Începe procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra, alături de alte 20 de persoane. Ce urmează la Curtea de Apel

Procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra începe miercuri, 9 septembrie 2026, la Curtea de Apel București. Primul termen al judecății pe fond este programat la ora 13:30. Cei doi și alți 20 de inculpați sunt acuzați în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale. Instanța supremă a stabilit definitiv, în august, că procesul poate începe.

Procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra intră în etapa judecății pe fond după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a soluționat contestațiile formulate în procedura de cameră preliminară.

Curtea de Apel București stabilise încă din 2 aprilie că dosarul poate trece în această etapă, însă hotărârea fusese contestată atât de inculpați, cât și de Ministerul Public.

La 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile depuse în cameră preliminară, astfel că primul termen al procesului a putut fi stabilit.

Situația măsurilor preventive dispuse în cazul lui Horațiu Potra s-a schimbat la începutul lunii septembrie, în urma unei hotărâri pronunțate de instanța supremă. Pe 3 septembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația formulată de acesta împotriva arestului la domiciliu, măsură stabilită pe 26 august de Curtea de Apel București, și a decis plasarea sa sub control judiciar.

La termenul desfășurat pe 4 august, Curtea de Apel București menținuse arestul la domiciliu și respinsese, ca nefondată, solicitarea prin care Potra ceruse înlocuirea acestei măsuri cu controlul judiciar. Anterior, pe 17 iunie, Înalta Curte hotărâse eliberarea lui din arest preventiv și plasarea în arest la domiciliu.

Instanța admisese anterior și contestațiile formulate de fiul și nepotul lui Horațiu Potra. Cei doi au fost scoși din arest la domiciliu și plasați sub control judiciar.

Procedura de cameră preliminară s-a încheiat după mai multe luni în care au fost analizate legalitatea sesizării instanței și probele administrate în dosar. Decizia Curții de Apel București din 2 aprilie, potrivit căreia judecata pe fond putea începe, a rămas definitivă pe 6 august, când Înalta Curte a respins contestațiile inculpaților și ale Ministerului Public.

Horațiu Potra fusese prins în Dubai în septembrie 2025 și și-a exprimat acordul pentru a fi adus în România, ceea ce a permis derularea rapidă a procedurilor. În lipsa acestui acord, demersurile ar fi putut dura mai mult, deoarece România nu are un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite. Potra a fost adus în țară la 20 noiembrie 2025, alături de fiul și nepotul său.

Procurorii l-au trimis în judecată pe Horațiu Potra împreună cu fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și cu alte 20 de persoane. Anchetatorii susțin că inculpații ar fi comis infracțiuni grave care urmăreau destabilizarea României.

Călin Georgescu este judecat pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false în formă continuată.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Dorian Potra, fiul lui Horațiu Potra, și Alexandru Potra, nepotul acestuia, au fost trimiși în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată separat și într-un al doilea dosar penal. În această cauză, Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară și de promovarea publică a unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

La 3 aprilie, Tribunalul București a admis contestația depusă de Georgescu și a înlăturat definitiv controlul judiciar, la mai mult de un an după instituirea măsurii. Instanța a desființat parțial hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese anterior menținerea controlului judiciar.

Dosarul are la bază evenimentele petrecute în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, când polițiștii au organizat filtre în zona localităților Balotești-Săftica din județul Ilfov, în Mănești și Cornești din județul Dâmbovița, dar și în București. În vehiculele verificate au fost găsite bricege, pumnale, cuțite cu lame lungi, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, boxuri, topoare, cozi de topoare, pistoale și materiale pirotehnice din categoriile considerate foarte periculoase. Potrivit anchetatorilor, acestea puteau provoca explozii puternice, pagube majore, răni grave sau decese.

Procurorii care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpați susțin că acțiunile acestora au pus în pericol securitatea națională. Conform acuzațiilor, a fost creată o stare de pericol atât pentru ordinea constituțională, cât și pentru valorile sociale care protejează exercitarea legală a puterii de stat.

Ancheta a inclus, în perioada 26–27 februarie 2025, un număr de 47 de percheziții efectuate în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj. Acțiunile au vizat adrese ale unor apropiați ai lui Călin Georgescu, fiind verificate locuințele a 27 de persoane și patru sedii de firme. Printre persoanele vizate s-a aflat și Horațiu Potra.

În locuința lui Potra, anchetatorii au găsit într-un seif încastrat sub podea mai multe pachete cu teancuri de dolari. Acesta a susținut că legea nu îl obligă să păstreze banii într-o bancă. Autoritățile au descoperit și numeroase arme, iar Potra a declarat atunci că își „asumă” nerespectarea regimului armelor și muniției, fără să ofere alte explicații despre armele deținute ilegal.