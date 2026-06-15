Gigantul german Infineon deschide un nou centru la Cluj. România ajunge la peste 850 de angajați în cadrul companiei

Producătorul german de semiconductori Infineon Technologies continuă să își extindă prezența în România și a inaugurat un nou centru de cercetare și dezvoltare la Cluj-Napoca. Noul hub tehnologic este al patrulea centru de excelență al companiei din țară și va avea un rol important în dezvoltarea de cipuri pentru industria auto.

Investiția consolidează poziția României pe harta europeană a cercetării în microelectronică și vine pe fondul colaborării dintre companie și mediul universitar local.

Infineon Technologies a deschis noul centru de cercetare și dezvoltare în clădirea de birouri The Office din Cluj-Napoca, în apropierea centrului orașului.

Principala activitate a echipei locale va fi proiectarea și dezvoltarea de circuite integrate analogice și cu semnal mixt, utilizate în special în industria auto.

Potrivit reprezentanților companiei, este vorba despre o specializare foarte căutată și relativ rară la nivel internațional, care necesită competențe tehnice avansate în proiectarea cipurilor.

Directorul și vicepreședintele Infineon Technologies România, Guenter Krasser, a explicat că activitatea biroului din Cluj este concentrată pe proiectarea cipurilor cu semnal mixt analogic, un domeniu care necesită expertiză specializată și care poate fi dezvoltat în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Acesta a precizat că alegerea Clujului a fost influențată de existența unei baze solide de specialiști și de colaborarea cu mediul academic local.

„Domeniul de activitate al biroului din Cluj în proiectarea cipurilor este destul de specific. Îl numim în principal <semnal mixt analogic>. Practic, este vorba despre situaţii în care sunt necesare competenţe specifice pentru a proiecta o anumită parte a funcţionalităţii unui cip, ceea ce reprezintă o abilitate destul de rară. Nu găseşti asta peste tot. De asemenea, este nevoie de o specializare aprofundată, iar aici, la Cluj, am găsit un loc unde am putea dezvolta aceste competenţe împreună cu UTCN. Aceasta reprezintă o direcţie de interes pentru Cluj, în timp ce în alte localităţi ne-am putea concentra pe alte specializări”, a declarat pentru ZF Guenter Krasser.

Echipa centrului din Cluj este formată în prezent din peste 30 de specialiști, majoritatea absolvenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Compania subliniază că investiția este rezultatul unei colaborări de lungă durată cu universitatea, parteneriat care a contribuit la formarea unei generații de ingineri specializați în microelectronică și proiectarea circuitelor integrate.

Potrivit datelor prezentate la inaugurare, aproximativ 20% dintre angajații centrului au sub 25 de ani, iar vârsta medie a echipei este de 31 de ani.

Reprezentanții companiei consideră că această colaborare a permis dezvoltarea unui ecosistem local de inovare capabil să susțină proiecte de cercetare și dezvoltare la nivel internațional.

Odată cu deschiderea centrului din Cluj, Infineon a ajuns la peste 850 de angajați în România, dintre care mai mult de 700 lucrează în activități de cercetare și dezvoltare.

Compania este prezentă în prezent în București, Iași, Brașov, Timișoara și Cluj-Napoca.

Cea mai mare parte a personalului activează în București, unde se află și cel mai mare centru de cercetare și dezvoltare în semiconductori din Europa de Sud-Est, construit de compania germană.

Recent, Infineon și-a extins activitatea și la Timișoara, într-un demers care urmărește consolidarea relațiilor cu industria auto din România.

Echipele de cercetare și dezvoltare ale Infineon din România lucrează la proiecte care vizează mai multe domenii strategice. Printre acestea se numără dezvoltarea semiconductorilor pentru industria auto, soluțiile de securitate digitală, aplicațiile pentru Internet of Things (IoT) și tehnologiile destinate sectorului industrial.