România pune în funcțiune cel mai mare proiect finanțat prin PNRR. Aukera pregătește încă 800 MW de stocare în baterii

Dezvoltatorul paneuropean Aukera Energy a anunțat marți punerea în funcțiune a primei faze a proiectului de stocare a energiei în baterii Gura Ialomiței, amplasat în sud-estul județului Ialomița. Proiectul, cu o capacitate de 150 MW / 300 MWh în prima etapă, este susținut prin PNRR și reprezintă cea mai mare investiție finanțată până acum prin acest program. Dezvoltarea infrastructurii de stocare este considerată esențială pentru integrarea accelerată a producției din surse regenerabile în sistemul energetic național. Faza a doua a investiției este programată să intre în construcție în perioada următoare.

Investițiile în surse regenerabile determină o creștere accelerată a nevoii de infrastructură de stocare, iar proiectul Gura Ialomiței este unul dintre cele mai importante exemple ale acestei transformări din România.

Aukera Energy a pus în funcțiune prima etapă a sistemului de stocare în baterii (BESS) de la Gura Ialomiței, cu o capacitate instalată de 150 MW și 300 MWh. Proiectul face parte dintr-o dezvoltare mai amplă, care va ajunge la 250 MW și 500 MWh după finalizarea celei de-a doua faze.

Potrivit companiei, etapa a doua va adăuga încă 100 MW și 200 MWh și urmează să intre în execuție în perioada imediat următoare, cu termen estimat de finalizare până la sfârșitul anului 2026.

Investiția este susținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență și beneficiază, totodată, de finanțare privată. Reprezentanții companiei precizează că este cel mai mare proiect finanțat până în prezent prin PNRR, fără a face publice detalii privind valoarea totală a investiției.

Un alt element remarcat de dezvoltator este viteza de implementare. Proiectul a ajuns în faza de operare la doar 12 luni după obținerea statutului „ready-to-build”, fiind una dintre cele mai rapide livrări de infrastructură energetică de acest tip din România.

Gura Ialomiței reprezintă doar primul proiect dintr-un portofoliu extins pe care compania îl dezvoltă pe piața locală.

Aukera intenționează să înceapă în următoarele șase până la nouă luni construcția unor noi instalații de stocare cu o capacitate cumulată de 800 MW și 1.600 MWh. Prin aceste investiții, compania urmărește să își consolideze poziția pe segmentul infrastructurii de stocare a energiei din România.

În comunicatul transmis presei, dezvoltatorul subliniază că România traversează una dintre cele mai ample perioade de investiții în infrastructura energetică din ultimele decenii. Pe fondul extinderii rapide a capacităților de producție din surse regenerabile, sistemele de stocare sunt considerate o componentă-cheie pentru menținerea echilibrului și flexibilității rețelei electrice.

Compania apreciază că accesul la finanțare și expertiza tehnică în domeniul stocării vor reprezenta principalele avantaje competitive într-o piață aflată într-o fază accelerată de dezvoltare.

Înființată în 2021 și având sediul central la Bruxelles, Aukera dezvoltă, finanțează, construiește și operează proiecte de energie regenerabilă și stocare în baterii în Regatul Unit, Germania, România, Italia și Belgia. Compania deține în prezent peste 810 MW aflați în construcție sau operare și un portofoliu de proiecte care depășește 14 GW.

Punerea în funcțiune a primei faze a proiectului a fost marcată printr-o vizită de lucru la amplasamentul din Gura Ialomiței, la care au participat ambasadorul Belgiei în România, prefectul județului Ialomița, reprezentanți ai antreprenorului general Electrogrup, autorități locale și parteneri implicați în dezvoltarea investiției.

Referindu-se la rolul pe care îl poate avea România în dezvoltarea infrastructurii energetice europene, unul dintre fondatorii Aukera a evidențiat importanța sistemelor de stocare pentru viitoarea etapă de creștere a sectorului regenerabil.

„Ca român şi cofondator al unei platforme care livrează acum infrastructură de stocare în baterii pe cinci pieţe europene, este deosebit de important să observ primul proiect operaţional de baterii al Aukera prinzând viaţă aici, în România. România are un potenţial excepţional de energie din surse regenerabile, iar următoarea etapă a acestei evoluţii va depinde de modul în care infrastructura de stocare evoluează alături de această creştere. Gura Ialomiţei este una dintre cele mai mari facilităţi de stocare în baterii din România şi este doar începutul angajamentului nostru faţă de această piaţă. Avem în faţă un portofoliu substanţial, precum şi capitalul, echipa şi partenerii necesari pentru a-l realiza”, a declarat Cătălin Breabăn, cofondator al Aukera.

La rândul său, Radu Enache, Country Manager România, a subliniat complexitatea procesului de implementare şi ritmul în care proiectul a fost finalizat.

„Aducerea proiectului Gura Ialomiţei BESS de la stadiul de „ready-to-build” la punerea in funcţiune în 12 luni a necesitat o coordonare strânsă între echipa noastră, partenerul nostru EPC şi partenerii noştri locali. Am demonstrat ce este posibil atunci când combini expertiza tehnică cu o execuţie disciplinată a proiectului. Suntem mândri să vedem faza întâi operaţională şi aşteptăm cu nerăbdare să avansăm faza a doua, precum şi portofoliul românesc mai larg către construcţie”, a declarat Radu Enache.

Ambasadorul Belgiei în România a apreciat că proiectul depășește dimensiunea unei simple investiții energetice și poate deveni un reper pentru întreaga regiune.