Furtunile lovesc mai multe zone din țară. ANM a emis cod galben și avertizează asupra vijeliilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări privind instabilitatea atmosferică, ploile torențiale și intensificările vântului. Fenomenele sunt prognozate în mai multe regiuni ale țării, iar printre manifestările așteptate se numără descărcările electrice, grindina de mici dimensiuni și vijeliile.

Meteorologii anunță perioade cu instabilitate atmosferică, local în Moldova și nordul Munteniei. Joi seara, fenomenele vor apărea pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zonele montane.

Aversele torențiale vor fi moderate cantitativ, iar în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp și, izolat, vor depăși 20-30 l/mp. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu viteze care, în general, vor fi cuprinse între 40 și 50 km/h.

Izolat, meteorologii avertizează și asupra posibilității producerii grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 2 centimetri. Pe litoral sunt prognozate furtuni joi după-amiaza, iar aversele torențiale pot acumula 15-25 l/mp, potrivit ANM.

Florinela Georgescu a precizat că temperaturile vor crește în următoarele zile, însă instabilitatea atmosferică va continua să se manifeste în anumite regiuni. „În următoarele zile, așteptăm o creștere a valorilor de temperatură, dar instabilitatea atmosferică va fi și ea prezentă.”

Potrivit meteorologului, maximele se vor situa între 23 de grade în Transilvania și peste 28-30 de grade Celsius în jumătatea de sud a țării. În sudul Olteniei, temperaturile pot ajunge până la 33 de grade.

Sâmbătă, vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor. Temperaturile vor depăși 30 de grade, iar în Oltenia, Muntenia și Banat vor ajunge până la 34-35 de grade Celsius. În aceste regiuni, disconfortul termic va reveni pentru perioade scurte.

Instabilitatea atmosferică nu va lipsi nici în perioada de creștere a temperaturilor. Manifestările sunt așteptate inclusiv spre seară, când pot apărea intensificări ale vântului și averse însoțite de aspect de vijelie.

„Nu vor lipsi manifestările de instabilitate spre seară. Vor fi și perioade cu intensificari ale vântului, aversele vor fi însoţite cu aspect de vijelie la viteze chiar 70 de 100 km la oră pe crestele montane. Pe de alta parte, izolat vor fi condiții de grindină.”, a declarat Florinela Georgescu.

Pentru județul Bacău a fost emisă o avertizare cod galben de vreme severă. Sunt vizate localitățile Onești, Târgu Ocna, Dofteana, Oituz, Helegiu, Mănăstirea Cașin, Slănic-Moldova, Târgu Trotuș, Bârsănești, Pârgărești, Cașin, Buciumi și Bogdănești.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale care pot acumula peste 15-25 l/mp. Avertizarea indică și posibilitatea producerii de descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri, precum și intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.

Tot pentru județul Bacău, ANM a emis o avertizare cod galben valabilă de la ora 18:25 până la ora 19:30. Sunt vizate localitățile Moinești, Comănești, Dărmănești, Dofteana, Poduri, Asău, Agăș, Berzunți, Zemeș și Măgirești.

În același interval este vizat și județul Neamț, unde avertizarea se aplică în localitățile Târgu Neamț, Pipirig, Grumăzești, Bodești, Crăcăoani, Agapia, Bălțătești, Poiana Teiului, Gârcina, Hangu, Ghindăoani, Negrești și Dobreni. Sunt prognozate manifestări de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului.