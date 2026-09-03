Cristian Tudor Popescu reacționează după decizia în cazul lui Horațiu Potra: „Va ajunge ministru de Interne sau șef la SRI”
SURSA FOTO: Inquam Photos / Bogdan Ioan Buda - Cristian Tudor Popescu
Cristian Tudor Popescu a reacționat joi după ce instanța l-a plasat pe Horațiu Potra sub control judiciar pentru 60 de zile. Jurnalistul a criticat într-un mesaj publicat pe Facebook schimbarea succesivă a măsurilor preventive dispuse în acest dosar. Potra s-a aflat inițial în arest preventiv, iar ulterior în arest la domiciliu. Gazetarul a lansat acuzații dure la adresa modului în care autoritățile au gestionat cazul.
Cristian Tudor Popescu critică decizia luată în cazul lui Horațiu Potra
Cristian Tudor Popescu și-a început mesajul explicând că evită să mai vorbească despre situațiile grave de teamă că previziunile sale s-ar putea adeveri, însă decizia instanței în cazul lui Horațiu Potra l-a determinat să reacționeze din nou.
Jurnalistul a amintit că Potra s-a predat în Dubai în septembrie 2025 pentru a putea fi extrădat în România și a susținut că acesta nu a fost identificat și reținut de autoritățile române.
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc. Mercenarul Horațiu Potra s-a predat de bunăvoie în Dubai, în septembrie 2025, pentru a fi extrădat în România. Nici vorbă să fie depistat și arestat de
organelenoastre. La aducerea lui în țară am comentat că singura explicație este asigurarea pe care a primit-o că Justiția PSD-Savonea-Dan îl va scoate la vopsea”, a scris CTP.
Jurnalistul contestă schimbarea succesivă a măsurilor preventive
Cristian Tudor Popescu a criticat trecerea lui Horațiu Potra din arest preventiv în arest la domiciliu și, ulterior, sub control judiciar. În mesajul său, gazetarul a folosit calificări dure la adresa lui Potra și a formulat acuzații privind felul în care dosarul a fost gestionat de autorități.
„Și uite că ucigașul cu simbrie care amenința politicienii cu maceta, deținător al unui depozit de armament, al unei căpițe de bani și instigator pe față la insurgență armată și lovitură de stat, e scos de Justiția PSD-Savonea-Dan din arestul preventiv, din arestul la domiciliu și plasat în control judiciar, ca un contrabandist de hârtie igienică”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.
Cristian Tudor Popescu ironizează o posibilă ascensiune a lui Potra
Mesajul publicat de Cristian Tudor Popescu se încheie cu o referire ironică la posibilitatea ca Horațiu Potra să ocupe, în viitor, o funcție importantă în structurile statului român.
„Nu pot să nu mă gândesc că Potra Macetarul va ajunge ministru de Interne sau șef la SRI, unde i se păstrează locul…”, a mai scris el.
Horațiu Potra a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile
Instanța a admis joi contestația formulată de Horațiu Potra împotriva măsurii arestului la domiciliu și a decis plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și constituirea unui grup infracțional organizat.
Pe durata controlului judiciar, Horațiu Potra nu poate părăsi România și trebuie să se prezinte săptămânal la Poliție. De asemenea, instanța i-a interzis să comunice direct sau indirect cu părțile și martorii din dosar.
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