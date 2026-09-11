Călin Georgescu merge duminică într-o piață cu 10.000 de vizitatori. Anunțul său este contrazis de șeful ADP: Eu trebuie să îi mulțumesc pentru reclamă

Călin Georgescu și-a anunțat pentru duminică o vizită în Piața 100 din Oradea, în cadrul unei campanii de susținere a producătorilor români. Directorul ADP Oradea susține însă că în târg nu există producători locali. Administrația pieței nu a fost contactată în legătură cu vizita, iar regulamentul interzice manifestările politice.

Călin Georgescu a anunțat că va ajunge duminică, de la ora 8:30, în fosta Piață Ocska din Oradea, în cadrul programului intitulat „Toamna Cămărilor Românești”. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și-a îndemnat urmăritorii, printr-un mesaj publicat pe Facebook, să cumpere produse de la comercianții autohtoni.

„Aici – de generații – lucrurile vechi își găsesc o nouă întrebuințare, iar roadele muncii gospodarilor din zonă își găsesc cumpărători. Într-adevăr, găsești obiecte de altădată, fiecare cu povestea lui, însă găsești și mese cu legume și fructe proaspete, păsări și animale. Tocmai pe acești oameni vrem să-i aducem acum în centrul atenției”, a scris Georgescu cu referire la presupușii producători din Piața 100.

Descrierea făcută de Călin Georgescu este contrazisă de directorul Administrației Domeniului Public Oradea, Liviu Andrica, potrivit căruia târgul nu găzduiește producători din zonă, scriu cei de la Bihoreanul.

„Nu avem producători locali”, a declarat vineri Liviu Andrica pentru sursa citată.

Piața 100 este cunoscută de locuitorii din Oradea în principal ca târg de vechituri și piață pentru autoturisme second-hand. În acest spațiu sunt comercializate haine, obiecte vechi, produse de artizanat și decorațiuni, în timp ce vânzarea legumelor și fructelor ocupă o zonă redusă.

Produsele agricole sunt comercializate într-un sector care cuprinde 32 de mese, amplasate pe o suprafață de 108 metri pătrați. Întreaga Piață 100 se întinde însă pe 8,3 hectare.

Potrivit conducerii ADP, mărfurile din sectorul agricol sunt vândute de agenți economici care nu au statutul de „producător local”. Comercianții respectivi nu vin constant în piață, astfel că vânzarea legumelor și fructelor rămâne o activitate restrânsă, care nu definește specificul târgului.

Liviu Andrica afirmă că nu cunoaște motivele pentru care Călin Georgescu a ales Piața 100, dar presupune că decizia ar putea avea legătură cu numărul mare de persoane care ajung acolo la sfârșitul săptămânii.

„Nu-mi place să-mi dau cu părerea despre ce a gândit altul. Probabil cineva i-a spus că acolo este multă lume duminica. Când nu este perioada concediilor, sunt cam 10.000 de oameni duminica”, a spus Andrica.

Directorul ADP consideră că persoanele care au organizat deplasarea nu s-au documentat suficient cu privire la profilul pieței. Acesta privește însă cu umor promovarea de care beneficiază târgul în urma anunțului.

„Eu trebuie să-i mulțumesc. Așa reclamă la Piața 100 nu a făcut nimeni cum a făcut el sau echipa lui”, a afirmat Liviu Andrica.

Administrația Domeniului Public Oradea nu a fost contactată nici de Călin Georgescu, nici de membrii echipei sale în legătură cu evenimentul. Reprezentanții instituției au aflat despre vizita programată din mesajele publicate pe rețelele sociale.

O persoană poate vizita piața fără să solicite în prealabil acordul administrației. Regulamentul de funcționare nu permite însă organizarea unor acțiuni cu caracter politic în interiorul târgului.

„Conform regulamentului de funcționare a Pieței 100, articolul 61, litera c, sunt interzise manifestările politice, religioase, grevele, spectacolele și altele”, a precizat șeful ADP.

Organizatorii se așteaptă ca duminică să ajungă în Piața 100 un număr ridicat de persoane. Evenimentul este promovat inclusiv de partidul AUR și de organizații ale formațiunii din afara județului Bihor.

AUR Maramureș a distribuit pe Facebook mesajul referitor la vizită, folosind titlul „Călin Georgescu și «Toamna Cămărilor Românești» ajung în fief-ul lui Bolojan”.

Călin Georgescu a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale desfășurat în noiembrie 2024. Campania sa a fost derulată în condițiile în care acesta a raportat venituri și cheltuieli electorale de zero lei, iar scrutinul a fost anulat ulterior de Curtea Constituțională.

Candidatura sa la reluarea alegerilor a fost respinsă în 2025. În prezent, Georgescu este judecat într-un dosar care vizează promovarea cultului unor persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război, precum și promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Într-o altă cauză penală, Călin Georgescu a fost inculpat împreună cu Horațiu Potra și alte 20 de persoane. Acuzațiile vizează complicitatea la tentativa de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.