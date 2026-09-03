Fjord intră în cursa pentru Oscar 2027. Filmul lui Cristian Mungiu ajunge și la Telluride, un festival-cheie din SUA

SURSA FOTO: Festivalul de Film de la Cannes

„Fjord”, cel mai recent film scris și regizat de Cristian Mungiu, va reprezenta România în cursa pentru Premiile Oscar 2027. Decizia a fost luată în unanimitate de comisia de selecție, potrivit unui comunicat transmis joi de Centrul Național al Cinematografiei. Lungmetrajul recompensat cu Palme d’Or a fost inclus și în programul principal al Festivalului de Film de la Telluride. Evenimentul se desfășoară în perioada 4-7 septembrie, în statul american Colorado.

„Fjord” a fost desemnat propunerea oficială a României pentru categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” a Premiilor Oscar 2027, alegerea fiind făcută prin votul unanim al comisiei de selecție. Anunțul a fost făcut de Centrul Național al Cinematografiei.

Selectarea producției drept propunere națională îi oferă filmului posibilitatea de a avansa în procesul organizat de Academia Americană de Arte și Științe Cinematografice. Înscrierea României nu reprezintă însă o nominalizare propriu-zisă la Oscar, aceasta urmând să fie stabilită în etapele ulterioare ale competiției.

Distribuția lungmetrajului îi aduce împreună pe actorul american de origine română Sebastian Stan și pe actrița norvegiană Renate Reinsve. Stan, nominalizat anterior la Oscar pentru interpretarea din „The Apprentice”, îl joacă pe Mihai Gheorghiu, un inginer care se stabilește în Norvegia împreună cu soția și cei cinci copii.

Renate Reinsve, nominalizată în 2026 la Premiul Oscar pentru rolul din „Sentimental Value”, o interpretează pe Lisbet, soția lui Mihai Gheorghiu.

Povestea, inspirată din cazul familiei Bodnariu, urmărește confruntarea dintre concepțiile unor părinți care recurg inclusiv la corecții fizice în educarea copiilor și normele societății în care familia s-a mutat.

Tema centrală a producției este formulată printr-o întrebare adresată publicului:

„Fjord” este unul dintre puținele filme care pot stârni conversații, un film care îi provoacă pe spectatori cu o întrebare la care pare mai greu de răspuns decât ar trebui în zilele noastre: ai proteja drepturile cuiva cu care nu ești deloc de acord?

Parcursul internațional al filmului a început în Competiția Oficială a Festivalului de la Cannes, unde producția lui Cristian Mungiu a primit Palme d’Or pentru cel mai bun film. În palmares au mai intrat Premiul FIPRESCI, Premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté și Premiul François Chalais.

Lungmetrajul a fost lansat în cinematografele din Franța pe 19 august 2026, iar premiera generală din România este programată pentru această iarnă. Publicul român a putut vedea producția și în luna iunie, în cadrul unei avanpremiere organizate pentru o singură zi.

După succesul obținut la Cannes, Cristian Mungiu a explicat că și-a dorit ca spectatorii din România să aibă posibilitatea de a urmări filmul înaintea lansării generale.

Academia Americană de Film urmează să anunțe lista scurtă a producțiilor rămase în cursă pe 15 decembrie. Nominalizările finale vor fi prezentate pe 21 ianuarie 2027, iar cea de-a 99-a gală a Premiilor Oscar este programată pentru 14 martie 2027, la Los Angeles.

Filmul era deja eligibil pentru preselecția Premiilor Oscar printr-o regulă introdusă recent de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului. Potrivit noii proceduri, o producție realizată într-o altă limbă decât engleza poate fi înscrisă în competiție și dacă a câștigat premiul pentru cel mai bun film la un festival cinematografic important, fără să depindă exclusiv de selecția oficială a unei țări sau regiuni.

Vizibilitatea internațională a producției continuă în Statele Unite, unde „Fjord” a fost inclus în programul principal al celei de-a 53-a ediții a Festivalului de Film de la Telluride. Organizatorii au anunțat joi selecția evenimentului desfășurat între 4 și 7 septembrie, în localitatea montană Telluride din Colorado.

Programul principal cuprinde peste 30 de lungmetraje. Pelicula regizată de Cristian Mungiu este prezentată drept o coproducție realizată de România, Franța, Norvegia, Suedia și Danemarca.

Filmul urmărește experiența familiei Gheorghiu, formată dintr-un cuplu româno-norvegian profund religios și cei cinci copii ai săi. Membrii familiei se mută într-un sat izolat, situat la capătul unui fiord, iar diferențele dintre valorile lor și cele ale comunității declanșează conflictul central al poveștii.

Cristian Mungiu semnează atât regia, cât și scenariul producției. Premiul Palme d’Or obținut în luna mai reprezintă a doua asemenea distincție din cariera cineastului român.

Festivalul de la Telluride este considerat un reper important în debutul sezonului premiilor cinematografice din Statele Unite. Evenimentul a devenit o platformă de prezentare pentru numeroase producții care au intrat ulterior în competițiile majore de la Hollywood, inclusiv în cursa pentru Oscaruri.

Selecția anunțată pentru ediția din acest an reunește producții semnate de cineaști importanți din industria internațională. Printre titlurile programate se află „A Long Winter”, regizat de Andrew Haigh, „Bucking Fastard”, de Werner Herzog, și „The Debut”, realizat de Jesse Eisenberg.

Lista continuă cu „Fatherland”, semnat de Paweł Pawlikowski, „Gentle Monster”, de Marie Kreutzer, „Ink”, regizat de Danny Boyle, și „La Bola Negra”, realizat de Javier Ambrossi și Javier Calvo. În program au mai fost incluse „The Man I Love”, de Ira Sachs, „Minotaur”, de Andrey Zvyagintsev, „Tender Loving Care”, de Mike Leigh, și „Wild Horse Nine”, semnat de Martin McDonagh.

Organizatorii vor acorda premii speciale regizorului britanic Andrew Haigh, actriței germane Sandra Hüller și actorului, producătorului și regizorului american John Malkovich.

Actrița, scenarista și regizoarea Rebecca Hall va participa în calitate de Guest Director și a pregătit o selecție formată din șase filme. Printre producțiile alese se numără „Margaret”, „The Servant” și „Synecdoche, New York”.

Cristian Mungiu a mai participat la Festivalul de la Telluride cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, producția care i-a adus primul trofeu Palme d’Or, în 2007.