Christian Tour, unul dintre cele mai cunoscute branduri de turism din România și un jucător important pe segmentul turismului organizat, a anunțat lansarea ofertei publice inițiale (IPO) și intenția de listare a acțiunilor pe Piața Reglementată a Bursa de Valori București, sub simbolul bursier TRIP.

Oferta publică se va desfășura în perioada 21–28 mai 2026, iar intervalul de preț stabilit pentru subscriere este cuprins între 1,875 lei și 2,135 lei pe acțiune.

IPO-ul include emiterea a până la 69,5 milioane de acțiuni ordinare noi, în cadrul unei majorări de capital social, precum și vânzarea a până la 14 milioane de acțiuni existente deținute de CPM Cambridge Holding S.R.L., vehiculul investițional al fondatorului Cristian Pandel.

Cristian Pandel, Fondator și CEO al Christian Tour, a declarat: „În urmă cu 30 de ani, Christian Tour a luat naștere din pasiunea mea pentru călătorii și din ambiția de a construi ceva cu adevărat valoros pentru turismul românesc. Împreună cu echipa noastră, am transformat această viziune într-o companie cu prezență la nivel național, cu un brand solid, o rețea extinsă de distribuție și o platformă digitală aflată într-o etapă accelerată de expansiune. Astăzi, Christian Tour intră pe piața de capital după trei decenii de dezvoltare continuă, în care am construit una dintre cele mai puternice platforme de turism din România, deservind anual sute de mii de călători și traversând cu succes multiple cicluri economice, schimbări majore ale pieței și modificări ale comportamentului consumatorilor. România devine una dintre cele mai atractive piețe de creștere pe termen lung pentru turism din Europa Centrală și de Est. Majorarea veniturilor disponibile, creșterea consumului pentru servicii de călătorie, precum și consolidarea industriei creează oportunități importante pentru companiile cu dimensiune relevantă, capacitate operațională și branduri puternice. IPO-ul pe Bursa de Valori București marchează o nouă etapă importantă pentru Christian Tour. Aceasta ne va consolida capacitatea de a investi în tehnologie, distribuție digitală, dezvoltarea produselor și extindere strategică, contribuind totodată la consolidarea poziției noastre într-o industrie aflată într-un proces accelerat de transformare. Ambiția mea este ca Christian Tour să devină una dintre companiile care vor defini următoarea etapă de dezvoltare a turismului din România și din Europa Centrală și de Est, iar pe investitorii de la BVB îi invit să ni se alăture în această călătorie.”

Fondurile obținute prin majorarea capitalului social din cadrul Ofertei vor fi direcționate către strategia de dezvoltare pe termen lung a Christian Tour, axată pe extindere, digitalizare și creșterea eficienței operaționale. Compania își propune să accelereze investițiile în infrastructura tehnologică și în dezvoltarea platformei proprii de tip OTA (Online Travel Agency), urmărind totodată optimizarea operațiunilor, îmbunătățirea experienței clienților și extinderea canalelor de distribuție.

În paralel, operatorul de turism vizează consolidarea poziției într-o industrie fragmentată și aflată într-un proces rapid de transformare, inclusiv prin achiziții selective și extinderea către segmente și servicii complementare din piața turismului.

Prospectul aprobat de ASF a fost publicat și este disponibil în format electronic pe website-ul Christian Tour, la adresa https://investors.christiantour.ro/, pe website-ul Bursei de Valori București, la adresa www.bvb.ro, precum și pe website-ul Intermediarului, BT Capital Partners S.A., la adresa https://btcapitalpartners.ro/.

Oferta publică inițială cuprinde un număr de până la 83.500.000 de acțiuni oferite, constând în până la 69.500.000 de acțiuni nou-emise oferite de Companie și până la 14.000.000 de acțiuni existente oferite de CPM Cambridge Holding S.R.L., vehiculul de investiții deținut integral de Cristian Pandel. Suplimentar, Managerului de Stabilizare i-a fost acordată de către acționarul vânzător o opțiune de supra-alocare de până la 8.350.000 de acțiuni, în scopul realizării operațiunilor de stabilizare, în conformitate cu Prospectul.

Acțiunile oferite sunt disponibile la un interval de preț cuprins între 1,875 lei per acțiune și 2,135 lei per acțiune. Oferta este structurată într-o tranșă destinată investitorilor de retail și o tranșă destinată investitorilor instituționali, fiecare reprezentând inițial 50% din acțiunile oferite. În funcție de nivelul cererii din partea investitorilor, Compania și acționarul vânzător pot realoca între cele două tranșe până la 40% din acțiunile oferite.

Investitorii de retail pot subscrie acțiuni la prețul fix de 2,135 lei per acțiune și beneficiază de un discount de 5% din prețul final al Ofertei pentru subscrierile efectuate în primele trei zile lucrătoare ale perioadei de ofertă, respectiv până la data de 25 mai 2026 inclusiv. Subscrierea minimă pentru investitorii de retail este de 1.500 de acțiuni.

Investitorii instituționali din afara Statelor Unite ale Americii, în baza Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare, pot subscrie la orice preț din intervalul de preț al Ofertei. Prețul final al Ofertei, precum și dimensiunea finală a fiecărei tranșe, vor fi stabilite ulterior închiderii perioadei de ofertă și anunțate la data alocării, respectiv 29 mai 2026.

Subscrierile pot fi efectuate pe întreaga perioadă a ofertei prin BT Capital Partners și al intermediarilor autorizați de Bursa de Valori București, în timpul programului normal de lucru, cu excepția ultimei zile a perioadei de ofertă, 28 mai 2026, când subscrierile vor fi acceptate până la ora 12:00, ora României.

În cazul subscrierii integrale a Ofertei și al exercitării integrale a opțiunii de supra-alocare, free-float-ul Christian Tour la momentul listării va reprezenta aproximativ 41,85% din capitalul social. Acțiunile Companiei sunt estimate să înceapă tranzacționarea pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București sub simbolul bursier TRIP în luna iunie 2026.