Ilie Bolojan, mesaj după performanța uriașă a lui David Popovici. „Este o mare bucurie pentru toți românii”

David Popovici a cucerit vineri o nouă medalie de aur la Campionatele Europene de natație de la Paris, câștigând finala probei de 200 de metri liber. Românul s-a impus cu timpul de 1:44,15, după ce triumfase și la 100 de metri liber. Performanța i-a adus un mesaj de felicitare din partea premierului Ilie Bolojan, care a evidențiat munca, echilibrul și modestia campionului român.

David Popovici a primit felicitările premierului Ilie Bolojan după victoria obținută în finala de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris, rezultat care i-a adus românului încă un titlu continental. Șeful Guvernului și-a construit mesajul în jurul efortului necesar pentru atingerea performanței și al disciplinei care stă în spatele rezultatelor de cel mai înalt nivel.

Premierul a subliniat că marile rezultate sportive sunt obținute printr-un proces îndelungat, în care răbdarea și munca au un rol decisiv.

„Performanța adevărată se construiește cu răbdare, trudă și foarte multă muncă. Nu se obține arzând etape”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

În același mesaj, Bolojan l-a prezentat pe campionul român drept un model pentru generațiile tinere, atât prin performanțele sportive, cât și prin atitudinea manifestată în afara bazinului.

Dincolo de medaliile câștigate, premierul a insistat asupra modului în care David Popovici își gestionează succesul, punând accent pe modestia și respectul demonstrate de sportiv în raport cu oamenii din jurul său.

Ilie Bolojan a remarcat și felul în care înotătorul tratează fiecare rezultat: nu ca pe punctul final al unui drum, ci ca pe o confirmare a pregătirii și, în același timp, ca pe începutul unei noi etape.

„David Popovici ne arată din nou că tinerii noștri pot ajunge în vârf, rămânând modești, respectându-i pe cei din jur și primind fiecare rezultat cu echilibru, ca pe o confirmare a muncii și ca pe un nou punct de plecare”, a transmis Ilie Bolojan.

Finala probei de 200 de metri liber s-a încheiat cu victoria lui David Popovici, care a oprit cronometrul la 1:44,15. Diferența față de principalii adversari a fost redusă, însă suficientă pentru ca românul să urce din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Lituanianul Tomas Navikonis a obținut medalia de argint, cu timpul de 1:44,55, în timp ce britanicul James Guy a încheiat pe poziția a treia, cu 1:44,87.

Rezultatul de la Paris prelungește seria impresionantă a românului în probele de 100 și 200 de metri liber. Popovici realizase deja dubla continentală în 2022, la Roma, și în 2024, la Belgrad.

Prin cele două medalii de aur obținute acum la Paris, înotătorul român a ajuns la trei duble consecutive în cele două probe la Campionatele Europene.

Succesul din finala de la Paris îi aduce lui David Popovici o performanță pe care foarte puțini înotători au reușit-o în istoria Campionatelor Europene. Românul a devenit al treilea sportiv care câștigă trei titluri continentale consecutive la 200 de metri liber.

Înaintea lui Popovici, o asemenea serie fusese realizată doar de Pieter van den Hoogenband și Paul Biedermann.

Germanul Paul Biedermann deține în continuare recordul mondial al probei de 200 de metri liber. Acesta a înotat distanța în 1:42,00 la Campionatele Mondiale desfășurate la Roma în 2009.

Campionatul European de la Paris îi adusese deja lui David Popovici un prim succes major înaintea finalei de 200 de metri. Românul și-a apărat titlul continental în proba de 100 de metri liber, unde a câștigat cu timpul de 46,56 secunde și a stabilit din nou recordul competiției.

Finala de 100 de metri nu a fost însă lipsită de presiune. Popovici se afla în urma lui Egor Kornev după prima lungime de bazin, dar a recuperat pe ultimii 50 de metri și a încheiat cursa cu al treilea cel mai rapid timp din istoria probei.

După cursă, campionul român a recunoscut că și-a impus o presiune suplimentară pentru a-și păstra titlul european.

„Vreau, nu vreau, am pus niște presiune pe mine să reușesc să îmi mențin titlul de campion european. Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus”, a spus David Popovici după cursa de 100 de metri liber.

Mesajul transmis de premier după victoria de la Paris s-a încheiat cu felicitări adresate direct lui David Popovici și cu o referire la impactul pe care noul succes internațional îl are în România.

„Felicitări, David Popovici, pentru această nouă performanță istorică! Este o mare bucurie pentru toți românii”, a scris Ilie Bolojan.

Prin aurul câștigat la 200 de metri liber, după victoria obținută și la 100 de metri, David Popovici își continuă seria de titluri europene în cele două probe și adaugă o nouă performanță majoră palmaresului său.