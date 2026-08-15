Starlink renunță la restricțiile pregătite pentru Polonia. Clienții polonezi rămân în zona europeană de roaming

Serviciul de internet prin satelit Starlink nu va exclude Polonia din zona europeană de roaming, după protestul formulat de autoritățile de la Varșovia. Anunțul a fost făcut joi de ministrul polonez pentru domeniul numeric, Krzysztof Gawkowski.

Oficialul a transmis pe platforma X că SpaceX a răspuns solicitării sale și că utilizatorii polonezi nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât clienții din celelalte state europene. El a precizat că pentru clienții din Polonia nu vor fi introduse noi restricții, conform AFP.

„SpaceX a răspuns la cererea mea şi nu va trata clienţii polonezi mai puţin bine decât pe cei din alte ţări europene. Clienţii polonezi nu vor fi supuşi niciunei noi restricţii”, a scris oficialul pe platforma X.

Rețeaua de sateliți Starlink, deținută de compania SpaceX controlată de Elon Musk, anunțase miercuri un nou set de reguli care ar fi exclus Polonia din zona europeană de roaming începând de luni.

Potrivit acelor reguli, utilizatorii polonezi ar fi fost obligați să informeze Starlink despre orice deplasare în afara granițelor țării, inclusiv în interiorul Europei, iar după 30 de zile petrecute în afara Poloniei ar fi trebuit să plătească un abonament mai scump.

Krzysztof Gawkowski a protestat împotriva cerinței privind o declarație de călătorie, care ar fi urmat să includă și copia unui act de identitate cu fotografie pentru fiecare ieșire în străinătate.

Și ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, i-a cerut direct lui Elon Musk să nu îi discrimineze pe cetățenii polonezi.

Polonia, stat cu o populație de aproximativ 37 de milioane de locuitori, membru al Uniunii Europene și al NATO și vecin atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, contribuie financiar la acoperirea Starlink a teritoriului ucrainean. Ucraina utilizează comunicațiile prin satelit pentru apărarea împotriva invaziei ruse.

Anul trecut, Polonia a anunțat alocarea a 77 de milioane de euro pentru achiziționarea a 24.560 de terminale Starlink și pentru plata abonamentelor la internet prin satelit ale utilizatorilor ucraineni care folosesc aceste dispozitive, precum și pentru încă 5.150 de terminale furnizate de alte entități.