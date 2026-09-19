Clasamentul celor mai aglomerate porturi din Europa: Care transportă cele mai multe mărfuri?

Porturile Europei ascund o competiție impresionantă pentru supremația comerțului maritim. De la uriașul Rotterdam la Constanța, milioane de tone de mărfuri trec anual prin aceste porți către piețele globale. Cine conduce clasamentul, cât de sus se află România și ce surprize apar între marile puteri maritime?

Transportul maritim are un rol esențial în aprovizionarea Europei cu alimente, energie și alte produse, iar importanța sa a devenit și mai evidentă în contextul perturbărilor rutelor comerciale provocate de războiul din Iran. Euronews a analizat cele mai aglomerate porturi din Europa în funcție de volumul total de mărfuri transportate.

La nivel mondial, transportul maritim reprezintă una dintre principalele modalități de deplasare a mărfurilor. În 2024, aproximativ 13 miliarde de tone de mărfuri comercializate au fost transportate pe mare. În Uniunea Europeană, porturile au manipulat aproximativ 3,4 miliarde de tone de mărfuri, echivalentul a circa 26% din volumul global.

Importanța transportului maritim este și mai mare în comerțul exterior al Uniunii Europene. Aproape 90% din comerțul exterior cu mărfuri al blocului comunitar se desfășoară pe cale maritimă, potrivit Observatorului Economiei Albastre a UE.

Transportul maritim este împărțit, în principal, în două categorii: transport maritim pe distanțe scurte și transport maritim de adâncime. Prima categorie se referă la transportul mărfurilor pe distanțe relativ scurte, în timp ce transportul de adâncime presupune rute intercontinentale mai lungi, care traversează oceanele.

În cazul Uniunii Europene, transportul maritim pe distanțe scurte nu se limitează la deplasarea mărfurilor între statele membre. Acesta include și schimburile cu țările candidate, Islanda și Norvegia, precum și transporturile din zonele Mării Baltice, Mării Mediterane și Mării Negre.

Datele Eurostat pentru 2024 arată că două porturi europene se detașează clar de restul clasamentului în funcție de volumul total de mărfuri transportate. Port of Rotterdam este de departe cel mai aglomerat port din Uniunea Europeană, cu 397,3 milioane de tone de mărfuri transportate către și dinspre port.

Pe locul al doilea se află Port of Antwerp-Bruges, din Belgia, care a manipulat 243,7 milioane de tone de mărfuri. Diferența față de Rotterdam este considerabilă, cele două porturi fiind detașate de restul clasamentului.

Portul Hamburg ocupă locul al treilea, însă volumul de mărfuri este mult mai mic decât în cazul primelor două clasate. Portul german a manipulat 97 de milioane de tone de mărfuri în 2024.

După primele două poziții, diferențele dintre porturile europene devin mai reduse, iar volumul total al mărfurilor transportate scade treptat. Pe locul al patrulea se află portul Algeciras din Spania, cu 81,5 milioane de tone de mărfuri.

Amsterdam, un alt port important din Țările de Jos, ocupă locul al cincilea, cu 78,8 milioane de tone de mărfuri transportate. Franța este reprezentată în clasament de HAROPA, care reunește porturile Le Havre și Rouen. Acesta a manipulat 76,6 milioane de tone de mărfuri în 2024 și ocupă locul al șaselea în Uniunea Europeană.

Pe poziția a șaptea se află portul Gdansk din Polonia, cu un volum de 71 de milioane de tone. Un alt port francez, Marsilia, intră în top 10, după ce a manipulat aproximativ 66 de milioane de tone de mărfuri.

Clasamentul este completat de portul Valencia din Spania, care a înregistrat un volum de 64,5 milioane de tone. Datele evidențiază astfel rolul major al marilor porturi europene în comerțul internațional și în aprovizionarea pieței europene.

Portul Constanța din România se află, la rândul său, printre cele mai aglomerate porturi din Uniunea Europeană. În 2024, acesta a manipulat 57,6 milioane de tone de mărfuri, ceea ce îi asigură un loc în top 10 european.

În intervalul locurilor 11-20, volumul brut al mărfurilor transportate pe mare variază de la 36,8 milioane de tone în Dunkerque, Franța, până la 55,5 milioane de tone în Barcelona, Spania.

Italia este reprezentată în acest clasament de Trieste, cel mai aglomerat port al țării, cu 53,5 milioane de tone de mărfuri. Genova ocupă următoarea poziție, cu un volum de 47,4 milioane de tone.

Portul Sines din Portugalia se află, de asemenea, printre primele 20 de porturi ale Uniunii Europene, cu 44,1 milioane de tone de mărfuri manipulate. Grecia este reprezentată de portul Pireu, care a înregistrat 43,7 milioane de tone.

Germania are un al doilea port important în acest interval, Bremerhaven, care a manipulat 42,5 milioane de tone de mărfuri. Göteborg din Suedia completează clasamentul porturilor importante, cu 38,5 milioane de tone.

Țările de Jos își consolidează poziția în transportul maritim european și prin portul maritim Zeeland, care se numără printre porturile importante ale Uniunii Europene.

Analizând țările din Uniunea Europeană în funcție de greutatea brută a mărfurilor manipulate în toate porturile, Olanda ocupă primul loc. Porturile olandeze au gestionat în total 538,1 milioane de tone de mărfuri.

Italia se află pe locul al doilea, cu 488,6 milioane de tone de mărfuri manipulate. Deși țara are trei porturi în top 20 european, volumul total este urmat îndeaproape de cel înregistrat de Spania, care a ajuns la 486 de milioane de tone.

Olanda, Italia și Spania se află la o distanță considerabilă de celelalte țări europene. Belgia, clasată pe locul al patrulea, a manipulat 274,9 milioane de tone de mărfuri.

Franța a înregistrat un volum de 269,8 milioane de tone, în timp ce Germania a manipulat 273,9 milioane de tone. Grecia, Suedia și Polonia se numără, de asemenea, printre țările cu un sector portuar important, fiecare depășind pragul de 100 de milioane de tone de mărfuri manipulate.

Dacă în clasament sunt incluse și țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, precum și statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), Turcia ocupă locul al doilea, cu 524,7 milioane de tone de mărfuri manipulate. Norvegia se află pe locul al optulea, cu 212,1 milioane de tone.

Comisia Europeană subliniază importanța strategică a transportului maritim pentru continent, considerând că acesta a contribuit de-a lungul istoriei la dezvoltarea economică și la creșterea prosperității Europei.

În martie 2026, Comisia Europeană a adoptat două strategii menite să consolideze competitivitatea, sustenabilitatea, securitatea și reziliența sectorului maritim al Uniunii Europene. Măsurile vizează întregul sector, inclusiv porturile, transportul maritim și industria construcțiilor navale.