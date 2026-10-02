Noi taxe pentru accesul în Capitală. Tarifele ajung la peste 31.000 de lei pe lună. Cine va plăti

Vehiculele și utilajele grele care circulă în București vor fi supuse unor noi reguli începând cu 1 ianuarie 2027. Regulamentul aprobat de Consiliul General al Municipiului București extinde sistemul de taxare pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5 tone, iar Capitala va fi împărțită în două zone. În același timp, dispar restricțiile orare, astfel că vehiculele grele vor putea circula și în timpul zilei.

Noul regulament stabilește două perimetre, Zona A și Zona B. Prima cuprinde zona centrală a Capitalei, în timp ce Zona B acoperă restul orașului.

Pentru autovehiculele și utilajele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone, accesul va fi condiționat de achitarea unei taxe, valoarea acesteia fiind stabilită în funcție de greutatea vehiculului și zona în care acesta circulă.

În Zona A, un vehicul cu o greutate cuprinsă între 5 și 7,5 tone va plăti 363 de lei pe zi sau 3.147 de lei pe lună. Pentru categoria 7,5-12,5 tone, tariful ajunge la 711 lei pe zi sau 6.294 de lei lunar.

Vehiculele între 12,5 și 16 tone vor avea o taxă de 1.421 de lei pe zi sau 12.589 de lei pe lună, iar cele între 16 și 22 de tone vor plăti 2.133 de lei pe zi sau 18.884 de lei lunar.

Pentru categoria 22-40 de tone, tariful va fi de 2.843 de lei pe zi sau 25.179 de lei pe lună. Cele mai mari taxe sunt prevăzute pentru vehiculele de peste 40 de tone: 3.534 de lei pentru o zi sau 31.474 de lei pentru o lună.

În restul Capitalei, tarifele vor fi mai reduse decât în zona centrală. Acestea vor începe de la 90 de lei pe zi pentru autovehiculele cu masa cuprinsă între 5 și 7,5 tone și vor ajunge la 495 de lei pe zi în cazul celor care depășesc 40 de tone.

Valorile stabilite prin regulament sunt valabile până la 31 decembrie 2027. Din 2028, taxele ar urma să fie actualizate anual în funcție de rata inflației, în cazul în care Consiliul General nu stabilește alte tarife.

Odată cu noile reguli cresc și sancțiunile pentru vehiculele și utilajele grele care intră în zonele restricționate fără autorizație și fără achitarea taxei.

Amenzile vor fi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Anterior, sancțiunile erau între 4.000 și 5.000 de lei.

Una dintre modificările importante aduse de regulament este eliminarea restricțiilor privind intervalele orare de circulație.

Astfel, autovehiculele și utilajele de peste 5 tone nu vor mai fi limitate la circulația în anumite intervale, inclusiv seara, ci vor putea traversa orașul și pe parcursul zilei, cu respectarea condițiilor de acces și taxare.

Regulamentul stabilește și mai multe excepții. Nu vor fi supuse taxării anumite vehicule ale instituțiilor care participă la intervenții sau misiuni urgente, precum și cele ale operatorilor de servicii publice utilizate pentru remedierea avariilor la infrastructura tehnico-edilitară ori la rețeaua de transport public.

Sunt prevăzute excepții sau facilități și pentru anumite vehicule aparținând instituțiilor și societăților aflate în subordinea ori coordonarea Primăriei Capitalei și a sectoarelor, precum și pentru vehiculele cu propulsie exclusiv electrică sau hibridă, operatorii de salubrizare și deszăpezire și anumite vehicule istorice.

De la plata taxei vor fi exceptate, în condițiile prevăzute de regulament, și utilajele și autovehiculele grele închiriate de Compania Municipală Energetica Servicii București pentru lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare. Exceptarea se aplică pe durata contractului indicat în document.