David Popovici nu a lăsat loc de surprize la 200 m liber. Ce timp a reușit în semifinale și când va fi finala

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris, după ce a încheiat joi semifinala pe primul loc. Înotătorul român a obținut cea mai bună performanță a semifinalelor și va lupta pentru un nou titlu european în această probă.

Popovici a intrat în competiția de 200 m liber cu al patrulea timp din serii, 1:46,04. În semifinală, românul a reușit să își îmbunătățească semnificativ timpul și a fost cronometrat în 1:44,56.

Cu această performanță, David Popovici a încheiat cursa pe prima poziție și a obținut cel mai bun timp al semifinalelor la general. El a fost urmat de germanul Lukas Martens, care a terminat în 1:44,79.

Pe locul al treilea s-a clasat britanicul James Guy, cu timpul de 1:45,14. Astfel, Popovici va porni din postura de principal reper al semifinalelor în finala programată vineri.

David Popovici este campion european en-titre la 200 m liber, după ce s-a impus la edițiile de la Roma, din 2022, și Belgrad, din 2024. La competiția desfășurată în 2022, înotătorul român a stabilit și recordul Campionatelor Europene la această probă.

Performanța realizată atunci, 1:42,97, a rămas recordul competiției. Popovici are astfel ocazia de a concura din nou pentru titlul european la o probă în care deține deja cea mai bună performanță din istoria Campionatelor Europene.

Românul este, totodată, campion mondial en-titre la 200 m liber. El a câștigat finala acestei probe la Campionatele Mondiale de la Singapore, în 2025.

La competiția mondială de la Singapore, Popovici a încheiat finala cu timpul de 1:43,64. Recordul mondial și recordul european la 200 m liber sunt deținute de germanul Paul Biedermann, care a fost cronometrat în 1:42,00 în 2009.

Calificarea în finala de 200 m liber vine după ce David Popovici a câștigat miercuri proba de 100 m liber. Românul a obținut al treilea titlu european consecutiv la această distanță și a stabilit, totodată, un nou record al Campionatelor Europene.

Popovici a încheiat cursa de 100 m liber cu timpul de 46,56 secunde. Victoria îi oferă posibilitatea de a încerca să repete performanța obținută la edițiile din 2022 și 2024, când a câștigat ambele probe, 100 și 200 m liber.

O eventuală victorie în finala de 200 m liber i-ar permite să realizeze din nou dubla europeană 100-200 m liber. Această performanță a fost reușită de înotătorul român la Campionatele Europene din 2022 și 2024.

Dacă va reuși să câștige și finala de vineri, Popovici ar deveni primul înotător din istorie care realizează această dublă la Campionatele Europene în trei ediții. Finala probei de 200 m liber este programată pentru vineri, de la ora 19:36.