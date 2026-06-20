Odată cu vacanța de vară a elevilor, rezervările pentru concedii au crescut cu peste 72%. Christian Tour lanseazǎ campania „Copiii zboarǎ gratis” în Grecia

Odată cu apropierea vacanței de vară a elevilor, familiile își planifică concediile către destinații de litoral precum Grecia, Turcia și Tunisia, alegând pachete de vacanță accesibile și oferte speciale, ceea ce a dus la o creștere a rezervărilor de peste 72% față de luna mai.

Apropierea vacanței de vară a elevilor îi determină pe tot mai mulți români să își planifice concediul și să caute cele mai avantajoase oferte pentru destinațiile de litoral. În sezonul estival 2026, Grecia, Turcia, Egipt, Spania și Tunisia se numără printre cele mai căutate destinații, iar interesul pentru rezervări a crescut semnificativ în prima parte a lunii iunie. Conform datelor furnizate de Christian Tour, primul touroperator român listat la Bursa de Valori București, vânzările de vacanțe au înregistrat o creștere de peste 72% comparativ cu aceeași perioadă din luna mai. Reprezentanții companiei estimează că acest ritm se va intensifica odată cu intrarea elevilor în vacanță.

Pentru a răspunde cererii crescute din partea familiilor care își organizează concediul de vară, Christian Tour a lansat campania „Copiii zboară gratuit”, valabilă până la 31 iulie 2026. Prin această ofertă, copiii cu vârsta de până la 12 ani beneficiază de bilet de avion gratuit pentru o selecție de pachete charter către unele dintre cele mai populare insule grecești din portofoliul companiei, precum Zakynthos, Corfu, Rhodos, Kefalonia și Creta.

În plus, pentru anumite hoteluri partenere, copiii beneficiază și de cazare gratuită, avantaj care poate reduce considerabil costul total al vacanței și poate transforma sejururile în destinațiile preferate ale românilor într-o opțiune mai accesibilă pentru familii.

„Vacanța de vară este momentul în care familiile caută cele mai bune soluții pentru a petrece timp împreună, iar costurile reprezintă un criteriu important în alegerea destinației. Prin campania «Copiii zboară gratis» ne-am propus să facem vacanțele în Grecia mai accesibile și să oferim un avantaj concret familiilor care aleg să călătorească în această vară. Observăm deja o accelerare a rezervărilor și ne așteptăm ca această tendință să continue pe măsură ce elevii intră oficial în vacanță”, declară Cristian Pandel, CEO Christian Tour, potrivit unui comunicat de presă.

Grecia și Turcia își mențin statutul de destinații favorite ale românilor pentru sezonul estival. Grecia, către care Christian Tour operează zboruri charter de pe principalele aeroporturi din țară spre insulele Corfu, Zakynthos, Rhodos, Kefalonia și Creta, atât în Heraklion, cât și în Chania, continuă să atragă familii cu copii, dar și turiști interesați de experiențe culturale autentice, gastronomie și peisaje spectaculoase. În același timp, Antalya rămâne una dintre cele mai solicitate destinații datorită raportului avantajos dintre calitate și preț, serviciilor all inclusive și accesului facil prin curse charter directe.

Cei care își rezervă vacanța în această perioadă pot găsi oferte pentru Grecia începând de la aproximativ 150 de euro de persoană. Tariful include transport cu autocarul, cazare și asistență turistică pentru un sejur de șapte nopți. Pentru Antalya, prețurile pornesc de la circa 300 de euro de persoană și includ zbor charter, taxe de aeroport, transferuri, masă și asistență turistică pentru aceeași durată a vacanței.

Tot mai mult teren câștigă și Tunisia, o destinație aflată în plină ascensiune în preferințele turiștilor. Christian Tour operează pe tot parcursul sezonului estival zboruri directe către aeroportul din Monastir, iar interesul pentru această destinație este susținut de combinația atractivă dintre plajele generoase, experiențele culturale și costurile accesibile. Un pachet de șapte nopți cu servicii all inclusive și transport aerian poate fi achiziționat de la aproximativ 350 de euro de persoană.

În ceea ce privește comportamentul de consum al turiștilor, familiile cu copii continuă să opteze în principal pentru pachete all inclusive și ultra all inclusive, preferând hoteluri care oferă facilități dedicate celor mici, precum aquapark-uri, cluburi pentru copii și programe de animație. De asemenea, vacanțele de vară rămân asociate în mare măsură cu sejururi de minimum șapte nopți, chiar dacă, în acest sezon, Christian Tour a introdus și variante mai flexibile, de trei, patru sau cinci nopți.

Christian Tour, unul dintre cei mai mari touroperatori din România, cu aproape 30 de ani de experiență în industria turismului, s-a listat în luna iunie 2026 pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, devenind prima companie din sectorul turismului prezentă pe piața principală a bursei românești.

Christian Tour operează una dintre cele mai extinse rețele de distribuție din țară și deservește anual sute de mii de turiști prin intermediul unei game complete de produse și servicii turistice.