicații au avut exclusiv rolul de surse de alimentare de rezervă în cazul întreruperilor de curent. În majoritatea timpului, aceste echipamente rămân neutilizate, generând costuri fără a produce beneficii economice directe. Noul proiect urmărește transformarea acestor active într-o Centrală Electrică Virtuală (Virtual Power Plant – VPP), capabilă să participe activ la piețele de echilibrare și să genereze venituri suplimentare pentru operatorii telecom.

Parteneriatul va testa două mecanisme principale prin care bateriile existente pot fi valorificate economic, folosind infrastructura deja instalată în rețelele de telecomunicații, scrie economedia.ro.

Primul mecanism este arbitrajul de preț, prin care ciclurile de încărcare vor fi optimizate astfel încât energia să fie stocată în perioadele în care costurile sunt reduse și utilizată atunci când prețurile sunt mai ridicate.

Al doilea vizează participarea pe piețele serviciilor auxiliare și de echilibrare, prin testarea capacității tehnice a bateriilor agregate de a furniza servicii mFRR (rezerva manuală de restaurare a frecvenței) și aFRR (rezerva automată de restaurare a frecvenței), mecanisme esențiale pentru menținerea stabilității sistemului energetic.

„Această colaborare marchează un punct de cotitură pentru industrie”, a declarat Manel Sanmartí. „Demonstrând că bateriile distribuite din telecomunicații pot participa pe pieţe complexe de echilibrare, nu doar ajutăm operatorii să-și reducă costurile, ci oferim și reţelei româneşti de electricitate flexibilitatea necesară integrării unui procent mai mare de energie regenerabilă”, a afirmat CEO-ul Bamboo Energy.

Huawei România consideră că noul parteneriat reprezintă un pas important în digitalizarea și modernizarea infrastructurii energetice, prin integrarea tehnologiilor inteligente în sistemele existente.

„Huawei integrează tehnologii electronice digitale, conduce transformarea inteligentă prin produse de înaltă calitate și dezvoltă continuu soluții inovatoare pentru infrastructura energetică a industriei digitale. Prin acest parteneriat strategic, ne propunem să accelerăm tranziția către energia verde, să sprijinim dezvoltarea durabilă a operatorilor de telecomunicații, să contribuim la stabilitatea rețelei și să construim împreună un viitor mai verde și mai sustenabil”, a declarat Yao Fengting, CEO Huawei România.

Potrivit companiei, proiectul demonstrează modul în care infrastructura telecom poate deveni o componentă activă a sistemului energetic, contribuind la creșterea flexibilității și la utilizarea mai eficientă a resurselor deja existente.

Reprezentanții Flexumers susțin că flexibilitatea consumului de energie devine o componentă esențială pentru funcționarea unui sistem energetic modern, iar bateriile utilizate în prezent doar pentru situații de urgență pot avea un rol economic și operațional mult mai important.

„Flexibilitatea consumului de energie devine unul dintre cele mai importante instrumente pentru un sistem energetic mai sigur și mai eficient. Prin acest parteneriat demonstrăm că bateriile instalate inițial doar ca soluții de backup pot avea un rol activ în echilibrarea rețelei și pot genera venituri suplimentare pentru proprietarii lor. Împreună, combinăm expertiza Flexumers în agregare și accesul la piețele de echilibrare, tehnologia Huawei și platforma inteligentă de optimizare dezvoltată de Bamboo Energy pentru a transforma flexibilitatea distribuită într-o soluție comercială reală pentru România”, a declarat Marius Chiriac, fondatorul Flexumers.

Potrivit companiilor implicate, inițiativa reprezintă prima Centrală Virtuală de Energie dedicată sistemelor de stocare distribuite din infrastructura telecom din regiune și marchează un pas important în valorificarea infrastructurilor critice pentru susținerea stabilității rețelei electrice și a tranziției către un sistem energetic mai flexibil.