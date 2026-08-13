David Popovici nu a lăsat loc de surprize la 200 m liber. Ce timp a reușit în semifinale și când va fi finala
Sursa foto: David Popovici/Facebook
David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris, după ce a încheiat joi semifinala pe primul loc. Înotătorul român a obținut cea mai bună performanță a semifinalelor și va lupta pentru un nou titlu european în această probă.
David Popovici, la un pas de o nouă dublă europeană. S-a calificat în finala de 200 m liber
Popovici a intrat în competiția de 200 m liber cu al patrulea timp din serii, 1:46,04. În semifinală, românul a reușit să își îmbunătățească semnificativ timpul și a fost cronometrat în 1:44,56.
Cu această performanță, David Popovici a încheiat cursa pe prima poziție și a obținut cel mai bun timp al semifinalelor la general. El a fost urmat de germanul Lukas Martens, care a terminat în 1:44,79.
Pe locul al treilea s-a clasat britanicul James Guy, cu timpul de 1:45,14. Astfel, Popovici va porni din postura de principal reper al semifinalelor în finala programată vineri.
Popovici deține recordul Campionatelor Europene
David Popovici este campion european en-titre la 200 m liber, după ce s-a impus la edițiile de la Roma, din 2022, și Belgrad, din 2024. La competiția desfășurată în 2022, înotătorul român a stabilit și recordul Campionatelor Europene la această probă.
Performanța realizată atunci, 1:42,97, a rămas recordul competiției. Popovici are astfel ocazia de a concura din nou pentru titlul european la o probă în care deține deja cea mai bună performanță din istoria Campionatelor Europene.
Românul este, totodată, campion mondial en-titre la 200 m liber. El a câștigat finala acestei probe la Campionatele Mondiale de la Singapore, în 2025.
La competiția mondială de la Singapore, Popovici a încheiat finala cu timpul de 1:43,64. Recordul mondial și recordul european la 200 m liber sunt deținute de germanul Paul Biedermann, care a fost cronometrat în 1:42,00 în 2009.
Șansa unei noi duble europene la 100 și 200 m liber
Calificarea în finala de 200 m liber vine după ce David Popovici a câștigat miercuri proba de 100 m liber. Românul a obținut al treilea titlu european consecutiv la această distanță și a stabilit, totodată, un nou record al Campionatelor Europene.
Popovici a încheiat cursa de 100 m liber cu timpul de 46,56 secunde. Victoria îi oferă posibilitatea de a încerca să repete performanța obținută la edițiile din 2022 și 2024, când a câștigat ambele probe, 100 și 200 m liber.
O eventuală victorie în finala de 200 m liber i-ar permite să realizeze din nou dubla europeană 100-200 m liber. Această performanță a fost reușită de înotătorul român la Campionatele Europene din 2022 și 2024.
Dacă va reuși să câștige și finala de vineri, Popovici ar deveni primul înotător din istorie care realizează această dublă la Campionatele Europene în trei ediții. Finala probei de 200 m liber este programată pentru vineri, de la ora 19:36.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.