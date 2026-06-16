Calea ferată Cluj–Oradea trece de un prag important. Lucrările dintre Cluj-Napoca și Aghireș au ajuns la 70%

Lucrările la calea ferată dintre Cluj-Napoca și Aghireș au depășit pragul de 70% stadiu fizic, potrivit informațiilor prezentate marți de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Proiectul face parte din modernizarea și electrificarea magistralei feroviare Cluj–Oradea, una dintre cele mai importante investiții feroviare aflate în execuție în România. Oficialii susțin că ritmul actual al lucrărilor permite respectarea jaloanelor asumate prin PNRR și finalizarea investiției în anul 2027. Valoarea lucrărilor pe tronsonul de 30 de kilometri dintre Cluj-Napoca și Aghireș este de aproximativ 2 miliarde de lei.

Proiectul de modernizare a căii ferate dintre Cluj-Napoca și Aghireș continuă într-un ritm susținut, iar autoritățile anunță că lucrările au trecut de pragul de 70% stadiu fizic. Potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma, progresul înregistrat pe lotul 1 al magistralei Cluj–Oradea confirmă evoluția favorabilă a șantierului și apropierea de obiectivele stabilite prin contract.

Într-o postare publicată pe pagina sa, oficialul a transmis că lucrările avansează conform graficului și că mobilizarea constructorilor este una foarte bună.

„Progres excelent și pe lotul 1 al magistralei feroviare Cluj – Oradea, între Cluj-Napoca și Aghireș! Șantierul a depășit pragul de 70% stadiu fizic și avansează într-un ritm foarte bun către atingerea jalonului PNRR și finalizarea lucrărilor în anul 2027, conform termenelor contractuale”, a declarat Horațiu Cosma.

Secretarul de stat a evidențiat și un moment important pentru proiect, respectiv începerea lucrărilor la noul pod feroviar peste râul Someș, în municipiul Cluj-Napoca. Structura este considerată una dintre componentele esențiale ale investiției și va avea un rol important în funcționarea viitoarei magistrale modernizate.

Datele prezentate de reprezentantul Ministerului Transporturilor arată un nivel ridicat de activitate pe șantier. Constructorii lucrează simultan la infrastructura căii ferate, la instalațiile aferente și la obiectivele conexe necesare exploatării moderne a liniei.

„Mobilizarea din teren este foarte bună: peste 1.200 de tone de piatră spartă sunt puse în operă în fiecare zi; aproximativ 300 de metri de traverse sunt montați zilnic; circa 500 de metri de șină sunt instalați în fiecare zi”, a precizat Horațiu Cosma.

Potrivit acestuia, primul fir de circulație are deja șina montată integral pe întregul tronson dintre Cluj-Napoca și Aghireș. În ceea ce privește al doilea fir, lucrările au avansat semnificativ, fiind montați până acum aproximativ 17 kilometri de traverse și 10 kilometri de șină.

În paralel, echipele din teren desfășoară lucrări la stațiile aflate pe traseu, la sistemele de electrificare și semnalizare, dar și la noua hală de mentenanță care va fi construită în apropierea stației Cluj-Napoca. Această facilitate este considerată esențială pentru operarea și întreținerea infrastructurii feroviare modernizate.

Tronsonul dintre Cluj-Napoca și Aghireș are o lungime de aproximativ 30 de kilometri și reprezintă una dintre cele mai importante investiții feroviare aflate în derulare la nivel național. Valoarea contractului este estimată la circa 2 miliarde de lei.

Potrivit lui Horațiu Cosma, proiectul are un rol strategic pentru dezvoltarea transportului feroviar din Transilvania și pentru conectarea mai eficientă a regiunii la rețeaua europeană de transport.

„Cu o valoare de aproximativ 2 miliarde de lei, cei 30 de kilometri ai lotului Cluj-Napoca – Aghireș reprezintă una dintre cele mai importante investiții feroviare aflate astăzi în execuție în România. Continuăm să recuperăm decalajele istorice din infrastructura feroviară și să construim o legătură modernă, electrificată și sigură între Cluj și Oradea, parte a coridorului feroviar care va conecta mai bine Transilvania de rețeaua europeană de transport”, a afirmat Horațiu Cosma.

Lucrările fac parte din amplul proiect de modernizare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca–Oradea, investiție care urmărește creșterea vitezei de circulație, îmbunătățirea siguranței și dezvoltarea transportului feroviar pe unul dintre cele mai importante coridoare din vestul României.