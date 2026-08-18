Mesajul care putea schimba finalul războiului. Ce urmează în „Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks”

History Channel difuzează, din 1 septembrie, a doua parte a seriei „Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks”, în premieră în România. Ultimele 10 episoade ale documentarului vor putea fi urmărite în fiecare marți, de la ora 21.00.

Prima jumătate a producției, alcătuită din 20 de episoade, a fost difuzată începând cu 26 mai și a urmărit principalele momente ale conflictului care a schimbat istoria lumii.

„Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks” este prezentat și narat de actorul american, câștigător a două premii Oscar și producător recompensat cu mai multe premii Emmy. Producția reexaminează conflictul mondial prin intermediul unor materiale de arhivă descoperite recent, dar și al unor imagini foto-video restaurate.

Documentarul include, de asemenea, analize realizate de istorici de renume. Pentru realizarea seriei, History Channel a colaborat cu Muzeul Național al celui de-Al Doilea Război Mondial din New Orleans, Louisiana, contribuțiile istoricilor muzeului și ale altor experți fiind integrate în episoade.

Episodul 11 se concentrează asupra Italiei și asupra verii anului 1943, când Churchill îl convinge pe Roosevelt să susțină invadarea Siciliei. Aliații speră să înainteze rapid spre Reich-ul nazist prin Italia, însă operațiunile se transformă într-un marș de uzură care se întinde pe luni și provoacă pierderi devastatoare.

Episodul 12 urmărește confruntarea dintre forțele aeriene britanice și americane și Luftwaffe, în lupta pentru controlul cerului Europei ocupate. La altitudini de aproximativ 7.600 de metri și la temperaturi sub -4°C, aviatorii celor două tabere înregistrează pierderi importante, în timp ce luptele aeriene au consecințe și asupra populației civile de la sol.

În episodul 13, Aliații declanșează Operațiunea Overlord, invazia peste Canalul Mânecii, în Normandia, în primăvara anului 1944. Obiectivele sunt eliberarea Franței ocupate și deschiderea unui al doilea front în Europa de Vest.

Episodul 14 revine la războiul din Pacific și la planurile Statelor Unite de a intensifica bombardamentele asupra Japoniei, la doi ani după atacul de la Pearl Harbor. Pentru a putea susține această campanie, americanii caută o bază apropiată de Japonia, iar China devine un punct important al strategiei. În același timp, luptele se extind de-a lungul frontierei dintre Birmania și India.

Episodul 15 prezintă perioada în care balanța războiului începe să se încline împotriva Puterilor Axei. În Germania, Adolf Hitler și ministrul propagandei, Joseph Goebbels, încearcă să ascundă populației realitatea evoluției conflictului. În Japonia, premierul Hideki Tojo cere populației să contribuie la efortul de război prin adoptarea austerității.

Episodul 16 urmărește revoltele izbucnite în vara anului 1944 în două orașe aflate sub ocupație. La Paris, locuitorii ies în stradă și luptă pentru viitorul Franței. Pe Frontul de Est, Armata Teritorială Poloneză încearcă să îi alunge pe germani din Varșovia. Tot în acest episod sunt prezentate luptele purtate de prizonierii evrei ai Holocaustului, care încearcă să supraviețuiască și să își păstreze libertatea și demnitatea.

Episodul 17 se desfășoară în perioada 1944-1945, când victoria Aliaților în Europa devine tot mai probabilă, iar confruntările din Pacific se intensifică. Statele Unite și Japonia suferă pierderi masive în Filipine și pe insula Iwo Jima, în timp ce Roosevelt anticipează că războiul dintre o țară care cere capitularea necondiționată și una care refuză să se predea va intra într-o etapă și mai dificilă.

Episodul 18 este dedicat ultimelor zile ale Reich-ului. În iarna anului 1944, Germania se află prinsă între două fronturi: armatele americane și britanice înaintează din Vest, iar forțele sovietice atacă din Est. Hitler răspunde printr-o ofensivă menită să rupă frontul Aliaților și să schimbe evoluția războiului. Operațiunea are loc în Pădurea Ardeni, într-o încercare de a repeta succesul surpriză obținut de Germania în 1940.

În episodul 19, seria se apropie de finalul conflictului mondial. La începutul anului 1945, Statele Unite ajung la concluzia că Japonia nu intenționează să se predea, iar forțele americane atacă insula Okinawa. Noul președinte american, Harry Truman, urmărește obținerea unei victorii necondiționate.

Situația se schimbă atunci când Truman primește informația despre succesul unui test desfășurat în deșertul din New Mexico. Rezultatul îi oferă administrației americane o nouă opțiune, reprezentată de cea mai puternică armă creată până atunci de omenire.

Episodul 20 urmărește perioada de după capitularea Japoniei, în august 1945, când războiul se încheie. Milioane de soldați din întreaga lume se întorc acasă după victoria asupra Germaniei și Japoniei, în timp ce Europa și zone extinse din Asia rămân puternic afectate de conflict. Orașe distruse, milioane de oameni morți și o criză tot mai amplă a refugiaților marchează perioada de după război.

Statele Unite, în mare parte neatinse de luptele desfășurate pe teritoriul lor, și Uniunea Sovietică, aflată în ascensiune după cucerirea Europei de Est, stabilesc inițial împreună modul în care va fi gestionată situația Germaniei. Cele două puteri ajung însă rapid adversare din punct de vedere ideologic.