Copiii, în pericol pe platformele de jocuri. Australia acuză Steam, Roblox, Fortnite și Minecraft de lacune de siguranță

Australia avertizează asupra unor probleme serioase de siguranță pe platforme de jocuri precum Steam, Roblox, Fortnite și Minecraft. Autoritatea eSafety a identificat măsuri aplicate neuniform pentru protejarea copiilor împotriva exploatării și altor riscuri online. Concluziile provin din verificări desfășurate între octombrie 2025 și martie 2026, în Australia.

Autoritatea de reglementare a siguranței online din Australia a identificat „lacune semnificative” în modul în care platformele populare de jocuri protejează copiii în mediul online. Un raport recent a constatat abordări inconsecvente în implementarea măsurilor de siguranță pentru copii pe platformele Steam, Roblox, Fortnite și Minecraft. Studiile arată că nouă din zece copii australieni cu vârste între 8 și 17 ani au jucat jocuri online.

„Copiii australieni au dreptul să se joace online fără a fi expuși la prădători, la persoane care practică șantajul sexual, la conținut extremist violent sau la alte materiale dăunătoare”, a declarat Julie Inman Grant, comisarul pentru siguranță online (eSafety Commissioner).

Reprezentanții Roblox au declarat că „acordă prioritate siguranței comunității [lor] din Australia, în special celor mai tineri utilizatori”. Celelalte platforme au fost contactate pentru a oferi un punct de vedere.

Măsurile slabe de siguranță de pe aceste platforme le permit „adulților prădători” să intre în contact cu copiii și să îi manipuleze, practică cunoscută sub numele de „grooming”, în scopul exploatării sexuale sau al radicalizării, a explicat Inman Grant.

Raportul a relevat că Valve, gigantul american din industria jocurilor care deține Steam și Steam Chat, a fost singurul furnizor care nu a utilizat o tehnologie larg răspândită în industrie pentru detectarea și eliminarea conținutului dăunător cunoscut.

Valve nu a utilizat în mod „proactiv” instrumente pentru detectarea materialelor care implică exploatarea sexuală a copiilor sau conținut violent în cadrul funcțiilor de chat. Potrivit raportului, sistemele actuale semnalează în principal tentativele de fraudă.

Raportul a menționat că atât Roblox, cât și Valve utilizează exclusiv seturi de date interne pentru antrenarea sistemelor de detectare a limbajului și că nu reantrenează periodic aceste modele.

„Ne așteptăm ca aceste servicii să își intensifice eforturile pentru a identifica și combate riscuri grave, precum exploatarea sexuală a copiilor, șantajul sexual și materialele sau activitățile care promovează, incită la sau instruiesc cu privire la violență”, a declarat Inman-Grant.

Raportul a evidențiat faptul că Minecraft și Fortnite, care oferă conturi destinate copiilor, permit, în general, utilizatorilor să își declare singuri vârsta. Astfel, oricine susținea că este adult putea accesa „funcționalități de comunicare cu risc ridicat”.

Și Steam se baza pe autodeclararea vârstei de către utilizatori. Raportul a recunoscut însă că platforma a introdus recent verificări ale vârstei prin intermediul cardurilor de credit, în timp ce Roblox a implementat măsuri mai stricte de verificare a vârstei începând cu luna decembrie a anului trecut.

O altă problemă semnalată în raport a fost modul inconsecvent în care cele patru platforme de jocuri au făcut schimb de informații și au participat la inițiativele din domeniu.

Mojang Studios, dezvoltatorul Minecraft, și Roblox au împărtășit expertiza din industrie privind combaterea exploatării sexuale a copiilor și a extremismului violent în mediul online. Valve nu a procedat la fel.

Totodată, Epic Games, creatorul Fortnite, nu a comunicat altor platforme cazurile de încălcare a regulilor, în cadrul unui program global menit să combată exploatarea și abuzul sexual asupra copiilor în mediul online.

Raportul s-a bazat pe informații colectate de Comisia eSafety din Australia cu privire la modul în care platformele protejau utilizatorii împotriva riscurilor online grave în perioada octombrie 2025 – martie 2026.

În ultimii ani, Australia a ținut prima pagină a știrilor internaționale datorită poziției sale privind siguranța online. În decembrie anul trecut, țara a introdus o interdicție privind utilizarea rețelelor de socializare de către persoanele sub 16 ani, măsură care nu a vizat și platformele de jocuri.

Australia a promovat recent și inițiative menite să oblige giganții tehnologici să ofere utilizatorilor posibilitatea de a renunța la algoritmii rețelelor de socializare.

Un purtător de cuvânt al Roblox a declarat că platforma a „investit masiv” în măsuri de protecție pentru copii, inclusiv în verificări obligatorii ale vârstei.

Valve, Fortnite și Microsoft, compania care deține Minecraft, au fost contactate pentru a oferi un punct de vedere.