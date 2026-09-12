Transportul aerian de mărfuri a crescut cu 11,6%. Aeroportul care domină activitatea cargo din România
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Transportul aerian de mărfuri, inclusiv poștă, a crescut în România în trimestrul al doilea din 2026. Aeroporturile au procesat în total 15.841 de tone, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Volumul a fost cu 1.648 de tone mai mare decât cel raportat în perioada similară din 2025. Aeroportul Henri Coandă a concentrat cea mai mare parte a activității cargo.
Transportul aerian de mărfuri a ajuns la 15.841 de tone
Transportul aerian de mărfuri, inclusiv serviciile poștale, a înregistrat o creștere anuală importantă în trimestrul al doilea din 2026, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică și consultate de Agerpres.
Volumul total procesat de aeroporturile din România a ajuns la 15.841 de tone, comparativ cu 14.193 de tone înregistrate în intervalul corespunzător din 2025.
Diferența de 1.648 de tone reprezintă o creștere de 11,6% față de trimestrul al doilea al anului precedent.
Aeroportul Henri Coandă domină transportul de mărfuri
Aeroportul Internațional Henri Coandă București a avut cea mai mare contribuție la volumul total de mărfuri transportate pe cale aeriană în perioada analizată.
În trimestrul al doilea din 2026, pe principalul aeroport al țării au fost încărcate 4.300 de tone de mărfuri, în timp ce cantitatea descărcată a ajuns la 8.100 de tone.
Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca s-a clasat pe poziția a doua, cu 700 de tone de mărfuri încărcate și 1.100 de tone descărcate.
Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara a raportat, în același interval, 400 de tone de mărfuri încărcate și 600 de tone descărcate.
Cluj-Napoca deține cea mai mare pondere în transportul intern
Distribuția mărfurilor încărcate pentru transportul intern arată că activitatea a fost concentrată în principal pe aeroporturile din Cluj-Napoca, București și Timișoara.
Aeroportul Avram Iancu din Cluj-Napoca a avut cea mai mare pondere, de 40,2% din totalul mărfurilor încărcate pentru cursele interne.
Aeroportul Henri Coandă București a concentrat 34,1% din volumul destinat transportului intern, iar Aeroportul Traian Vuia din Timișoara a reprezentat 14,6% din total.
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