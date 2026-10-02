Christian Tour pierde teren la Bursă după insolvența AnimaWings. 120 de milioane de lei s-au evaporat din valoarea companiei

Acțiunile Christian Tour (TRIP) au ajuns la opt ședințe consecutive de scădere la Bursa de Valori București, iar joi au înregistrat un declin de 6%, cel mai puternic de la listarea companiei. Evoluția vine în contextul intrării în insolvență a operatorului aerian AnimaWings. Deși cele două societăți sunt entități juridice distincte, legăturile existente la nivelul acționarilor finali sunt urmărite de investitori.

Titlurile Christian Tour au încheiat ședința bursieră de joi la 1,338 lei pe acțiune, după o scădere zilnică de 6%.

Diferența față de prețul din oferta publică inițială este considerabilă. În IPO-ul desfășurat în vara acestui an, o acțiune TRIP a fost evaluată la 1,895 lei. Raportat la acest nivel, cotația este acum cu aproximativ 29,3% mai mică.

Declinul s-a reflectat și în capitalizarea bursieră. Christian Tour era evaluată la aproximativ 409 milioane de lei în momentul IPO-ului, în timp ce valoarea indicată în prezent este de circa 289 milioane de lei. Diferența este de aproximativ 120 de milioane de lei.

Marel Murgoci, director de tranzacționare Estinvest, leagă reacția din piață de modul în care investitorii privesc relația dintre cele două afaceri și acționarii lor finali.

„Da, Christian Tour nu deține AnimaWings, dar percepția investitorilor este legată de acționarul beneficiar final în cazul ambelor companii (n.red. Familia Pandel). Scăderile vin ca urmare a percepției privind viitorul celor două companii și reprezintă practic o notă dată societății listate (n.red. Christian Tour)”, a declarat Marel Murgoci, director de tranzacționare Estinvest.

Christian Tour susține că solicitarea AnimaWings privind deschiderea propriei proceduri de insolvență nu produce un impact semnificativ asupra lichidității sau performanței sale financiare.

Compania subliniază că operatorul aerian este o entitate juridică separată, cele două societăți fiind afiliate prin existența unor acționari finali comuni.

În ceea ce privește turiștii, zborurile charter afectate au fost redistribuite către alți transportatori, fără schimbarea destinațiilor, a unităților de cazare sau a perioadelor de călătorie.

„La data de 30.09.2026, expunerea financiară totală a Companiei față de AnimaWings, atât cea directă, cât și cea prin intermediul părților afiliate, nu are un impact semnificativ asupra lichidității sau performanței financiare a Christian Tour”, a declarat într-un raport publicat pe BVB, Ștefan Petre, director general Christian Tour.

Compania nu a indicat însă, în declarația citată, valoarea exactă a expunerii financiare față de operatorul aerian.

Dincolo de expunerea financiară directă, un alt element urmărit în piață este relația comercială dintre Christian Tour și AnimaWings.

Accesul la capacitatea de transport aerian este important pentru activitatea unui operator de turism. În condițiile în care zborurile AnimaWings sunt preluate de alți transportatori, apare problema costurilor la care Christian Tour va putea contracta locurile necesare.

Redistribuirea curselor afectate arată că pot fi găsite alternative pentru transportul turiștilor. Pentru rezultatele financiare pe termen mai lung contează însă prețul la care va fi cumpărată această capacitate, în special în perioadele de vârf sau pentru destinațiile unde numărul locurilor disponibile este limitat.

Eventualele costuri suplimentare ar putea deveni relevante și în stabilirea prețului pachetelor turistice, dacă acestea nu pot fi absorbite de companie.

AnimaWings anunța în aprilie 2026 atragerea unor investitori instituționali: BT Asset Management SAI, divizia de administrare a fondurilor de investiții a Băncii Transilvania, Winners Holding Investments, vehicul de investiții deținut de Horia Ciorcilă, și EVERGENT Investments, unde Horia Ciorcilă este membru în Consiliul de Administrație.

Operațiunea nu era însă finalizată. Mai erau necesare etape ulterioare de analiză, precum și aprobarea Consiliului Concurenței.

În informațiile prezentate nu există, până la momentul publicării, o confirmare privind finalizarea tranzacției.

Christian Tour și AnimaWings funcționează ca societăți distincte din punct de vedere juridic, însă există legături la nivelul acționarilor finali.

În cazul Christian Tour, acționarul majoritar este CPM Cambridge Holding SRL, care deținea 61,9% din acțiuni, potrivit structurii publicate de Bursa de Valori București pentru 30 iunie 2026.

CPM Cambridge Holding este deținută integral de Cristian Pandel. Oxford Investment Alliance, deținută tot de acesta, mai avea după IPO aproximativ 0,69% din Christian Tour.

Restul de aproximativ 37,4% reprezintă free-float-ul rezultat în urma listării, acțiunile fiind deținute de investitori persoane fizice și juridice.

Raportul financiar al Christian Tour pentru primul semestru îl indică pe Cristian Ion Pandel drept beneficiarul real final al companiei.

În cazul AnimaWings, structura acționariatului este diferită. Datele de registru publicate în 2026 indică Pan Global Assets Holding SA cu o participație de 49,77%, Ion-Cristian Pandel cu aproximativ 29,49% și MCP Holding B.V. cu 20,74%.

Prospectul IPO al Christian Tour prezenta structura beneficiarilor finali ai AnimaWings astfel: Marius-Gabriel Pandel – 62,34% și Cristian Pandel – 37,66%.

AnimaWings îi prezenta în aprilie pe Marius și Cristian Pandel drept fondatorii companiei și preciza că cei doi urmau să rămână acționari și după intrarea investitorilor instituționali. Marius Pandel este și CEO-ul companiei aeriene.

Prin urmare, deși Christian Tour și AnimaWings sunt separate juridic, familia Pandel reprezintă legătura la nivelul beneficiarilor finali. Christian Tour este controlată de Cristian Pandel, în timp ce în structura beneficiarilor finali ai AnimaWings prezentată înaintea IPO-ului Christian Tour poziția dominantă îi revenea lui Marius Pandel.