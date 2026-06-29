Digi pregătește listarea filialei din Spania. Compania va atrage capital printr-un IPO de 150 de milioane de euro
SURSA FOTO: Facebook, DIGI Romania - DIGI RCS RDS
Digi a anunțat luni că va lansa o ofertă publică inițială (IPO) pentru filiala sa din Spania, pe principalele burse spaniole. Operațiunea vizează atragerea de capital nou și include, totodată, o vânzare de acțiuni deținută de compania-mamă. După încheierea tranzacției, grupul românesc va rămâne acționar majoritar al afacerii din Spania. Anunțul vine într-un context în care compania a raportat pierderi consolidate în primul trimestru din 2026.
Digi va lista filiala din Spania pe patru burse și va atrage capital nou
Digi Communications NV a anunțat că intenționează să lanseze oferta publică inițială a Digi Spain, filiala sa din Spania, prin listarea acesteia la bursele de valori din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia.
Operațiunea va cuprinde emiterea unor acțiuni noi în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro, precum și o ofertă secundară de acțiuni existente deținute de Digi România SA, unicul acționar al companiei spaniole. Informația a fost comunicată printr-un raport transmis Bursei de Valori București.
Totodată, compania spaniolă de investiții Global Portfolio Investments și-a asumat un angajament ferm pentru o investiție de 100 de milioane de euro. Angajamentul este condiționat de o evaluare maximă pre-money de 1,7 miliarde de euro pentru Digi Spain.
Conform planului prezentat investitorilor, după finalizarea ofertei publice și după eventuala exercitare integrală a opțiunii de supraalocare, Digi România SA va continua să dețină cel puțin 75% din capitalul filialei spaniole.
Grupul își consolidează expansiunea internațională, în timp ce rezultatele financiare au intrat pe pierdere
Listarea Digi Spain reprezintă un nou pas în strategia de dezvoltare internațională a grupului, care furnizează servicii de telecomunicații atât în România, cât și în Spania. Compania este prezentă, de asemenea, în Italia, Portugalia, Marea Britanie și Belgia.
Digi Communications este înregistrată în Olanda și este listată la Bursa de Valori București, controlând în totalitate Digi România SA.
În același timp, cele mai recente rezultate financiare indică o deteriorare a profitabilității. În primul trimestru din 2026, Digi Communications a raportat o pierdere netă consolidată de 14,5 milioane de euro, comparativ cu un profit net de 8,7 milioane de euro în perioada similară a anului trecut.
În ședința bursieră de luni, acțiunile Digi Communications au închis în creștere cu 0,84% la Bursa de Valori București, fiind tranzacționate la prețul de 60,2 lei pe acțiune, echivalentul a aproximativ 11,5 euro.
Bursa de Valori București a închis ședința în creștere, iar majoritatea indicilor au consemnat noi avansuri
În aceeași ședință bursieră în care Digi Communications a anunțat lansarea IPO-ului pentru filiala din Spania, Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ziua de luni în teritoriu pozitiv, majoritatea indicilor consemnând creșteri față de sesiunea precedentă.
Indicele BET, principalul reper al pieței de capital din România, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la BVB, a avansat cu 0,34%. De la începutul anului, acesta afișează un câștig de 30,81%, iar raportat la ultimele 12 luni aprecierea ajunge la 71,59%.
La rândul său, indicele BET-TR, care include și dividendele distribuite de companiile din structura BET, a urcat cu 0,34%. Performanța acumulată de la începutul anului este de 34,22%, în timp ce avansul din ultimele 12 luni ajunge la 78,47%.
Și ceilalți indici au închis sesiunea pe plus. BET-NG, care urmărește evoluția companiilor din energie și utilități, a crescut cu 0,16%, BET-FI a avansat cu 0,29%, iar BET-EF cu 0,31%. Pe segmentul destinat companiilor listate pe piața AeRO, indicele BETAeRO a încheiat ședința aproape neschimbat, cu un plus de 0,01%, menținând însă o apreciere de 11,27% de la începutul anului și de 19,02% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
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