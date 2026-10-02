Prețurile alimentelor au explodat în luna septembrie: Cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani

Prețurile mondiale la alimente au crescut în luna septembrie, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO), atingând cel mai ridicat nivel din noiembrie 2022 încoace. Creșterile au fost alimentate de perturbările comerciale din Marea Neagră, riscurile climatice și problemele logistice.

Prețurile mondiale la alimente au crescut în luna septembrie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, pe fondul perturbărilor logistice și al îngrijorărilor legate de condițiile meteorologice care au afectat piețele agricole, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO).

Indicele FAO al prețurilor la alimente, care urmărește variațiile lunare ale prețurilor internaționale pentru un coș de produse alimentare de bază, a înregistrat o medie de 136,0 puncte în septembrie, față de valoarea revizuită de 134,0 puncte din august. Acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat din noiembrie 2022.

„Observăm o creștere persistentă și tot mai generalizată a prețurilor globale la mărfuri, pe măsură ce perturbările din Strâmtoarea Ormuz și din Marea Neagră se suprapun peste șocurile climatice, exercitând presiuni asupra energiei, transporturilor și produselor alimentare esențiale. Dacă se mențin, aceste presiuni se vor reflecta în curând în prețurile alimentelor pentru consumatori, în special în țările dependente de importurile de alimente și energie”, a declarat economistul-șef al FAO, Maximo Torero.

Temerile privind un fenomen meteorologic sever de tip El Niño au împins prețurile internaționale ale zahărului la cel mai ridicat nivel din ultimele 18 luni. În același timp, prăbușirea comerțului în regiunea Mării Negre, cauzată de război, a dus cotațiile futures la grâu la un maxim al ultimilor trei ani la începutul lunii trecute.

Indicele FAO al prețurilor la zahăr a crescut cu 6,1% față de luna august, marcând a treia lună consecutivă de majorare. Evoluția a fost determinată de riscul ca vremea nefavorabilă să limiteze oferta în principalele regiuni producătoare.

Și prețurile cerealelor au urcat semnificativ. Indicatorul FAO privind prețurile la cereale a crescut cu 5,1% într-o singură lună, în condițiile în care perspectivele privind recolte mai slabe de porumb în SUA au amplificat presiunea creată de perturbările comerțului cu cereale din Marea Neagră.

Prețurile uleiurilor vegetale au crescut ușor, cu 0,9%, evoluție susținută de uleiul de palmier, pe fondul unei cereri ridicate și al îngrijorărilor legate de riscurile de producție asociate fenomenului El Niño în Asia de Sud-Est.

În schimb, indicele general FAO al prețurilor la carne a scăzut cu 1,1%. Evoluția a reflectat prețurile mai mici la carnea de pasăre, corelate parțial cu o scădere a cererii în Uniunea Europeană, pe măsură ce au intrat în vigoare noi reglementări privind importurile.

Într-un raport separat, FAO și-a menținut aproape neschimbată prognoza privind producția mondială de cereale pentru anul 2026, la 2,979 miliarde de tone metrice. Nivelul este cu 2,1% sub recordul înregistrat în anul precedent, dar reprezintă totuși a doua cea mai mare recoltă consemnată vreodată.

FAO a redus cu 0,7% prognoza privind comerțul mondial cu cereale pentru sezonul 2026/2027 față de luna anterioară. Organizația a invocat estimări mai scăzute ale exporturilor de grâu și porumb, pe fondul restricțiilor privind transportul maritim în zona Mării Negre.