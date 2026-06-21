AnimaWings atrage investitori de calibru. Tranzacția care poate redesena piața aviației din România

Compania aeriană AnimaWings a semnat un acord strategic prin care trei investitori instituționali intră în acționariatul operatorului fondat de Marius Pandel și Cristian Pandel. Tranzacția presupune preluarea a 50% din acțiuni de către noii parteneri, în timp ce fondatorii păstrează cealaltă jumătate și conducerea companiei. Mișcarea este considerată una dintre cele mai importante din aviația locală, într-un sector marcat în ultimii ani de falimente, restructurări și dificultăți financiare. AnimaWings își propune să accelereze dezvoltarea și extinderea rețelei de zboruri pe fondul noii structuri de acționariat.

AnimaWings, compania aeriană fondată de Marius Pandel și Cristian Pandel, proprietarii grupului Christian Tour, a atras în acționariat trei investitori instituționali după semnarea unui acord strategic cu BT Asset Management SAI, parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, Winners Holding Investments și Evergent Investments.

În urma tranzacției, cele trei entități au preluat împreună 50% din acțiunile operatorului aerian. Restul participației rămâne în proprietatea fraților Pandel, care vor continua să conducă afacerea și după finalizarea operațiunii.

Tranzacția este considerată una cu potențial major pentru industria locală de profil, fiind prima situație în care investitori instituționali intră în acționariatul unei companii românești din sectorul aviației, scriu cei de la Business Magazin.

Potrivit reprezentanților companiei, investiția vine să susțină un model de afaceri deja validat și să accelereze strategia de dezvoltare. În același timp, noua structură de acționariat oferă acces la expertiză financiară, rețele de business și sprijin strategic pentru extinderea operațiunilor.

Evoluția AnimaWings este cu atât mai relevantă cu cât industria aviatică locală a traversat o perioadă dificilă în ultimii ani, marcată de falimentul unor operatori importanți și de problemele persistente ale companiilor tradiționale.

Printre exemplele care au afectat piața se numără dispariția Blue Air și dificultățile întâmpinate de Tarom în încercarea de a reveni pe profit. În același timp, competiția puternică și costurile ridicate au făcut ca dezvoltarea unei companii aeriene locale să reprezinte o provocare majoră.

Compania fondată de frații Pandel și-a început activitatea în 2020, chiar în perioada în care pandemia a provocat cea mai gravă criză din istoria recentă a aviației mondiale. Restricțiile de călătorie și suspendarea zborurilor au afectat puternic întregul sector, iar numeroase aeronave au rămas la sol luni întregi.

Deși contextul a obligat compania să își reevalueze planurile inițiale de extindere, AnimaWings a continuat să investească și să își consolideze poziția pe piață.

La început, AnimaWings a fost construită ca operator specializat în zboruri charter, beneficiind de susținerea Christian Tour, unul dintre cei mai mari jucători din industria turismului din România, cu aproape 30 de ani de experiență pe piață.

Această legătură cu unul dintre cei mai importanți touroperatori locali a oferit companiei un flux constant de activitate și a contribuit la dezvoltarea afacerii în primii ani de funcționare.

În etapa de lansare, în acționariatul operatorului a intrat și Aegean Airlines, cel mai mare transportator aerian din Grecia. Ulterior, compania elenă și-a vândut integral participația către familia Pandel, însă implicarea sa a avut un rol important în consolidarea și dezvoltarea AnimaWings până în 2024.

Până în 2025, operatorul devenise unul dintre principalii furnizori de transport aerian pentru cursele charter contractate de agențiile de turism din România, Christian Tour reprezentând un motor important de creștere.

Anul 2025 a marcat însă o schimbare majoră de strategie. Pe lângă activitatea tradițională din segmentul charter, compania a intrat și pe piața zborurilor regulate, un segment caracterizat prin concurență intensă și presiune constantă asupra costurilor și tarifelor.

În prezent, AnimaWings operează o flotă formată din șapte aeronave aflate în leasing operațional și are în plan introducerea unei noi aeronave. Compania asigură conexiuni între București și alte aeroporturi din țară, dar și între orașe din România și numeroase destinații europene.

Pentru sezonul de vară din acest an, operatorul a anunțat operarea a 50 de rute regulate și charter, semnalând ambiții de creștere într-o piață în care consolidarea financiară și extinderea rețelei pot deveni factori decisivi pentru câștigarea cotei de piață.