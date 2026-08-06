Cât contribuie România la economia Uniunii Europene. Eurostat a publicat un nou clasament pentru 2025

Economia Uniunii Europene este estimată la 18.800 de miliarde de euro în 2025, potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Germania își păstrează poziția de cea mai mare economie din blocul comunitar, în timp ce România generează aproximativ 2% din economia UE.

Conform estimărilor Eurostat, produsul intern brut al Germaniei se ridică la aproximativ 4.500 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproape un sfert din economia Uniunii Europene, respectiv 23,8% din PIB-ul total al blocului comunitar.

După Germania, cele mai mari economii din Uniunea Europeană sunt Franța, care contribuie cu 15,8% la PIB-ul UE, Italia, cu 12%, și Spania, cu 9%.

România contribuie cu aproximativ 2% la economia Uniunii Europene, echivalentul a circa 380 de miliarde de euro, potrivit datelor înregistrate de oficiul european.

În comparație cu alte state din regiune, România are o pondere mai mare decât Bulgaria, care generează 0,6% din economia Uniunii Europene, și decât Ungaria, cu 1,2%. Totuși, economia românească rămâne semnificativ în urma celei a Poloniei, care reprezintă 4,9% din produsul intern brut al Uniunii Europene.

La polul opus al clasamentului se află Malta, care este cea mai mică economie din Uniunea Europeană, cu o contribuție de doar 0,1% la PIB-ul total al UE. Înaintea sa se situează Cipru, Estonia și Letonia, fiecare având o pondere de 0,2% în economia blocului comunitar, potrivit datelor publicate de Eurostat.

„Produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene a fost estimat la 18.800 de miliarde de euro în 2025. Germania a avut cea mai mare economie dintre statele membre ale UE, cu 4.500 de miliarde de euro, reprezentând 23,8% din totalul economiei Uniunii Europene, fiind urmată de Franța (15,8%) și Italia (12,0%). La polul opus s-a aflat Malta (0,1%), care a avut cea mai mică economie din Uniunea Europeană, fiind precedată de Cipru, Estonia și Letonia, fiecare cu o pondere de 0,2%”, informează Eurostat.

Potrivit oficiului european, aceste date provin din publicația „Cifre-cheie privind Europa – ediția 2026”. Publicația oferă o imagine de ansamblu asupra evoluțiilor recente din Uniunea Europeană, acoperind teme precum populația și societatea, economia, mediul de afaceri, mediul înconjurător și resursele naturale.