Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Marinei la Constanța: România îşi va apăra graniţele, nu doar cele pe care le vedem pe hărţi

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, la manifestările organizate de Ziua Marinei la Constanța, că participă la ceremonii în semn de respect față de Marina Română și față de rolul pe care Forțele Navale îl au într-un context regional tot mai complicat.

Bolojan a afirmat că securitatea la granița de est nu mai reprezintă un fapt împlinit și că navigația sigură prin Marea Neagră a devenit o miză zilnică, nu o certitudine. În acest context, el a subliniat că dotările aflate la dispoziția Forțelor Navale, precum și curajul și profesionalismul militarilor contează mai mult ca oricând.

„Sunt aici în semn de respect faţă de Marina Română. Într-o vreme în care securitatea la graniţa de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigaţia sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi şi nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziţie Forţele noastre Navale, curajul şi profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând. Marina noastră nu este doar o instituţie care formează oameni şi caractere”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, la Constanţa.

Premierul demis a spus că Marina Română nu este doar o instituție care formează oameni și caractere, ci și o promisiune că România își va apăra granițele, atât pe cele vizibile pe hărți, cât și pe cele care se resimt prin prezența și securitatea de la Marea Neagră.

„Marina noastră este şi o promisiune, o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România îşi va apăra graniţele, nu doar cele pe care le vedem pe hărţi, ci şi cele pe care le simţim atunci când valurile mării se sparg la ţărm, o promisiune că ne vom apăra oamenii şi investiţiile din Marea Neagră şi o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră şi pe mările lumii”, a mai spus premierul demis.

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El a adăugat că statul român își va apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și va apăra dreptul de a naviga liber în Marea Neagră și pe mările lumii.

În încheierea discursului, Ilie Bolojan le-a mulțumit tuturor celor care veghează pe mare și contribuie la siguranța celor aflați pe uscat. Mesajul său s-a îndreptat către militarii din Forțele Navale, familiile acestora, constructorii de nave, lucrătorii portuari, partenerii internaționali care cooperează cu România pentru securitatea graniței de est și a Mării Negre, precum și către locuitorii municipiului Constanța.

„Sunt aici să mulţumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniştiţi pe uscat, să le mulţumesc celor care îi susţin, familiilor acestora, constructorilor de navă, lucrătorilor portuari, să mulţumesc tuturor partenerilor noştri cu care colaborăm pentru securitatea graniţei noastre de est şi în Marea Neagră. Sunt aici să mulţumesc şi cetăţenilor din Constanţa, pentru că acest mare oraş va rămâne inima Marinei Române. La mulţi ani tuturor marinarilor noştri. La mulţi ani Marinei Române! Dumnezeu să aibă în pază România!”, a mai declarat Bolojan.

Bolojan a afirmat că orașul Constanța va rămâne inima Marinei Române și a transmis urări tuturor marinarilor și Marinei Române, încheind discursul cu un mesaj de bine pentru România.